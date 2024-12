Estas son las mejores canciones de 2024 según Rolling Stone

“Si esperabas que la locura pop de 2024 disminuyera y comenzara a tener sentido: ¡buena suerte, cariño! Porque nunca, jamás, ha habido un año tan pop como el desastre bonito que fue 2024″, asegura la revista Rolling Stone, que, como ya es tradición, ha lanzado su listado de las 100 mejores canciones de 2024.

Desde Billie Eilish hasta Chapell Roan y Charli XCX, el listado sin duda refleja la potencia de las artistas pop femeninas que han conquistado la escena musical con sus pegajosas y empoderadas canciones. Por otro lado, la revista también destaca el género del rap, donde artistas como Kendrick Lamar y Shaboozey se han llevado aplausos, conquistando los rankings.

“Fue difícil reducir nuestra lista a cien canciones, pero en música, al menos, este fue un año para siempre”, expresó la revista.

Aquí, las diez principales canciones:

10. Right Back to It - Waxahatchee, MJ Lenderman

Se trata del primer single del album Tigers Blood de la banda de género alternativo Waxahatchee. Una canción que, en colaboración con el joven guitarrista MJ Lenderman, reflexiona sobre los lugares ansiosos a los que su autora se dirige después de pasar demasiado tiempo a solas.

9. Girl, so confusing featuring lorde - Charli XCX, Lorde

Sin duda una de las artistas pop que más ha dado que hablar durante la segunda mitad del año es Charli XCX, y no por nada. En junio, la artista lanzó su sexto álbum de estudio Brat, que rápidamente alcanzó el puesto número uno en las listas de Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, fue su versión remix, la que incluyó esta icónica canción junto a la estrella de Nueva Zelanda, Lorde, en la que ambas estrellas del pop se muestran vulnerables y conscientes de sí mismas y su confusa relación de amistad.

8. Pink Skies - Zach Bryan

Lanzada como sencillo principal de su quinto álbum de estudio The Great American Bar Scene, Pink Skies aborda los sentimientos de pérdida que conlleva extrañar a una persona que amas, algo que. Tras su lanzamiento, la canción se ubicó en el número seis en el Billboard Hot 100.

7. Nasty - Tinashe

Como una de las canciones más virales de TikTok en 2024, Nasty mezcla el R&B al estilo Tinashe haciendo bailar a miles de personas en redes sociales con su pegajosa coreografía y poderosa letra. “Siento que noté las señales desde el principio de que esta pista era diferente. Comencé a recibir mensajes de mis compañeros y a escuchar pequeñas cosas y ver reacciones de personas que realmente no había visto en el pasado”, expresó la artista para Africa News respecto al single que ha llegado al top 10 del listado de Rolling Stone.

6. Too Sweet - Hozier

“Creo que tomaré mi whisky solo, mi café negro y me iré a la cama a las tres. Eres demasiado dulce para mí”, dice el estribillo de Too Sweet, la popular canción del compositor irlandés que saltó a la fama entre 2014 y 2015 con Take Me to Church. Como parte de su álbum Unheard, Too Sweet narra el contraste entre dos personas que tienen diferentes estilos de vida, motivando al autor a cuidarse y llevar hábitos más saludables.

5. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

El impacto de Billie Eilish en la industria musical mainstream no ha pasado desapercibido en los últimos años. 2024 no es la excepción y es que la artista ha logrado acaparar la atención de millones de personas con su ultimo album Hit Me Hard and Soft, cuya canción BIRDS OF A FEATHER sin duda destaca como una de las más queridas por el público. La canción, que trata sobre la intensidad de las emociones que uno puede sentir por un ser amado, ha arrasado los rankings globales de la mano de su dulce melodía.

4. Espresso - Sabrina Carpenter

Sumándose al grupo de mujeres pop que han explotado este año está Sabrina Carpenter, la ex chica Disney que llegó a la cima de las listas con su single Espresso. Un sencillo de pop chicloso que habla sobre el empoderamiento y captura los momentos en los que la artista se siente más segura de sí misma. “La canción trata sobre ver la feminidad como tu superpoder (...) y abrazar la confianza de ser esa perra”, expresó para Vouge en una ocación.

3. A Bar Song (Tipsy) - Shaboozey

“Un completo desconocido llamado Shaboozey pasó 19 semanas en el número uno con un clásico de country-rap tan perfecto que probablemente seguirá siendo el número uno el año que viene por estas fechas”, escribió Rolling Stone respecto a la canción que llevó a este artista a la fama este 2024 y que se convirtió en un clásico instantáneo.

2. Not Like Us - Kendrick Lamar

Probablemente, una de las canciones más polémicas del año, Not Like Us no solo resulta icónica por la genialidad musical del rapero estadounidense, sino que también porque fue lanzada como un diss track dirigido al reconocido Drake. En Not Like Us, Kendrik Lamar alega que Drake es un pedófilo y un apropiador cultural, sobre un pegajoso ritmo de hip hop.

1. Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Catalogada como la artista revelación del 2024, Chappell Roan ha conquistado al mundo entero con sus canciones pop/folk que conforman su primer album de estudio, The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023). Sin embargo, fue su single de 2024 Good Luck, Babe!, el que consolidó su talento como artista y compositora, con un pegajoso ritmo y una potente letra que habla sobre una mujer que intenta negar sus sentimientos románticos por ella. Lanzado a comienzos de abril, el sencillo se ha convertido en un fenómeno viral, principalmente en TikTok e Instagram.