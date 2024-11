Juan Luis Guerra y Karol G brillan en los Latin Grammy con Mon Laferte de presentadora

Radio Guira, la más reciente producción discográfica del Juan Luis Guerra, conquistó la 25° edición de los Latin Grammys que se llevaron a cabo la noche de este jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida.

“Esto se grabó completamente en República Dominicana. Gracias, Nora, Jan, Gabriel, Paulina, Ana, todo el equipo nuestro, a 440, Amarilis, a todos los músicos, a los fans, a Danayan y, sobre todo, a Jesús, mi Señor y salvador, que fue quien puso en nosotros el querer y el hacer. Toda la gloria para ti, Señor”, expresó el artista de 67 años tras recibir el gramófono del Álbum del Año.

El artista dominicano también ganó en las categorías de Grabación del año y Mejor Canción Tropical por Mambo 23 y en Mejor Álbum de Merengue/Bachata por Radio Guira, cerrando la noche con un total de cuatro galardones.

Por su parte, el uruguayo Jorge Drexler se llevó el galardón a la Canción del Año por segunda vez consecutiva, esta vez junto a Derrumbe. “Wow, Esto es una locura, realmente en ningún momento se me ocurrió que iba a ganar”, expresó el compositor. “Soy uruguayo, soy de un país muy chiquito, quiero agradecerle a la academia por quitarme de encima este síndrome del impostor”. Además, el artista aseguró que le dedica el premio a la memoria de su padre, que falleció hace tan solo unos días.

Una noche con tinte Colombiano

En esta ocasión fue Carlos Vives quien dio inicio a la ceremonia 25° de los Latin Grammys con una aplaudida presentación en la que interpretó éxitos como Fruta Fresca, La Bicicleta, Tierra Del Olvido, Volví A Nacer, Robarte Un Beso y Pa’ Mayte.

La velada fue especialmente importante para el colombiano, que en esta edición de los premios fue nombrado por la Academia Latina como Persona del Año 2024 por “sus amplias contribuciones al patrimonio musical y por sus numerosas iniciativas filantrópicas”. El galardón fue entregado personalmente por nadie más que Jon Bon Jovi, que más tarde interpretó sobre el escenario su emblemática canción Now Or Never junto a Pitbull.

“Esto es para mi Colombia. Sigo creyendo que en la música están las ideas para poder vivir unidos en la diversidad”, expresó Vives, que hace unos días anunció su participación en el Festival de Viña del Mar en 2025.

Como ya es tradición, una de las categorías más emocionantes de la noche fue la de Mejor Nuevo Artista, en la que ganó la representante del pop colombiano Ela Taubert. “Muchas gracias. Creo que cualquier música o artista sueña con un momento así”, expresó Taubert en medio de lágrimas.

La artista también aprovechó para agradecerle a Joe Jonas, con quien interpretó sobre el escenario de los Latin Grammys una versión bilingüe de su sencillo ¿Cómo pasó? “Gracias a la Academia, a los nominados, a quienes admiro muchísimo y a quienes escuchan mi música, ustedes me trajeron acá”, finalizó.

Otra de las colombianas que brilló en la noche de los Latin Grammys fue Karol G, que se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito (Bichota Season). El premio fue presentado por la artista chilena Mon Laferte junto con Julieta Venegas. “Aquí hay música bonita, hay música para sanar, para aliviar, para liberar, pero también hay perreo y hay reggaeton”, expresó la colombiana.

Si bien no logró llevarse los galardones por Álbum del año y Grabación del año, la cantautora chilena Mon Laferte enorgulleció al país en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa con su disco Autopoiética. Por su parte, Francisca Valenzuela, nominada a las categorías de Mejor Álbum Pop/Rock y Mejor Canción Alternativa, no logró llevarse ningún premio.

“Aunque incomode, ofenda o escandalice, es un triunfo para todas las mujeres que recibimos con pasión el seguir creando”, expresó Mon Laferte en un emotivo discurso donde citó a Gabriela Mistral. “Gracias Chabela, gracias Violeta Parra, gracias Madonna, gracias a mi abuela que me enseñó a cantar. Dedico este premio para ustedes y para todas las que íbamos a ser reinas”.