Por qué es “imposible” que Adele venga alguna vez al Festival de Viña

Desde hace años, muchos fanáticos han soñado con ver a Adele en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, la presencia de la cantante británica en el icónico certamen chileno nunca se ha concretado. Hay diversas razones que explican por qué la artista no ha pisado la Quinta Vergara y muy probablemente no lo haga en el futuro cercano. En rigor, es casi “imposible” que pase por el evento que parte este domingo 23 de febrero.

Primero que todo, es importante señalar que la artista nunca ha venido a Chile, ni a ningún país del cono sur. Hace años intentó hacer una gira que abarcaría Sudamérica, pero la pandemia causada por la COVID-19 lo impidió, según contó la británica en una entrevista con Sony Music Colombia.

Además, hay que recordar que en un concierto en Munich, la artista llamó a un fanático en el escenario y no tardó en escuchar “please come to Brazil”, pues el elegido era brasileño y no perdió la oportunidad de pedirle un espectáculo en el gigante sudamericano.

“He estado tratando de ir allí durante 13 años, pero no voy a engañarte. La logística de todo esto es difícil. Pero, sabes, es el único lugar al que quiero ir. (…) Es el único lugar que queda al que realmente quiero ir”, le confesó la intérprete de Someone Like You.

Estos antecedentes, sumado a su reciente retiro de la música de forma indefinida, convierten las posibilidades de ver a Adele en alguno de los países de la región en casi nulas.

¿Adele al Festival de Viña?

Daniel Merino y Rodrigo Norambuena, directores del certamen por parte de la alianza de Bizarro y Mega, conversaron recientemente con Culto. Durante la entrevista se llegó a Adele y los constantes rumores de su participación en el evento.

12 FEBRERO 2025 RETRATO A LOS PROCUCTORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, DANIEL MERINO Y RODRIGO NORAMBUENA, EN LA QUINTA VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE

Los mandamases señalaron que es económicamente imposible traer a la artista a la Quinta Vergara.

“Alguna vez estuvimos en conversaciones con ella, hace unos años, y por un Estadio Nacional… cobraba 4 o 5 millones de dólares”, dijo Merino.

El hombre fuerte de Bizarro también agregó que el presupuesto de la parrilla artística de este 2025 asciende a entre 4 a 5 millones de dólares. O sea, todo lo que cuesta Adele.

Norambuena comentó: “Solo Adele cuesta lo que cuestan los 16 artistas que vienen, incluyendo los humoristas. Las seis noches de festival costarían solo Adele. Entonces, cuando uno habla del modelo de negocio que tiene el Festival, uno tiene que pensar en esas cosas que a veces es difícil que se entiendan. A todos nos encantaría tener a Adele acá. Pero si Adele cobra lo mismo que el presupuesto de los 16 artistas, es imposible. O sea, podríamos hacer Adele para 12.000, 14.000 personas, pero sería una noche y un artista de Festival”.

La presentación de Elton John en la Quinta Vergara

Hay un ejemplo más o menos reciente de una estrella de la música que sí pasó por la Quinta Vergara. En 2013, el cantante Elton John estuvo en aquella edición del Festival; sin embargo, las negociaciones para que esto se concretara se iniciaron a principios de 2012.

Es importante señalar que todo esto ocurrió porque Elton John estaba de gira por Sudamérica y vino de forma fugaz a Chile para dar su show, además se llevó 830 mil dólares. Una vez terminado su concierto, tomó el primer avión a Buenos Aires y seguir con su tour por el cono sur.