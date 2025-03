Cuando Tommy Rey le cantó a Pelé: “No pudimos sacarnos una foto con él”

Cuesta creerlo, pero alguna vez Patricio Zúñiga Jorquera -el hombre inmortalizado como Tommy Rey y que falleció este miércoles 26 a los 80 años- habló y cantó en portugués.

Cuando en 1963 se retiró de Los Peniques, la primera orquesta que integró como vocalista y cuando apenas superaba los 18 años, el cantante se quedó en el vacío, husmeando alternativas y viendo qué le proponía el destino.

En Concepción, junto a otros músicos que se habían alejado del grupo, decidió formar otro conjunto también bautizado como una moneda: Los Cruzeiros. En ese momento estaba de moda el bossa nova en todo el mundo, con cuna en Brasil, y la nueva agrupación decidió adoptar las tendencias en boga.

Así lo recuerda el propio Tommy Rey en una entrevista para el libro ¡Hagan un trencito! Siguiendo los pasos de la memoria cumbianchera en Chile (1949-1989): “El penique era una moneda, si no me equivoco, de Inglaterra, ¿cierto? El penique no era la moneda oficial, como los centavos. Nosotros cuando nos separamos y formamos el grupo allá en Concepción nos pusimos Los Cruzeiros. Porque los cruzeiros era la moneda brasileña, ¿ya? Porque estaba de moda el bossa nova. Y yo cantaba bossa nova con ellos y tenía que cantar en portugués, saquen la cuenta”.

El encuentro con Pelé

En ese salto a otro idioma, el vocalista debió adaptarse a canciones como El barquito o Samba de mi tierra, que era Samba de minha terra.

Cuando estaba a bordo de Los Cruzeiros, llegó una oportunidad única de demostrar sus nuevas habilidades: el Santos de Pelé, el equipo de fútbol sensación en el mundo, había llegado a Talcahuano para jugar con Naval. Los vapulearon por 6-0. Quizás como una forma de celebrar, invitaron a la agrupación a la hora de almuerzo a tocar en el hotel donde alojaba el elenco de Brasil. Y con el propio “O Rei” entre los asistentes.

“Entonces les tocamos bossa nova y cantamos en portugués a los brasileños”, recuerda Tommy Rey en el mismo texto. Luego sigue: “Cómo se reirían, ah...Y lo más maravilloso es que estaba Pelé. Claro, estaba Pelé, no había ni un fotógrafo, lamentablemente, ni un fotógrafo a esa hora. Pa’ habernos sacado una foto. En ese tiempo nadie tenía cámaras fotográficas, muy difícil, pero ellos nos saludaron así y todo”.

No hubo fotografía con el mayor futbolista de todos los tiempos, pero sí habría una segunda oportunidad de tenerlo cara a cara. O al menos entre la audiencia. ¿Habría foto ahí en esa segunda vez?

Tommy Rey lo rememora así, ya cuando era parte de La Sonora Palacios: “Después me tocó cuando estaba con La Palacios, en los últimos tiempos de La Palacios, tocamos para Pelé en el hotel Carrera. Tocamos en una fiesta de Sony, Sony Cantolla (empresario chileno), que le hacía propaganda a Sony, entonces ahí lo agarraron, no lo soltó la gente, nosotros que estábamos atrás del escenario no pudimos hacer nada , ni sacarnos una foto otra vez, tuvimos mala suerte con Pelé. Tampoco teníamos cámaras fotográficas en esa época”.

La fortuna no acompañó a Tommy Rey con Pelé. Fue una cumbia algo triste y que masticó la desazón, aunque siempre interpretada con gracia.