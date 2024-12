Carlos Cociña: “Sorprende la vitalidad de la poesía en Chile”

“De pronto una bandada de pájaros parecido al metal. Sus graznidos se escuchan sin sutura, abigarrados y huecos”, escribe el poeta Carlos Cociña (74). El penquista es uno de los buenos nombres de la poesía chilena. Con títulos como Aguas servidas (1981) o El margen de la propia vida (2013) ha logrado instalarse con una voz poética propia. Siempre con una poesía transparente, que circula entre lo abstracto y otros intereses como la naturaleza y los conceptos científicos. Su importancia en la poesía nacional ha ido creciendo, al punto de que este año fue parte del jurado que decidió el Premio Nacional de Literatura.

No debiera llamar la atención, entonces, que Lumen haya decidido publicarlo en su colección de poesía. La misma que agrupa a otros titanes como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Raúl Zurita o nombres más recientes como el de Rosabetty Muñoz. Así acaba de llegar a las librerías Estado de materia, el nuevo libro de poesía de Cociña, donde persiste en su proyecto poético. Como suele hacer, escribe en forma de versos, algo que tiene cierta tradición en la poesía chilena, puesto que también lo hicieron Enrique Lihn y Pablo de Rokha.

A la hora de hablar del libro, Cociña opta por responder con cierto lirismo. “Es parte de un ejercicio constante de atención y escritura, que se va formando una especie de nube, que cambia, se disipa y concentra. En un momento escapa del control del operador y debe pasar a otro observador que la reconstruirá desde su particular manera de mirar”.

Carlos Cociña

Si uno lee Aguas servidas, o El margen de la propia vida junto con este, hay una cierta coherencia en la voz poética. ¿Cómo es el proceso de crear una voz poética?

Creo que es la persistencia en observar las formas de percepción, las propias e imaginar las que tiene las personas. Poniendo énfasis en cómo se manifiesta en los lenguajes, tanto corporales como los de la lengua oral, escrita, visual y en sus silencios, errores, e intención de certezas. Siempre teniendo en consideración que la lengua agrega elementos distintos a los que puede parecer a que se refiere, incorporando realidades a una realidad innombrable.

Su poesía se vincula mucho al lenguaje, más que a la imagen, ¿cómo entiende la poesía usted?

Creo entender el poema como forma de conocimiento sujeto a la imposibilidad de nombrar, y que pone en duda las certezas, con un lenguaje que en su base es sonidos que se emiten con asombro desde donde se siente.

Usted usa la prosa más que el verso para escribir poesía, ¿por qué?

El verso tiene que ver con las maneras de respirar, con la sonoridad de lo oral. Lo que designa como prosa, es una secuencia de entonaciones de un período quizás más extenso del ritmo.

Usted usa conceptos científicos en su poesía, ¿de dónde viene ese interés?

Curiosidad de las maneras de percibir el entorno, de cómo se busca entender aquello que nos afecta. Las ciencias modernas explican los fenómenos como leyes, que luego son alteradas con una nueva teoría. Esa es su mayor validez.

Pero, ¿cree que la poesía tiene algo de ciencia?

Tiene que ver en tanto es una forma o intención de conocimiento. Su particularidad es cada nuevo poema no supera ni anula lo anterior. No evoluciona sino que convive.

Pasa por los paisajes y por las ciudades, hay unos poemas sobre Concepción, su ciudad natal. ¿Cómo la ha visto cambiar desde su juventud hasta ahora?, ¿es mejor ciudad?

La ciudad donde nací y donde viví hasta los treinta años formó los modelos. Y los cambios son una modificación de esas matrices. Mi ciudad es distinta a como la viví. Ahora es como la vivo, y también se es distinto y la valoro mucho más.

En los poemas de la última sección del libro habla de la humanidad. ¿tiene fe en la humanidad?, ¿tiene una visión optimista o pesimista?

Es imposible que lo humano no esté en todo, como la naturaleza y el cosmos. Toda forma de vida es necesariamente optimista para vivir. Se puede percibir con cierta desazón, pero esa sensación ya es parte del interés en vivir.

¿Cómo ve el panorama de la poesía en Chile actualmente?

Soy parte de ese panorama, y sorprende su vitalidad. Siempre ha sido diverso, pero ahora esa diversidad se hace más evidente porque la visión única y vertical de las realidades ha perdido su hegemonía. Es cierto que puede haber ciertas tendencias dominantes, pero van cambiando, y aquellas que se desechan pueden ser las que aporten innovaciones enriquecedoras. Es notable como lo oral y lo gráfico recobran importancia, recogiendo elementos no sólo ya presentes en las vanguardias de principio del siglo XX, sino que componentes de las prácticas del arte y la creatividad presentes en las culturas antes de la preeminencia europea. Lo que se llama poesía visual o sonora está asociada a las primeras expresiones de creatividad y asombro en la experiencia de sentir aprehender el mundo. Lo oral se expone claramente en el rap, sus derivadas o vertientes, donde el verso y la rima son el soporte, que también se relaciona con la revitalización de la décima. El aspecto visual se utiliza en los graffiti, que tienen relación con el ideograma, y en ese sentido con el modo del Haiku.

¿Qué piensa de la Inteligencia Artificial y su uso en la literatura?

El conocimiento general que tenemos de la Inteligencia Artificial aún es muy disperso, aunque sin duda produce y producirá un cambio clave e intenso en las formas de conocimiento y en la vida cotidiana. Pude que sea más que una herramienta, pero las formas de conocimiento e información humanas tiene la posibilidad de hacer del error la base de un cambio y el inicio de una nueva forma de pensar y sentir. La literatura y las artes casi siempre se han basado en eso que parece anomalía, por lo tanto, posiblemente usarán la Inteligencia Artificial en ese registro.

Ha usado mucho internet, incluso publicando libros en su sitio web (poesiacero.cl). ¿Cómo ha sido la experiencia de usar la web con la poesía?

He usado la web principalmente acudiendo a su componente de azar, a navegación sin un itinerario inamovible, incluso considerando los algoritmos, que son semejantes a nuestros propios algoritmos mentales. Es una necesaria experiencia, tanto como estar con el oído atento a los sonidos, luces y pulsiones del entorno del cual formamos parte. El uso de la Internet es necesario como fuente de información, considerando siempre como base el interés por procesar dicha información. La acumulación de datos no implica aprendizaje si estos no son procesados críticamente para enriquecer las formas de sentir y crear nuestra propia visión y actuar en comunidad.

Usted fue parte del jurado del último Premio Nacional de Literatura. ¿Qué le pareció que ganara Elvira Hernández?

Participar en el Jurado, que por unanimidad designó a Elvira Hernández Premio Nacional de Literatura, fue un momento muy importante y feliz. Si no hubiera sido unánime, mi opción hubiera sido la misma, aún considerando que hay más personas que lo merecen y que tienen obras de mi admiración. Por lo mismo considero que el premio debiera ser anual. Asimismo debiera dársele más importancia y difusión a premios como el Jorge Teillier de Universidad de la Frontera, José Donoso de la Universidad de Talca, Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, el Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, el Stella Corvalán de Talca, Atenea de la Universidad de Concepción, el Municipal de Santiago, entre otros. Y sin duda, y especialmente el Roberto Bolaño de creación literaria joven. Igualmente considero que los premios literarios son sólo una parte de lo que la sociedad e instituciones debiera hacer para promover y apoyar la creatividad y el arte en todas las personas.

La presentación de Estado de materia será el próximo martes 10 de diciembre a las 19.00 en Bar El Bajo (Subterráneo del centro GAM, Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227).