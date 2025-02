Las agendas con las que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda aterrizan en el Festival de Viña

A días del inicio de la edición 2025 del Festival de Viña, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, ya están en la Ciudad Jardín para finiquitar los últimos detalles de su participación en el máximo evento del espectáculo criollo.

Tanto Doggenweiler como Araneda se trasladaron a Viña del Mar el miércoles 19. La primera llegó a la ciudad durante la mañana, mientras que el segundo arribó a Chile en una vuelo a primera hora, para luego hacer ajustes de vestuario y de ahí, partir hacia la costa.

“Llegué a Viña muy contenta, emocionada y agradecida -dice Karen Doggenweiler a Culto-. De verdad que estoy feliz de estar acá y ya estamos a toda máquina con los preparativos en Viña y trabajando para tener el mejor festival”.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores del Festival de Viña 2025

Aunque ambos llegaron con sus respectivos equipos, hay diferencias en el aspecto familiar: mientras la conductora de Mega llegó sola, sin su esposo Marco Enríquez-Ominami ni sus dos hijas, el animador afincado en Miami arribó junto a toda su familia. En rigor, Enríquez-Ominami no estará en ninguna instancia del espectáculo junto a Doggenweiler, ya que no sólo tiene compromisos internacionales pactados con anterioridad, sino que también ella ha privilegiado concentrarse estrictamente en su faena sobre la Quinta Vergara.

Por su parte, Araneda dice a Culto: “En esta oportunidad me acompañan Marcela (Vacarezza) y mis hijos, Florencia, Martina, Vicente y Benji. Ellos harán el video podcast Tenemos que hablar desde Viña. Están súper entusiasmados porque tendrán invitados, sorpresas y varias novedades y serán otros amigos y colegas los que me reemplazarán. Espero ir como invitado sin los tiempos lo permiten”.

Una vez en la Ciudad Jardín, los animadores comenzaron sus primeras actividades el mismo día. Doggenweiler, se movió hasta lugares icónicos de la ciudad, como el Teatro Municipal, el Palacio Rioja y el Hotel Sheraton, donde trabajó en una sesión de fotografías para probar los diferentes looks que lucirá en cada jornada.

“Partimos con mi equipo, que también son mis amigos y quienes me acompañarán día y noche en esta aventura, trabajando en sesión de fotos en lugares icónicos e históricos de esta ciudad”, dice la animadora.

Karen Doggenweiler

Doggenweiler, quien animará por primera vez el Festival, tras una larga trayectoria en televisión, señala sentirse feliz de lo que está viviendo. De hecho, el miércoles ya estaba conectada con su equipo a eso de las 05.30 de la mañana.

“Estoy viviendo un momento muy especial y esperado en mi vida, que es estar a días de debutar como la animadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar -dice-. Se trata de un sueño largamente acariciado, que en algún momento se durmió y que, sin esperarlo, reflotó en el último año, cuando Mega postuló a la licitación del festival, se la ganó y luego me hacen este ofrecimiento”.

“Siento todo esto como un bello regalo, y cuando me suba a la Quinta Vergara voy a representar a muchas personas, a aquellas que me han apoyado a lo largo de mi carrera y a todo ese público que siempre ha estado a mi lado entregándome cariño y valorando mi trabajo -agrega-. Voy a llevar algo de todos ellos al estar en el festival, sin lugar a dudas. Así lo siento y me siento orgullosa de todo lo que estoy viviendo”.

Por su lado, antes de volar a Chile, Araneda debió trabajar un plan para paliar su ausencia en los programas de la cadena Univisión, para la que trabaja en Miami. En particular, debió dejar todo programado para el espacio Enamorándonos USA.

“Hubo un plan, dejé adelantada la tarea para esta semana; pero para la semana próxima es imposible porque el programa tiene una continuidad en las historias que hace imposible grabar muchos episodios con anticipación -cuenta-. Hace poco cumplimos mil capítulos y fue la ocasión perfecta para agradecer y felicitar al equipo. Felizmente cuento con todo el apoyo de mis jefes de Univisión Nertwork que me dan todas las facilidades para grabar, ya que entienden la importancia para un chileno el Festival de Viña del Mar”.

Rafael Araneda

Cuando se le pregunta si tiene algún ritual o cábala que mantenga de sus anteriores años como conductor de Viña entre 2011 y 2017, Araneda comenta que mantiene consigo un particular objeto.

“Llevo una cruz entre mis cosas -apunta-. Es un regalo muy especial que me entregaron mis excompañeros de TVN en un momento muy triste, la partida de mi padre. El resto no hay ritos. Trabajo con el mismo equipo y en esta oportunidad me quedaré en otro hotel, distinto al que utilizaba en las ocho ediciones que animé el festival anteriormente. En mi camarín, además, siempre hay una foto familiar”.

Los animadores se han dedicado por meses a la preparación para el Festival. Aprovechando visitas de Rafael Araneda al país, han ensayado en los estudios de Mega. Allí se han preparado para distintos momentos, usando efectos de aplausos, pifias, entre otros.

“Han sido meses de harta preparación, con reuniones, ensayos, clases y muchas cosas más, de cara a llegar a la Quinta Vergara de la mejor manera y junto a un partner que me tiene encantada, como es el Rafa, un amigo que conozco de hace muchos años, con quien hemos trabajado y ahora nos reencontramos en el mejor escenario posible”, dice Doggenweiler.

También han ensayado junto a los coanimadores (Tita Ureta, Paola Volpato, Francisco Melo, Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme) que los acompañarán en momentos como las competencias.

“Tuvimos la oportunidad de ensayar con Paola Volpato y Tita Ureta en jornadas muy entretenidas con gran conexión y ganas que todo salga espectacular. Lo mismo que con Karen (Doggenweiler) con la que tengo una larga amistad y complicidad -dice Rafael Araneda-. El resto del trabajo ha sido on line y la preparación que un festival de este tipo requiere, mucha lectura de biografías, videos y Spotify”.

Este jueves, los animadores, junto a la alcaldesa Macarena Ripamonti y los directores del evento, Daniel Merino y Rodrigo Norambuena, tuvieron su primera actividad oficial con la habitual conferencia de prensa, pasado el mediodía, para luego almorzar junto a los ejecutivos de Mega. Hacia la tarde realizarán los primeros ensayos en la Quinta Vergara.

Luego, el día viernes 21 estará dedicado a la preparación para la gala del Festival, agendada para las 21:00 horas en el Sporting Club de Viña del Mar, con la conducción de Francisca García-Huidobro y José Antonio Neme. Finalmente, el sábado en la tarde está en agenda el ensayo general donde también se harán presentes los coanimadores.

Como decíamos, los animadores llegaron a Viña con sus respectivos equipos. En el caso de Araneda, junto a Sergio Arias, quien lo asiste en el vestuario; Danae Aranbu en peinado y maquillaje, Josefina Vial en Social Media y Claudio Espinosa en comunicaciones. En tanto, el equipo Doggenweiler, está integrado por Angelina Chiuminatto en maquillaje y vestuario; Gonzalo Leonidas en peluquería; Ignacia Herrera en el styling; la productora Nicole Novoa; el community manager y encargado de RRSS, Daniel Santana; y el jefe de prensa, Nicolás Figueroa.