“Me creo la muerte”: Paola Molina estrena especial de comedia

Me creo la muerte es el primer show grabado de stand up de la multifacética Paola Molina. Registro del show que brindó en el mes de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. En sus palabras, “es un show donde hablo desde no saber si quiero ser madre hasta el miedo a la muerte, pasando por déficit atencional, tener sobrinos, citas, funerales, eufemismos para nombrar partes del cuerpo ¡y más!”, dice la comediante en un comunicado.

Cabe mencionar que Molina presentó Me Creo la Muerte con entradas agotadas y un público que recibió con gran entusiasmo un show explícito, real, y sobre todo muy, muy divertido.

Con un espectáculo probado de Arica a Punta Arenas, tres libros publicados y miles de seguidores en internet, Paola Molina dio el gran salto desde su primer libro y material Confesiones de una Soltera hasta consolidarse con un estilo excéntrico en temas de adulta joven con una gran honestidad.

El video ya se encuentra en el canal del colectivo Bebesaurias.