“El heavy metal es para cabros chicos” y “me molesta que me hicieran ídolo”: 60 frases en los 60 años de Jorge González

Sobre la vida, la enfermedad y la muerte

1. “A la gente ya no le doy miedo. De alguna manera, enfermarse humaniza, me ha puesto mucho más humano a los ojos de la gente” (La Tercera, 2016).

2. “Pero la verdad ahora no tengo ganas de hacer nada. Estoy jubiladito y así estoy bien. Soy un caso raro en Sudamérica: un músico que se puede jubilar” (Página 12, 2022)

3. “De a poco siento que le doblo la mano a la adversidad, pero que no la derroto. Más bien me hago amigo de ella, porque no es una competencia. Es amistad lo que necesito, amistad conmigo mismo, que es lo que tengo ahora. Lo veo como una oportunidad” (La Tercera, 2016).

4. “No soy un ídolo, sino que al final soy un sirviente, lo que me honra mucho. Pongo lo mío al servicio de la comunidad, y eso es lo que hay que hacer, ser uno entre tantos. Por eso me molesta que me hicieran un ídolo. Porque yo, en verdad, soy más persona que personaje” (The Clinic, 2016).

5. “¿Tentación por el suicidio?… Alguna vez. Sí, alguna vez he pensado que es una alternativa… Esa es una cosa muy cristiana. Quieren que todos seamos como Cristo…, pero el planteamiento del suicidio no es interesante: volverse inmortal para no verlo tú. Me puedo volver inmortal bueno y sano. En serio, no necesito morir para ser un buen músico” (Qué Pasa, 1999).

6. “El camino de la vida no es sencillo para nadie, hay que encontrar la manera de darle luz, y si se puede por dentro, mejor aún. Hay una luz que nunca se apaga, como dice esa canción tan linda de los Smiths. En realidad, toda la vida he requerido de luz, pero en los últimos años he estado particularmente necesitado de ello. O probablemente tenga más conciencia de necesitarlo” (La Tercera, 2016).

7. “Si te echai a morir, te cagai mucho, tení que tirar pa arriba” (Mentiras Verdaderas, 2021).

8. “Lo que venga, que venga, se encargará la muerte de sí misma. No hay nada que hacerle. Pero, si tuviera que morir mañana, pienso que está bien ya. No me quedaría con ninguna deuda con esta vida” (La Tercera, 2016).

9. “Yo sólo espero que la madurez no me lleve a la podredumbre” (La Tercera, 2016).

10. “Hay una crisis en la humanidad en los últimos cinco mil años” (Animal Nocturno, TVN, 2008).

Ídolos: Jorge González, a fondo

Música

11. “Todas las letras de Soda Stereo eran muy distintas a las demás que existían. El único pero que yo les veía era que si uno las miraba un poco más adentro, si uno le pegaba un poco a escribir, se daba cuenta de que eran malonas, porque eran puro chamullo, verso, que lo que para un compositor argentino no es muy difícil, porque ellos son verseros, pero lo hacía de una manera bien bonita, porque aunque sea así, la manera que Cerati las acompaña con la música es perfecta” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

12. “Siempre admiré a Gustavo Cerati, a Charly Alberti y a Zeta Bossi, porque eran unos capos. Lo que pasa es que les teníamos envidia, que es otra cosa. Por supuesto que les teníamos envidia, porque ellos nos volaron la raja. Ellos fueron famosos en toda Sudamérica y nosotros queríamos ser eso y no lo fuimos” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

13. “Me dio mucha pena por la familia de él (Gustavo Cerati), pero no más que eso. Tengo mucho respeto por su trabajo y por él como persona, siempre fue muy atento conmigo, igual que su familia y su hijo, a quien le tiro toda la buena onda. Pobrecito, merecía un mejor final, pero nosotros no somos quiénes lo decidimos. Es el destino parece”, (La Tercera, 2016).

14. “El caballero (David Bowie) fue muy talentoso, estoy contento que descanse, porque veo a la muerte como algo positivo. Es un buen estado de descanso. Él fue gigante, porque era loco que un tipo vestido de mujer fuera importante para la gente. Para un niño como yo fue algo muy fuerte y terminó siendo un ejemplo”, (La Tercera, 2016).

