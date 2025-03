Gene Hackman y Betsy Arakawa: una historia de un amor discreto que terminó en una misteriosa tragedia

El romance entre Gene Hackman y Betsy Arakawa es una historia de amor que se desarrolló lejos del bullicio de Hollywood. A pesar de la diferencia de edad de 30 años, su relación se mantuvo sólida por más de tres décadas, marcada por la complicidad, el apoyo mutuo y una vida compartida en la tranquilidad de Santa Fe, Nuevo México.

En 1986 el actor atravesaba por una serie de cambios personales; se divorció de su primera esposa, Faye Maltese, con quien estuvo casado por más de 30 años y tuvo tres hijos. En medio de esta transición, se conocieron con Arakawa. Ella era una talentosa pianista de ascendencia japonesa que trabajaba en un gimnasio en Los Ángeles, mientras continuaba con su formación musical, justamente allí se dio el primer encuentro.

Ambos establecieron una conexión instantánea. A pesar de sus diferencias de edad, la relación floreció rápidamente, y en 1991 decidieron contraer matrimonio.

Hackman aseguró que no abandonó a su primera esposa para estar con Arakawa. En una entrevista con el South Florida Sun-Sentinel , en la que fue consultado sobre las similitudes con su personaje en la película Dos veces en la vida (1985), dijo: “Por cierto, no dejé a mi esposa en la vida real por una mujer más joven”.

Quién era Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que murió junto al actor y su perro.

Desde el comienzo de su relación, ambos optaron por mantener un perfil bajo. Aunque el intérprete continuó con su carrera cinematográfica durante los años 90 y principios de los 2000, la pareja evitó la vida pública y las apariciones en eventos de la industria. Finalmente, en 2004, anunció su retiro definitivo de la actuación tras su papel en Candidato por siempre.

Con su retiro, Hackman se dedicó a la escritura, convirtiéndose en autor de varias novelas. En este nuevo camino, Arakawa se transformó en su mayor apoyo, alentándolo y ayudándolo en la creación de sus obras.

Su debut literario fue con Wake of the Perdido Star (1999), coescrito con el arqueólogo marino Daniel Lenihan, una novela de aventuras marítimas ambientada en el siglo XIX. La colaboración continuó con Justice for None (2004) y Escape from Andersonville (2008), explorando temáticas del Viejo Oeste y la Guerra Civil estadounidense.

Posteriormente, Hackman escribió en solitario Payback at Morning Peak (2011), un western, y Pursuit (2013), un thriller policial. Aunque los críticos no siempre fueron amables, los fans disfrutaron de las novelas. “Me quedé totalmente atónito con el talento de Gene Hackman como escritor”, escribió un crítico de Goodreads sobre Payback at Morning Peak. “Siempre ha sido uno de mis actores favoritos y ahora es uno de mis autores favoritos”.

Según la revista People, en 2020, Hackman dejó entrever algo de su vida privada con Arakawa en una entrevista con Empire. De acuerdo a lo que declaró al medio, ambos veían con regularidad los DVD que Arakawa alquilaba.

“Nos gustan las historias sencillas que consiguen producir algunas de las pequeñas películas de bajo presupuesto”, sostuvo. Eran sus citas de los viernes por la noche, algo muy alejado del glamour de Hollywood.

Lo que se sabe del fallecimiento de ambos

El 26 de febrero de 2025, la pareja fue encontrada sin vida en su residencia de Santa Fe. Trabajadores de mantenimiento alertaron a las autoridades después de varios días sin recibir respuesta de Hackman y Arakawa.

Las circunstancias de su fallecimiento aún están siendo investigadas, pero los informes iniciales sugieren que podrían haber estado en la casa durante al menos dos semanas antes de ser hallados. Hackman fue encontrado en un vestíbulo cercano a la cocina, mientras que Arakawa estaba en el baño junto a un frasco de medicamentos abierto. Su perro, un pastor alemán, también fue encontrado muerto en un armario.

Las primeras autopsias descartaron signos de violencia o envenenamiento por monóxido de carbono, pero las autoridades consideran que las circunstancias de su fallecimiento son sospechosas.

Legado de Gene Hackman

Gene Hackman dejó una huella imborrable en el cine con su versatilidad, intensidad y autenticidad en cada papel. Ganador de dos premios Oscar, su legado incluye interpretaciones icónicas como el detective Popeye Doyle en Contacto en Francia (1971) y el despiadado sheriff Little Bill Daggett en Los imperdonables (1992).

Su capacidad para encarnar personajes complejos y moralmente ambiguos lo convirtió en uno de los actores más respetados de su generación. Hackman brilló en clásicos como La conversación (1974), Superman (1978) y Mississippi En Llamas (1988), mostrando un rango impresionante que abarcaba desde el thriller hasta la comedia.

En la 97ª entrega de los Oscar, Morgan Freeman, rindió homenaje a su amigo y colega Gene Hackman, con quien compartió pantalla en películas como Sin perdón y Bajo sospecha.

“Gene siempre decía: ‘No pienso en mi legado, espero que me recuerden como alguien que quería hacer un buen trabajo’. Así que creo que hablo por todos cuando digo: Gene, te recordaremos por eso y por mucho más. Descansa en paz, amigo”, dijo Freeman antes de comenzar con el “In Memoriam”.