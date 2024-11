Furor por Stray Kids: la historia del grupo de k-pop que agendó segundo concierto en Chile por éxito de ventas

Stray Kids, famosa banda de k-pop, agendó su segundo concierto en Chile por éxito de ventas. La primera fecha sold out es el próximo 28 de marzo de 2025 y la nueva cita quedó agendada para el 27 del mismo mes; ambos shows en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Esta es la primera vez que el grupo surcoreano se presenta en el país, gracias a su exitosa gira dominATE, que los llevó a Asia y Australia. Chile será la primera parada del tour de 2025 que incluye 21 fechas.

Otros conjuntos ya han traído este estilo a tierras nacionales, como es el caso de NCT 127, Super Junior, The Rose, entre otros.

La tendencia responde a un fenómeno mundial. Solo decir que el k-pop dominó la lista de álbumes de esta semana de Billboard. En el primer lugar se encuentra ATEEZ con Golden Hour: Part.2 (EP); le sigue Happy de Jin y Romance: Untold de Enhypen. En el décimo lugar está el disco ATE, de Stray Kids, la banda que generó una fila virtual de aproximadamente 200 mil personas en Chile y que obligó a la organización a agendar una segunda fecha.

Para el próximo año también se proyectan otros conciertos del género, como Jung Hae el 14 de enero; Kim Hyun Joong el 23 de febrero y Hwang In Youp el 25 de marzo en el Teatro Caupolicán.

Las entradas para esta nueva presentación de Stray Kids se podrán adquirir en preventa desde las 13:00 horas de este jueves 28 de noviembre en Ticketmaster. La venta general partirá a la misma hora del 29 de noviembre.

El furor por la boy band sobrepasa fronteras. Por ejemplo, en Argentina se organizó una concentración para pedir que Stray Kids llegara a su país, ya que la gira por Latinoamérica no contempla una parada en tierras trasandinas. Sí el grupo visitará Río de Janeiro, Los Ángeles, Toronto, Londres, París, Nueva York y Ciudad de México.

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es un grupo musical surcoreano compuesto por ocho cantantes masculinos: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Sin embargo, antes eran nueve miembros, pero Woojin abandonó el grupo y la agencia en 2019 por motivos personales.

Esta banda se formó en 2017 de la mano de JYP Entertainmet, a través de un reality show homónimo. Su debut fue oficial el 25 de marzo del mismo año con I Am Not, para después lanzar varios otros EP. En tanto, su primer álbum de estudio fue Go Live (2020), que contaba con 14 canciones relacionadas a las dificultades propias de la vida.

Posteriormente, han publicado otros dos álbumes de estudio en coreano—Noesay y 5-Star— y dos en japonés, The Sound y Giant. La música de Stray Kids se mueve entre el k-pop, hip hop, trap y electrónica.

La banda es promotora de diversas marcas comerciales y campañas gubernamentales. Por ejemplo, en 2023, SLBS, una marca de accesorios para teléfonos móviles de Samsung Galaxy, seleccionó a Stray Kids como modelos exclusivos de la marca y lanzó la campaña Star to Galaxy.

Stray Kids Everywhere All Around the World es su lema, con el que buscan reflejar su ambición de trascender fronteras culturales y conectar con una audiencia diversa.

Dentro de otros tantos hitos en su carrera musical, en 2021 la banda encabezó la programación del Lollapalooza París. Además, en septiembre de 2022 fueron llamados Líderes del K-pop por la revista Billboard y en 2023 fueron incluidos en la lista Next Generation Leaders de Time.

Además, los integrantes recibieron el premio a la Performance del Año en los Asia Artist Awards, y en 2022, el Álbum del Año por MAXIDENT en la misma ceremonia. En tanto, en 2023, destacaron al ganar el premio a Mejor K-Pop en los MTV Video Music Awards por su canción S-Class. Además, han sido reconocidos en los Billboard Music Awards 2023, obteniendo el premio al Mejor Álbum de K-Pop por ★★★★★ (5-STAR).

dominATE World Tour es su cuarta gira luego de una intensa actividad sobre los escenarios desde 2019.