15. “Creativamente y a nivel artístico, sin duda, Víctor Jara está mucho más alto que yo, es un capo, es un gigante. Pero, en términos populares y de difusión, claro, Los Prisioneros son más conocidos y yo soy más conocido, sin duda. Por lo menos, por ahora”, (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

16. “Estamos hablando de gente muy importante (Violeta Parra y Víctor Jara), que además hizo la movida de carrera más importante, que es morir. Pasaron a ser eternos. Por eso es difícil para un vivo llegar a eso. Conozco bien la obra de Violeta y está mucho más alta que yo. Pero trabajaré para estar a esa altura”, (La Tercera, 2016).

17. “El heavy metal no me gusta. Igual hay buenas bandas, como Slayer o Metallica, son buenísimos. Pero me cansa el estilo. Muy macho. Poco soul, poca fiesta, más ataque. El heavy metal lo encuentro de cabros chicos”.

18. “La figura del blanquito con guitarra ya fue para mí. La década de los Strokes fue la etapa de los artistas que nunca fueron; eran buenos, pero ni siquiera eran los Smiths, el tope al que se podía llegar. Pero ninguna banda estuvo a la altura”(La Tercera, 2016).

19. “Que nosotros tengamos algo de Los Beatles, en realidad, no tiene nada que ver (…) En definitiva, de la manera en que estaba montado el grupo, nosotros éramos diferentes, muy diferentes”, (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

20. “Escucho digital cuando puedo, pero prefiero el vinilo. Suena mejor, más parecido a la grabación original, y es más amable para escuchar” (La Tercera, 2016).

21. “Mira, el problema que tiene Claudio (Narea) es que es flojo. Es un huevón muy flojo. Entonces le da lata trabajar. Y como le da lata trabajar, no termina bien las cosas”(Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

22. “Mi banda fue manipulada, fuimos la entretención del pueblo y eso no está tan bueno. Fuimos usados por la máquina del dinero. Por eso quiero que mi carrera se desarrolle más en vivo que en la industria” (La Tercera, 2016).

23. “Una de las que más me gusta es Trata de escribir, que hicimos con Zaturno. Pienso que es una de las historias que mejor escribí, porque habla de tu biografía, de mí mismo, y siempre es bueno hablar de eso. Habla del automensaje, de mirarse como uno es. La gente ya no hace eso, no tienen tiempo, están más preocupados de la pega” (La Tercera, 2016).

Jorge González

24. “Curiosamente, Chile tiene buena educación de música negra por los milicos. Ellos los trajeron a todos a la TV: Earth, Wind and Fire, Hues Corporation, Tavares. Como tenían la billetera abierta, hacían lo que querían. Trajeron artistas que en el resto de Latinoamérica nunca se conocieron. De ahí que el hip hop chileno fuera tan bueno, porque tenemos cultura de música negra y de R&B. Penetró a la fuerza, pero penetró” (La Tercera, 2016).

25. “A la mayoría de la gente le da lo mismo lo que hagan los músicos. Lo que les importa es que toquen bien, no más” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

26. “Las canciones me sanaban. Convertí el drama en arte. Y no sirve sólo para ti. También para el resto. Sin la música, estaría mal. Me dan respuestas las canciones. Sirve hacer arte. Sana. O te vuelves loco. Te deprimes ¿Te das cuenta, en cuarentena, del valor del arte?”(La Tercera, 2020)

27. “Cuando me dediqué a músico no pensaba más en ser músico, pensaba más en ser leyenda” (Mentiras Verdaderas, 2021).

Medios, televisión y Viña

28. “Qué lindo ¿no? Qué bonito que se pueda transformar una cosa en otra. Que de toda la avaricia y el sentido del buen negocio que tienen las empresas, que pueden subir los precios, pagar menos impuestos, hacerse propaganda, y con lo que consume la gente “ayudar”… se puede ayudar realmente a los niños” (Teletón, 2002).

29. “El curita hablando de amor de Jesús, pero cuando torturan y matan se queda callado. Puesto que a quienes mataron eran comunistas anticristianos, puesto que a quienes torturaron tenían vacías de armas las manos, y con toda esa tortura en su canal los bolsillos se llenaron” (Festival de Viña, 2003).

