Encuentran material inédito de The Beatles: su dueño pensó que era una copia sin valor lista para la basura

Parece una historia de película, pero sucedió. En rigor, casi toda la vida de The Beatles tras su disolución en 1970 siempre parece venida de otro planeta.

Rob Frith, dueño de la tienda de discos Neptoon Records en Vancouver, Canadá, descubrió una cinta de audición de los Fab Four grabada en 1962.

La grabación estaba tirada en la tienda bajo la etiqueta “Beatles 60s Demos”. Frith pensó que solo era una copia barata y desechable que no tenía ningún valor.

Sin embargo, tras escucharla y publicar un fragmento en redes sociales, descubrió que la cinta que tenía en su poder era una copia directa de una de las primeras grabaciones de una audición del cuarteto de Liverpool.

“Hace años encontré una cinta que decía Demos de The Beatles. Pensé que era de un disco pirata. Después de escucharla anoche por primera vez, suena como una cinta maestra. La calidad es increíble. ¿Cómo es posible tener algo que suena como una cinta maestra de Decca de 15 canciones de los Beatles?”, escribió Rob Frith en una publicación.

La cinta es casi material histórico para los fans de la música, ya que “la audición de Decca” es un capítulo célebre en la trayectoria de The Beatles. Antes de que la agrupación llegara al estrellato internacional, el 1 de enero de 1962 fueron a probar suerte a los estudios Decca de Londres, quienes tomaron la desafortunada decisión de rechazar a la banda. Esa decisión es recordada hasta hoy como uno de los errores más fatídicos en la historia de la cultura popular.

Esto ocurrió cuando la banda aún contaba con su baterista original, Pete Best. Posteriormente, la banda firmó con Parlophone Records y lanzó su debut, Please Please Me.

En declaraciones a la CBC sobre su descubrimiento, Frith comentó que “pensó que era solo una cinta de carrete en la que alguien había grabado material pirata”.

Más tarde, con la ayuda de unos seguidores y algunos especialistas, se dio cuenta de que la cinta era auténtica y original. “Parecía como si The Beatles estuvieran presentes”, comentó respecto a su calidad.

The Beatles en 1963, con Pete Best en la batería.

Frith llevó la cinta al estudio de su amigo Larry Hennessey para escucharla, ya que él no contaba con el equipo adecuado. Hennessey detalló que el disco estaba en cinta blanca, conocida como cinta master: “Por la forma en que está enrollada en la cinta, se puede ver que separa las pistas. No es una copia rápida ni un pirata”.

En cuanto a qué pasará con la grabación, Frith no tiene muchas ganas de venderla, pero está dispuesto a darle una copia a Decca si desean publicarla. De lo contrario, preferiría conservarla, a menos que el propio Paul McCartney visite personalmente Neptoon Records, en cuyo caso su dueño estaría encantado de entregársela personalmente.