Beyoncé, Charli XCX, Post Malone y Kendrick Lamar acumulan las principales nominaciones de los Grammy 2025

Ya está disponible el listado con las nominaciones para los premios Grammy 2025, los más importantes de la industria musical, que reconoce una interesante temporada de lanzamientos discográficos.

El listado de nominados en las 23 categorías, fue revelado durante una transmisión en vivo, por el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., quien fue acompañado por figuras como Gayle King, Hayley Williams, Billie Joe Armstrong, Kylie Minogue y Victoria Monet.

Las nominaciones dejaron a Beyoncé como la gran favorita de los premios Grammy 2025, acumulando 11 nominaciones por su álbum Cowboy Carter y los sencillos que lo acompañan. Con estas, supera las 10 nominaciones que recibió en 2009.

Tras Beyoncé, las otras grandes figuras son Charli XCX, Post Malone y Kendrick Lamar, cada uno con siete nominaciones. Muy de cerca, con seis nominaciones cada uno, están Taylor Swift, Chapelle Roan y Sabrina Carpenter.

Los cuatro grandes ganadores del año pasado fueron Taylor Swift (álbum del año), Miley Cyrus (disco del año), Victoria Monét (mejor artista nueva) y Billie Eilish (canción del año).

La ceremonia de entrega de los 67.º Premios GRAMMY, se llevarán a cabo el domingo 2 de febrero en vivo en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y se transmitirán en vivo por CBS Television Network y en streaming por la plataforma Paramount+.

Mira el listado completo de nominados a continuación

Grabación del año

“Now and Then,” The Beatles

”Texas Hold ‘Em,” Beyoncé

“Espresso,” Sabrina Carpenter

”360,” Charli XCX

”Birds of a Feather,” Billie Eilish

”Not Like Us,” Kendrick Lamar

”Good Luck, Babe!,” Chappell Roan

”Fortnight,” Taylor Swift featuring Post Malone

Álbum del año

“New Blue Sun,” André 3000

″Cowboy Carter,” Beyoncé

”Short n’ Sweet,” Sabrina Carpenter

”Brat,” Charli XCX

”Djesse Vol. 4,” Jacob Collier

”Hit Me Hard and Soft,” Billie Eilish

”The Rise And Fall of a Midwest Princess,” Chappell Roan

”The Tortured Poets Department,” Taylor Swift

Canción del año

“A Bar Song (Tipsy)”, Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry y Mark Williams, compositores (Shaboozey)

“Birds of a Feather”, Billie Eilish O’Connell y Finneas, compositores (Billie Eilish)

“Die With a Smile”, Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga y Bruno Mars)

“Fortnight”, Jack Antonoff, Austin Post y Taylor Swift, compositores (Taylor Swift con Post Malone)

“¡Buena suerte, nena!”, Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro y Justin Tranter, compositores (Chappell Roan)

“Not Like Us”, Kendrick Lamar, compositor (Kendrick Lamar)

“Please Please Please”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em”, Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro y Raphael Saadiq, compositores (Beyoncé)

Mejor Artista Nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año, no clásico

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Compositor del año, no clásico

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo

DillonRaye

Mejor interpretación pop solista

“Bodyguard”, Beyoncé

“Espresso”, Sabrina Carpenter

”Apple”, Charli XCX

”Birds of a Feather”, Billie Eilish

”Good Luck, Babe!”, Chappell Roan

Mejor interpretación de dúo o grupo pop

“Us.”, Gracie Abrams con Taylor Swift

”Levii’s Jeans”, Beyoncé con Post Malone

”Guess”, Charli XCX y Billie Eilish

”The Boy Is Mine”, Ariana Grande, Brandy y Monica

”Die With a Smile”, Lady Gaga y Bruno Mars

La mejor grabación de dance pop

“Make You Mine”, Madison Beer

”Von Dutch”, Charli XCX

”L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)”, Billie Eilish

”Yes, And?”, Ariana Grande

”Got Me Started”, Troye Sivan

Mejor álbum de rock

“Happiness Bastards,” The Black Crowes

”Romance,” Fontaines D.C.

“Saviors,” Green Day

”Tangk,” Idles

”Dark Matter,” Pearl Jam

”Hackney Diamonds,” The Rolling Stones

”No Name,” Jack White

Mejor interpretación de música alternativa

“Neon Pill”, Cage the Elephant

”Song of the Lake”, Nick Cave & the Bad Seeds

”Starburster”, Fontaines DC

”Bye Bye”, Kim Gordon

”Flea”, St. Vincent

Mejor interpretación de R&B

“Guidance,” Jhené Aiko

”Residuals,” Chris Brown

”Here We Go (Uh Oh),” Coco Jones

”Made for Me (Live on BET),” Muni Long

”Saturn,” SZA

Mejor álbum de R&B

“11:11 (Deluxe)”, Chris Brown

”Vantablack”, Lalah Hathaway

”Revenge”, Muni Long

”Algorithm”, Lucky Daye

”Coming Home”, Usher

Mejor interpretación de rap melódico

“Kehlani”, Jordan Adetunji con Kehlani

”Spaghettii”, Beyoncé con Linda Martell y Shaboozey

”We Still Don’t Trust You”, Future y Metro Boomin con The Weeknd

”Big Mama”, Latto

”3:AM”, Rapsody con Erykah Badu

Mejor Álbum de Teatro Musical

“Hell’s Kitchen”, Shoshana Bean, Brandon Victor Dixon, Kecia Lewis y Meleah Joi Moon, vocalistas principales; Adam Blackstone, Alicia Keys y Tom Kitt, productores (Alicia Keys, compositora y letrista) (Elenco original de Broadway)

