Antonella Sigala, telonera de los frustrados shows de Shakira: “Mientras me maquillaba, vimos el anuncio en las redes sociales”

Antonella Sigala, la cantautora chilena que tiene una propuesta musical que transita por sonidos como el jazz y pop, era la encargada de abrir los shows que Shakira haría el 2 y 3 de marzo en Chile.

La cantante anteriormente había participado en espectáculos de la envergadura del de Shakira. Sigala en 2023 trabajó con la productora Fénix -la misma que trajo a Shakira- para abrir los shows de Luis Miguel, otro artista de renombre.

Sigala es una cantante que en su origen está vinculada al jazz. De hecho, es cantante del ensamble Old Fashion Jazz Band. Pero en paralelo inició una carrera hacia el pop, que se ha plasmado en una breve discografía, con el EP Si tan sólo (2022), donde contó con la colaboración de los hermanos Mauricio y Francisco Durán (Los Bunkers), y el álbum debut, Cine Noir (2024).

El año pasado, en octubre de 2024, se anunciaron los conciertos que haría Shakira en Chile. El aviso causó furor entre los fans, pues Shakira volvería luego de siete años al país. Cuando comenzó la preventa de entradas, se agotaron en solo 20 minutos. Luego, la venta general se agotó en dos horas.

Pasaron meses del anuncio del concierto, y la productora hace tres semanas se comunicó con Antonella. Le comentaron que se encontraba entre las candidatas para ser telonera de la artista colombiana. Hace dos semanas aproximadamente, la productora confirmó su participación.

Así que cuando la llamaron, fue una alegría. “(Me sentí) muy emocionada, muy entusiasmada, es una artista que admiro muchísimo”, dice a Culto.

La presentación que haría previo al espectáculo de Shakira, la describe como “el hito más importante de mi carrera, sin duda, hasta la fecha. Mi música se ha inspirado mucho en mujeres que tienen mensajes como el de ella, siempre de hecho por mis redes tengo como este logo de las Femme Fatales, siempre ocupamos ese término. Siento que ella es como la Femme Fatal latinoamericana y es muy simbólico e inspirador.”

Por su profesionalidad y el desafío que significaba el concierto, desde que la productora confirmó su participación, la cantante y su equipo comenzaron a trabajar arduamente. La preparación previa implicó comenzar a ensayar en salas que tenían los mismos aspectos técnicos que el Estadio Nacional. “Hay que arrendar un tipo de sala de ensayo, que pueda tener ese monitoreo, hay que tener distintos técnicos, más que en un teatro más pequeño o en un bar”.

El show de la artista desde consistía en seguir mostrando la propuesta artística que desplegó en su celebrado disco debut, Cine Noir (2024), que se inspira en películas de los años 40. El álbum de música popular, toma elementos de distintos géneros tradicionales y transita por el pop, los boleros, el swing y tiene otras fusiones.

El primer y último día con Shakira

Llegó el 2 de marzo, el día del primer show. El proceso de preparación previo a una presentación es largo y Antonella lo sabía. Por ello se levantó temprano y alistó todo minuciosamente. Su mañana la comenzó imprimiendo los setlist, luego preparó su bolso y cargó su vestuario y utilería.

Luego de tener todo listo, partió rumbo a la casa de su maquilladora, que se ubica cerca del Estadio Nacional.

Presentarse en un estadio con las dimensiones de la talla del nacional, implica tener que preparar el sonido del lugar horas antes del show. Es por eso que su equipo llegó a las 15.00 aproximadamente para agilizar los procesos de acreditación, preparar el lugar y así poder hacer la prueba de sonido que estaba agendada para las 16.00.

Mientras el equipo de la cantante se preparaba para el espectáculo que se avecinaba, en paralelo ella seguía en la casa de su maquilladora alistándose, lo que normalmente toma más de dos horas.

Pero de pronto todo se desplomó. Fue muy súbito. El concierto se cancelaba y Antonella mientras la maquilladora afinaba los detalles de su trabajo y ella veía redes sociales, se enteró a través de las noticias que vio.

Segundos después de percatarse, recibió una llamada de su equipo, quienes confirmaron la noticia. “Me estaba maquillando, terminando de peinar. Mientras uno se maquilla y se peina, uno mira las redes sociales. Ahí vimos el anuncio y al mismo tiempo me llaman -su equipo-”.

Al principio se sintió desconcertada y un poco confundida. “No lo podíamos creer, porque es un super hito, entonces es típico que entre bromas de equipo a veces nos decimos ‘no, esto no va, se cancela’. Entonces claro, al principio nadie se la podía creer”

A pesar de la baja del show, partió rumbo al estadio para saludar a su equipo “y hacer el cierre juntos”. Antonella se quedó un rato en el lugar, se sentó en las butacas del estadio, visitó su camarín e incluso bebió una cerveza.

El escenario estaba montado, pero nada le pareció raro, ya que los escenarios suele verlos de noche con la iluminación del show. “Uno siempre ve los escenarios y uno se los imagina cómo se ven de noche. Tengo los vídeos de los escenarios en mi cabeza porque he visto vídeos de la gira de Shakira, pero son vídeos de noche, no sabemos cómo se ve de día, como para poder evaluar qué tan parecido estaba”.

Minutos después, Sigala se fue del Estadio Nacional. Originalmente, iba a dejar a su equipo a sus casas, hasta que se dieron cuenta de que las fans de Shakira estaban en las afueras del Hotel Mandarín -donde se estaba hospedando-, esperando que la cantante se asomara por alguna ventana, o que bajara a saludarlas.

Antonella fue al lugar y aprovechó de compartir con el Fan Club de Shakira y hacerles compañía. Cantaron juntas algunas canciones de de la cantante.

Hasta el momento Antonella sigue en la incertidumbre y no ha recibido más detalles de parte de la organización. No sabe si los conciertos se reagendarán, ni le comunicaron nada al respecto. “Todavía no sabemos nada, estamos igual que todos”. Pero se mantiene optimista y está a la espera de que se anuncien buenas nuevas “ojalá se pueda reagendar, es una gran oportunidad”.