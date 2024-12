Las claves de La Habitación de al Lado, la cinta en que Almodóvar dialoga con la muerte

Tras realizar dos cortometrajes en un idioma ajeno (La voz humana, Extraña forma de vida), Pedro Almodóvar irrumpe con su primer largometraje hablado en inglés, La habitación de al lado, un drama sobre dos amigas enfrentadas a la inminente muerte de una de ellas.

Ganadora del León de Oro del Festival de Venecia (y desde esta semana en cines chilenos), la película presenta a Ingrid (Julianne Moore), una reconocida novelista de autoficción que se entera por casualidad que Martha (Tilda Swinton) está en el hospital tras haber recibido un diagnóstico terminal.

Foto: © El Deseo, photo by Iglesias Más

Aunque la última vez que se vieron fue hace muchos años y las circunstancias son dramáticas, la reunión es entrañable. Comparten anécdotas de la época en que trabajaron juntas en una revista, se ríen sobre que tuvieron el mismo novio (interpretado por John Turturro) y Martha lamenta los errores que cometió con su hija.

Pero el asunto se tensa después de que un tratamiento experimental no sale bien y Martha le dice que quiere terminar con su vida y que encontró la manera de hacerlo. Sólo necesita la compañía de Ingrid.

*Una película de cuatro

Desde hace un tiempo, probablemente desde Dolor y gloria (2019), Almodóvar viene pensando en que cada vez le queda menos tiempo. La muerte está al centro de la trama de su nueva cinta y en la cadencia que le imprime, más meditativa que furiosa, más reposada que impetuosa. Eso no quita que tenga arranques puramente almodovarianos: desde pequeños gestos de los actores hasta el arte y la música compuesta por Alberto Iglesias, su hombre de confianza. En un plano más global, todo está contenido con el fin de no caer en el sentimentalismo.

El director se reconoce como alguien que no puede aceptar la muerte. Sin embargo, tras ver su último filme es posible imaginar que se ha reconciliado con la idea. “Yo era perfectamente consciente de que éramos cuatro: Julianne, Tilda, la muerte y yo”, declaró recientemente.

Foto: © El Deseo, photo by Iglesias Más

*Dos actrices en plenitud

Tilda Swinton y Julianne Moore evocan un vínculo que nació en la juventud de ambas, en Nueva York en los años 80. Si bien tienen recuerdos en común, representan dos polos opuestos. Una de ellas, Martha, ha dedicado su vida a cubrir guerras y conflictos internacionales. Quizás por eso espera la muerte sin temor, incluso con ansías, como dice en un momento.

Por su parte, Ingrid ha usado la literatura para expresar sus complicados sentimientos alrededor de lo que implica la finitud de la existencia. Aunque acepta su solicitud, nunca parece estar completamente convencida de que lo que está haciendo es lo correcto.

Martha es quien marca el compás de la historia. Ingrid es quien la acompaña. La dinámica funciona en gran medida por la humanidad que le estampan Swinton y Moore, dos de las mejores actrices de las últimas décadas.

*Un mundo en decadencia

La habitación de al lado transcurre en un mundo no muy diferente al nuestro, donde la eutanasia es ilegal en muchos países, el calentamiento global provoca estragos y los extremos se multiplican. Almodóvar deposita algunas de esas inquietudes en un personaje: Damian Cunningham (John Turturro), el hombre del que ambas mujeres se enamoraron en su juventud. Es un tipo desencantado que, siempre con una pizca de humor, le recuerda a Ingrid cuáles son los límites en los que se está desplazando. También es responsable de plantear su propia tesis sobre la relación del cambio climático, la ultraderecha y el neoliberalismo (una cita textual del libro en el que se basa la película).

Foto: © El Deseo, photo by Iglesias Más

*Otra adaptación literaria

Almodóvar se dio por vencido con su adaptación cinematográfica de Manual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin, y cuando se creía que su debut en inglés sería postergado hasta nuevo aviso, apareció la noticia de que haría La habitación de al lado.

La cinta se basa en Cuál es tu tormento, de la autora estadounidense Sigrid Nunez. En esencia, el libro narra la misma historia, pero se toma licencias. A modo de regla general, el director cree que “hay que leerlo, y después olvidarse de él, y solo recordar las partes que más te han impactado”. En este caso lo que le causó más conmoción fue la escena en que la autora recibe la petición de su vieja amiga.

Hay otro aspecto distinto: el desenlace de la historia. “Pedro cambió radicalmente el final, lo que me sorprendió, pero no me pareció mal”, explicó la escritora a El Mundo.