“Merrily We Roll Along”, Jonathan Groff, Lindsay Mendez y Daniel Radcliffe, vocalistas principales; David Caddick, Joel Fram, Maria Friedman y David Lai, productores (Stephen Sondheim, compositor y letrista) (Nuevo elenco de Broadway)

“The Notebook”, John Clancy, Carmel Dean, Kurt Deutsch, Derik Lee, Kevin McCollum e Ingrid Michaelson, productores; Ingrid Michaelson, compositora y letrista (elenco original de Broadway)

“The Outsiders”, Joshua Boone, Brent Comer, Brody Grant y Sky Lakota-Lynch, vocalistas principales; Zach Chance, Jonathan Clay, Matt Hinkley, Justin Levine y Lawrence Manchester, productores; Zach Chance, Jonathan Clay y Justin Levine, compositores/letristas (elenco original de Broadway)

“Suffs”, Andrea Grody, Dean Sharenow y Shaina Taub, productores; Shaina Taub, compositora y letrista (elenco original de Broadway)

“The Wiz”, Wayne Brady, Deborah Cox, Nichelle Lewis y Avery Wilson, vocalistas principales; Joseph Joubert, Allen René Louis y Lawrence Manchester, productores (Charlie Smalls, compositor y letrista) (Grabación del elenco de Broadway de 2024)

Mejor interpretación country en solitario

“16 Carriages,” Beyoncé

”I Am Not Okay,” Jelly Roll

”The Architect,” Kacey Musgraves

”A Bar Song (Tipsy),” Shaboozey

”It Takes a Woman,” Chris Stapleton

Mejor álbum country

“Cowboy Carter,” Beyoncé

”F-1 Trillion,” Post Malone

”Deeper Well,” Kacey Musgraves

”Higher,” Chris Stapleton

”Whirlwind,” Lainey Wilson

Mejor interpretación/canción gospel

“Church Doors”, Yolanda Adams; Donald Lawrence y Sir William James Baptist, compositores”Yesterday”, Melvin Crispell III”Hold On (Live)”, Ricky Dillard”Holy Hands”, Doe; Jesse Paul Barrera, Jeffrey Castro Bernat, Dominique Jones, Timothy Ferguson, Kelby Shavon Johnson, Jr., Jonathan McReynolds, Rickey Slikk Muzik Offord y Juan Winans, compositores”One Hallelujah”, Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell e Israel Houghton con Jonathan McReynolds y Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Naomi Raine, compositores

Mejor Álbum Pop Latino

“Funk Generation,” Anitta

”El Viaje,” Luis Fonsi

”García,” Kany García

”Las Mujeres Ya No Lloran,” Shakira

”Orquídeas,” Kali Uchis

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

“Diamantes,” Chiquis

”Boca Chueca, Vol. 1,” Carín León

”Éxodo,” Peso Pluma

”De Lejitos,” Jessi Uribe

Mejor interpretación de música africana

“Tomorrow,” Yemi Alade

”MMS,” Asake and Wizkid

”Sensational,” Chris Brown featuring Davido and Lojay

”Higher,” Burna Boy

”Love Me JeJe,” Tems

La mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

“American Fiction”, Laura Karpman, compositora”Challengers”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores”The Color Purple”, Kris Bowers, compositor”Dune: Part Two”, Hans Zimmer, compositor”Shōgun”, Nick Chuba, Atticus Ross y Leopold Ross, compositores

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

“The Color Purple,” (Various Artists)

”Deadpool & Wolverine,” (Various Artists)

”Maestro: Music by Leonard Bernstein,” London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

”Saltburn,” (Various Artists)

”Twisters: The Album,” (Various Artists)

Mejor canción escrita para medios visuales

“Ain’t No Love in Oklahoma”, de “Twisters: The Album”; Jessi Alexander, Luke Combs y Jonathan Singleton, compositores (Luke Combs)

“Better Place”, de “Trolls Band Together”; Amy Allen, Shellback y Justin Timberlake, compositores (’N Sync y Justin Timberlake)

“Can’t Catch Me Now”, de “Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes”; Daniel Nigro y Olivia Rodrigo, compositores (Olivia Rodrigo)

“It Never Went Away”, de “American Symphony”; Jon Batiste y Dan Wilson, compositores (Jon Batiste)

“Love Will Survive”, de “El tatuador de Auschwitz”; Walter Afanasieff, Charlie Midnight, Kara Talve y Hans Zimmer, compositores (Barbra Streisand)