Ejecutivos del Festival de Viña se reúnen con George Harris: comediante acusa amenazas de muerte y dice estar “angustiado”

Faltan exactos 80 días para que el comediante George Harris debute en el Festival de Viña del Mar 2025 como parte de la noche inicial del domingo 23 de febrero. Por supuesto, nadie sabe cuál será su destino sobre la Quinta Vergara. Pero sí hay ya hay algo evidente mucho antes que el venezolano se enfrente al Monstruo: su fichaje ha significado una preocupación para los organizadores del certamen, a cargo de Mega y de la productora Bizarro.

Desde que se anunció su presencia a fines de noviembre, diversos usuarios de redes sociales han difundido sus antiguas opiniones sobre temas como el socialismo en la región o la figura de Salvador Allende, además de extractos de rutinas donde criticaba y se reía del presidente Gabriel Boric.

Por ejemplo, en septiembre del año pasado aludió a Allende en su cuenta de X al mostrar una secuencia de la marcha de las mujeres contra el mandatario socialista en 1971. “Por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”, escribió esa vez.

Luego se viralizó parte de un show donde hacía referencia al por ese entonces recién electo presidente Boric, enviando también un mensaje a los miles de venezolanos que hoy residen en Chile. “Les digo a mis compatriotas que ya están en Chile. No les puedo decir, ‘ya váyanse’. No, no es así. Ganó este señor, este señor se llama. ¿Cómo que se llama él? Boric”, dijo sobre el escenario.

Luego siguió: “Boric, que tiene 35 años y no ha terminado la carrera. No sirve para nada. ¿No tuvo un padre que le dijera ‘qué mediocre’? Que dejó la carrera y no terminó la puta carrera. Supuestamente, estudió derecho”.

Una reunión clave

Su rutina ha provocado diversas y furibundas críticas en las plataformas digitales, y ha alimentado la sensación de que el artista que hoy vive en Miami podría desistir de su paso por Viña 2025, considerando el eventual hostigamiento del que podría ser víctima y el mal ambiente que ha antecedido su aterrizaje.

Por ello, los altos ejecutivos del evento decidieron concretar una reunión con él esta semana para saber su opinión al respecto y para garantizarle que todo debía seguir adelante. El encuentro se realizó vía zoom el pasado martes 3 de diciembre cerca de la hora de almuerzo. Harris estaba acompañado por su mánager y por su asistente personal. Se extendió por cerca de una hora.

Los representantes de Mega y Bizarro le dijeron que para ellos todos los nombres que se suben a la Quinta Vergara son relevantes, que siempre esperan que se sientan cómodos y que esta vez querían escuchar de su lado su sentir ante la ola de críticas recibidas en los últimos días.

Según un presente en el encuentro, Harris agradeció la instancia y dijo que para él era un sueño de toda su vida estar en Viña, y que creció viendo a compatriotas triunfar en el espectáculo, como José Luis “Puma” Rodríguez y Catherine Fulop (quien fue elegida Reina en 2009). De hecho, desde 2014 que viene a Chile -este año repletó un Movistar Arena- y, según afirmó, nunca esperó que su anhelo de saltar a la fiesta veraniega de la Ciudad Jardín fuera a llegar esta temporada.

Eso sí, según cuenta el testigo de la cita, el comediante estaba visiblemente inquieto, asustado, confundido y preocupado ante el escenario actual. En particular, contó que tras anunciarse su paso por el evento, comenzó a leer sus redes sociales y vio que estaban inundadas de mensajes que calificó de “increíbles”. Según expresó, él sabía que los chilenos publicaban recetas de cocina cuando les disgustaba algo; pero esta vez lo que vio fueron amenazas. Y derechamente, acorde a lo que dijo, amenazas de muerte, las que advertían que se cuidara de lo que iba a comer en Chile.

Ahí admitió que todo aquello lo desequilibró y le provocó una angustia muy grande. Ante el torbellino, se empezó a contactar con algunos cercanos en el país, quienes le reafirmaron que el asunto era adverso, pero que también las redes sociales amplificaban esta clase de conductas.

¿Se baja del Festival?

Harris, con un semblante triste, reconoció que nunca logró calmarse y dijo que jamás en su vida se había imaginado que su humor lo llevaría a enfrentar amenazas de muerte. En ese momento, a través de la pantalla, se quebró. Pese a su reacción, reforzó que lo suyo no eran las rutinas de corte político y que simplemente era un venezolano que cuando escuchaba hablar de izquierda, corría, ya que expresó que los políticos de esa ala tenían sumido a su país en la decadencia.

En esa conversación, los ejecutivos le preguntaron si quería seguir adelante con su show en Viña 2025. Harris lo pensó y admitió que por un momento sintió que tal reunión a la distancia la serviría para “bajarse” del Festival. Era algo que, según cuentan, se la pasó por la cabeza.

Sin embargo, los presentes le recalcaron que no se amilanara, que en los estudios previos que realizan los organizadores había salido bien evaluado y que se presentará la misma noche que Marc Anthony y Bacilos, a quienes conoce y con quienes incluso tiene vínculos estrechos. Para seguir tranquilizándolo, le recordaron que ya había agotado un espectáculo en Santiago.

De vuelta, Harris dijo que también le tuvieran paciencia, ya que hasta ahora la gente sólo ha visto su humor por extractos y por redes sociales, y que no se le ha dado la oportunidad de hacer un show de forma más plena. Además, se comprometió a dar su primera entrevista con un medio chileno, para abordar la polémica, esta noche en el espacio Only fama, a las 22.30 horas por Mega, conducido por Francisca García-Huidobro.

Ya en el epílogo de la reunión, los hombres de Mega y Bizarro se comprometieron con el venezolano a seguir velando por el respeto para que su paso por la Ciudad Jardín no tenga mayores contratiempos. Así lo asumió y, hasta ahora, no habrá mayores cambios al respecto.

De hecho, la jornada en la que se presentará en la cita, el domingo 23, ya aparece con venta de entradas agotadas. Faltan así 80 días para que Viña 2025 viva uno de sus momentos más tensos y esperados.