30. “Tuve la suerte de ir en aquella época que era todavía la Quinta Vergara tradicional, en el 91, con Los Prisioneros, y luego el 2003, cuando se convirtió en esa especie de edificio de estacionamientos vacíos con cámaras. Tengo amigos músicos que los han llevado seis, siete veces; pero en el caso mío solo voy cuando no queda otra. Es un lugar complicado, es un espectáculo de televisión, con mucha tensión, no es el ambiente más propicio para hacer música, para hacer otra clase de cosas, sí” (Animal Nocturno, TVN, 2008).

31. “No ser noticia me agrada mucho, porque me viene a ver nada más que la gente que me quiere. Los que estaban de paso, parece que no eran tan amigos como decían. Eran más bien interesados. Pero yo los comprendo”, (The Clinic, 2016).

32. “Si me preguntan algo yo contesto lo que pienso, y entonces ahí se arma un poco de ‘bolon’ a veces, porque lo que yo digo– que es lo mismo que puede opinar un taxista o cualquier persona–, por la tele o por los diarios, no se deben decir” (Chilevisión, 2011).

33. “Cuando me han hecho una y otra pregunta he intentado responder con la verdad, lo que a veces en nuestra patria trae uno que otro problema” (Animal Nocturno, TVN, 2008).

34. “La prensa argentina, a Charly, haga lo que haga lo adora, porque si Charly se tira a la piscina del veinteavo piso, o si Charly agarra a puteadas a los enfermeros cuando lo están llevando, que sé yo, la gente se acuerda de ‘hubo un tiempo que fue hermoso’ y dicen: ¡Grande Charly! En cambio, yo haga lo que haga me van a putear igual” (Libre Acceso, 2005).

35. “Nunca fui mucho de ver tele, no tengo tele, pero con ellos veía el Cartoon Network y me encantaba Coraje el perro cobarde. Es mi favorito, ¡porque era tan gallina!” (La Tercera, 2016).

Ser chileno

36. “A veces tengo vergüenza de ser chileno, los chilenos son una mierda, salvo nosotros” (Rueda de prensa en Perú, 2003).

37. “En nuestra patria, se acuerdan de los músicos- o de la gente -cuando ya se murieron, y somos un país más acostumbrado a las desconocidas que a los reconocimientos” (Animal Nocturno, TVN, 2008).

38. “Chile es un caso extremo de angustia por los efectos de la plata, de la falta y el exceso. En Chile, si no tenís nada, erís un pelotudo. Pero si también tenís, también erís un pelotudo” (The Clinic, 2013).

39. “Siempre me ven como un ídolo y siempre va a ser así. Ya perdieron la esperanza de verme derrotado, que es más o menos lo que se espera con los artistas en Chile: que terminen pobres. He visto los medios cuando hablan mal de los artistas que están viejos y en realidad no es tan así” (La Tercera, 2016).

Drogas

40. “El nivel de intensidad que necesito es demasiado y fumar pito es como tomar cerveza y ninguna de las dos cosas como que me satisface mucho, lo encuentro como fome, más lo que me achato que me pasa algo. Y otras drogas más estimulantes como la cocaína o las anfetaminas, nunca les he encontrado ningún brillo. Mi droga favorita por años ha sido el ácido yo creo, porque fue la primera droga que tomé cuando tenía 25 años. Yo hasta los 25 años no tomé nada”(Canal 2 Rock & Pop, 1997)

41. “Es impresionante ver el nivel de destrucción mental cierta gente que le ha puesto demasiado. Algunos escriben, hablan y hablan, pasan por cultos e inquietos y, en realidad, tienen el corazón carcomido” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

42. “Hubo una época que no tengo muy clara, la de la drogadicción. No tengo muchos recuerdos. Sólo creo que cada uno tiene que pasar por su propio infierno en algún momento. Por suerte lo superé, ya no tengo vicios ni nada, nunca más las necesité”, (La Tercera, 2016).

43. —¿Y cuál es ahora tu manera de salir de esa tristeza? — “Ahora la manera es cambiar la música. Antes era tomar droga, y alguna vez fueron las mujeres. Espero que las drogas no vuelvan, y espero que las mujeres no se vayan nunca. O que se vayan, pero no muy lejos” (The Clinic, 2016).

