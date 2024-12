Con Adrien Brody: The Brutalist es elegida como la mejor película de 2024 por los críticos de Nueva York

La carrera por los galardones más codiciados de Hollywood ya arrancó. Este martes el Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC, por sus siglas en inglés) reveló a los ganadores de la 90° edición de su premiación y le dio un importante espaldarazo a un puñado de títulos en la disputa por los Oscar.

La gran triunfadora fue The brutalist, cinta dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody, que se llevó los reconocimientos a Mejor película y Mejor actor (Brody). Con una extensión de 215 minutos, el filme presenta la historia de László Toth, un arquitecto judío húngaro que abandona la Europa de la posguerra junto a su esposa (Felicity Jones) con el propósito de reconstruir su legado en Estados Unidos.

En tanto, Nickel boys, de RaMell Ross, se impuso como Mejor director y Mejor fotografía. Basada en la novela de Colson Whitehead que ganó el Pulitzer, gira en torno a la amistad de dos jóvenes afroamericanos al interior de un reformatorio de Florida en el que se cometen abusos.

Un dolor real

Marianne Jean-Baptiste (Hard truths) obtuvo el galardón a Mejor actriz, Kieran Culkin (Un dolor real) fue distinguido como Mejor actor de reparto y Carol Kane (Between the temples) se consagró como Mejor actriz de reparto.

También fueron premiados Anora (Mejor guión), Flow (Mejor película animada), No other land (Mejor documental), All we imagine as light (Mejor película internacional) y Janet planet (Mejor ópera prima).