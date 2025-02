Animadores listos en la Quinta y una negociación frenética con artistas: cómo se gestó la reprogramación de la noche 3 de Viña

El masivo corte de luz que afectó a gran parte del país a partir de las 15.16 horas de este martes 25 de febrero tuvo un eco mayúsculo en la Quinta Región: el Festival de Viña del Mar fue uno de los eventos más afectados por el hecho.

El certamen desarrollaba este día su tercera jornada, encabezada por Morat, Pedro Ruminot y Sebastián Yatra. Sin embargo, no pudo llevarse a cabo. Eso sí, fue reprogramada para este sábado 1 de marzo, con el mismo listado de artistas y en el mismo horario.

Realizar tal movimiento no fue una gestión fácil. Desde que sucedió el apagón, el escenario de una cancelación del día 3 era plausible entre los productores del espectáculo y se comenzó a conversar de inmediato. Sin embargo, había un punto: ya había una gran cantidad de seguidores -en particular del cuarteto colombiano Morat- en las afueras de la Quinta Vergara.

Corrían las horas y se discutía el tema con las autoridades regionales, en particular en reunión con la alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti, y el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.

Poco antes de las 19 horas se determinó la primera gran maniobra de la tarde: como el público ya se acumulaba en varias cuadras en los alrededores del recinto, optaron por abrir los accesos, para dejar que ingresara. Era una señal de que posiblemente el Festival se podía realizar sin contratiempos.

Había un aspecto a favor: la Quinta Vergara tiene generadores propios y, cuando sucedió el corte de electricidad en la tarde, estaba ensayando el grupo Morat. Los músicos siguieron con su prueba de sonido sin grandes inconvenientes.

Así de iluminada se veía la Quinta Vergara anoche. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile

Sin embargo, pese a que en un momento avanzada la tarde ya había 8 mil personas al interior de la Quinta, a las 19.50 horas el gobierno declaró Estado de excepción y toque de queda desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. O sea, hacer Viña 2025 era inviable.

Pero la decisión de suspender la jornada recién se adoptó pasada las 20.30 horas. ¿Por qué el retraso? Rodrigo Norambuena, director general de la cita, responde: “Por las autoridades, que nos pidieron más tiempo para tomar la decisión. Pensaba que si volvía la luz a la Quinta Región, se podía hacer el Festival, pero se dieron cuenta que había mucha gente en la Quinta. Entonces salir más tarde podía ser riesgoso. Cuando les mencionamos la posibilidad de hacer esta noche el sábado, de sumarla, se tomó de inmediato la determinación de suspender lo de hoy”.

¿Y por qué se dejó entrar a la gente? El mismo Norambuena se hace cargo: “Para nosotros es muy importante que la gente estuviera en la Quinta Vergara. El motivo de por qué ingresaron fue por seguridad, para que no estuvieran en la calle, no existieran aglomeraciones. Era más cómodo que estuvieran dentro de la Quinta y no con tanta gente afuera. Que en la Quinta pudieran comer, sentirse cómodos”.

Finalmente, la gente se retiró sin problemas del lugar pasada las 21 horas, en completa calma.

El grupo Morat

La frenética negociación por los artistas

En paralelo a la preocupación por los fanáticos que se arrimaban al anfiteatro, el director ejecutivo de la fiesta veraniega, Daniel Merino, comandaba las gestiones para no perder este noche: la idea era reprogramarla para el sábado 1. En un Festival de gran envergadura existen cláusulas, contaros y seguros que vuelven muy complicada la cancelación definitiva de un artista. Por eso, la jugada apuntaba a aplazar lo de esta noche.

Merino dice que esa negociación “fue muy fácil” y que las conversaciones con los tres artistas demoraron cerca de una hora. “Un récord”, define, para después agregar: “Todos colaboraron, por el cariño que le tienen a Chile. Aceptaron de inmediato y acomodaron sus agendas”.

12 FEBRERO 2025 RETRATO A LOS PROCUCTORES DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR, DANIEL MERINO Y RODRIGO NORAMBUENA, EN LA QUINTA VERGARA. FOTO: DEDVI MISSENE

El productor dice que por ahora están calculando los costos de programar un día. También advierte que reordenarán las competencias, ya que deberán culminar el viernes y no el jueves, como estaba planificado: espera que ese día se realicen ambas competiciones y se finiquite a los ganadores.

Por su parte, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda ya estaban en la Quinta Vergara junto a todo su equipo cuando se desarrollaba esta trama. Estaban incluso vestidos, listos para salir, con el libreto aprendido y la jornada ya programada. No pudieron. Será para esta noche.