44. “La verdad es que irme por el lado de la adicción y de las drogas no es algo que me interesa mucho conversarte ahora, lo considero un recurso barato del rockero que no tiene mucho más de qué hablar” (The Clinic, 2016).

Mujeres y machismo

45. “Es que a las mujeres no las veo como un género; las personas son todas distintas. No veo a las mujeres y a los hombres como clubes tan separados” (The Clinic, 2013).

46. “Yo siempre fui respetuoso con las mujeres (...) Yo creo que la derecha opina que las mujeres son iguales mientras no dejen de ser sus mujeres. O sea, mientras sean la mujer en la que ellos creen, que es sumisa, ella la china y ellos el patrón. Desgraciadamente, todavía esa gente manda. Y mandará siempre, porque son los que tienen la razón y la fuerza al mismo tiempo” (The Clinic, 2016).

47. “El comunismo y la derecha no la aceptan mucho, las miran como la compañera del hombre y no son eso, no más. Son personas pensantes, creyentes y sintientes y nos estamos perdiendo su aporte por el machismo” (Mentiras Verdaderas, 2021).

Política

48. “Ellos tienen que ganar votos y hacerse los simpáticos, pero yo sé que a la gente de derecha le gustan Los Prisioneros, porque cuando Chile estaba lleno de prisioneros, estaban felices” (De Pé a Pá, TVN, 2003).

49. “Yo, oficialmente, no soy católico, por lo que si alguien me pregunta: ‘Tú eres católico?, yo digo que no, pero curiosamente yo sí creo en Dios y observo los diez mandamientos mucho más que la derecha” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

50. “Yo creo que la izquierda chilena no existe. Yo creo que a la izquierda chilena la mataron, la torturaron, la exiliaron, y a los que no exiliaron, torturaron o mataron, quedaron completamente convencidos y asustados de participar en alguna cosa que se llegue a parecer a la izquierda” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

51. “La gente como histórica, yo les tengo el mayor respeto del mundo, como a Gladys Marín que yo admiro mucho. Yo creo que ella sería excelente como presidenta de Chile; uno, porque es de izquierda, pero el mayor motivo porque es mujer. Y si una mujer fuera presidenta de Chile, nosotros estaríamos mucho mejor, porque nosotros necesitamos la mano de una mujer” (Maldito Sudaca. Conversaciones con Jorge González, 2005).

Jorge González. Foto: Jacqueline Fresard.

52. “Vas a la cárcel si robas un celular o pirateas películas. Pero si robas de verdad te hacen Presidente” (durante el festival El Abrazo, 2010, Emol).

53. “En Chile les gusta tomar un artista y meterlo preso para dar un ejemplo” (The Clinic, 2013).

54. “Yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países, la idea de la política y que la gente vote para elegir representantes es circo nomás” (Conferencia de prensa previa a presentación en Festival de Viña, 2013).

55. “Creo más en un pueblo con caciques que en un país con presidentes” (The Clinic, 2016).

56. “Todos los demás son unos payasos: el Lagos, el Aylwin, el Frei… Todos son unos payasos” (The Clinic, 2013).

Reflexiones varias

57. “Para mí, él (Pablo Neruda) es un orgullo y considero que es bueno que haya vivido. Que haya vivido tanto, que haya viajado y todo eso que algunos le critican. Parece que en algún momento era importante tratar de ser un poeta. Ahora es más importante ser un buen contador, un buen funcionario. O sea, un esclavo” (The Clinic, 2016).

58. “Antes en el mundo la gente se unía. Pero esta enfermedad está diseñada para matar a los viejos y los pobres” (La Tercera, 2020).

59. “La pandemia sirvió mucho para eso, para valorar estar con la gente. Eso es lindo. Es feo que haya tanta ambición, que tanta gente tenga tanto y estén exprimiendo a los que tienen menos para ganar más” (Mentiras Verdaderas, 2021).

60.— ¿Qué es lo especial que para ti tienen los gatos?

“Esa capacidad de hacerte sentir bien sin hablar” (La Tercera, 2020).