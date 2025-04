Impredecible e intenso: las claves del show que trae System of a Down a Chile

Wake Up! Stadium Tour

La tercera visita de System of a Down al país (tras las de 2011 y 2015), este miércoles 30 en el Parque Estadio Nacional, se enmarca en su actual gira sudamericana Wake Up! Stadium Tour. Esta ya ha pasado por Bogotá, Colombia, y Lima, la capital del Perú.

En ambas ciudades, el grupo ha desplegado un espectáculo intenso, de repertorios extensos que sobrepasan la treintena de canciones y ha generado una entusiasta respuesta del público.

“Desde temprano, el ambiente era eléctrico. Camisetas negras, bandanas, tatuajes, y una energía en el aire que parecía casi tangible. No era solo un concierto: era una celebración, un ritual para todos los que alguna vez encontramos en la voz de Serj Tankian y en los riffs explosivos de Daron Malakian un refugio, una rebeldía, un grito de libertad“, apuntó Colectivo Sonoro, de Colombia.

En tanto, los medios limeños también dieron cuenta de la intensidad del show y la respuesta del público. incluso se vieron bengalas en la cancha del Nacional. “Si Lima siempre fue señalada como una plaza fría (en actitud) para el rock, lo que pasó la noche del domingo fue una expresión genuina y vibrante del espíritu rockero, como pocas veces (¿tal vez la primera?) hemos visto por estos lares!“, apuntó Perú 21.

Por ello, en su regreso a Santiago, es posible esperar un concierto vibrante, con muchos momentos que invitan al desborde del respetable.

Show extenso e impredecible

A contrapelo de lo que tiende a suceder en la industria, en que una banda sale a la carretera con un repertorio tipo, al que le hacen algunos ajustes menores en cada ciudad, System of a Down apuesta por un espectáculo diferente.

Si bien, hay temas de su catálogo que son ineludibles en sus shows (por ejemplo, B.Y.O.B., Sugar, Chop Suey!), la banda interpreta sets que va variando en cada ciudad. Por ejemplo, en Bogotá arrancaron con Arto, luego en Lima, la primera canción fue X.

Las razones se pueden rastrear hasta las palabras del cantante y escritor Serj Tankian, quien se mostrado crítico con la norma de la industria sobre las giras. Básicamente, le incomoda repetir el mismo espectáculo noche a noche.

“Hablamos de hacer conciertos y todo eso. Y dejé muy claro que no soy fan de las giras largas por muchas, muchas razones. Cuando tocamos en conciertos sueltos es divertido. Es la diversión que le faltaba a las giras para mí, el hecho de que sean un acontecimiento. Se convierte en algo especial”, dijo a Loudwire Nights.

Y en parte, Tankian explicó por qué las giras del grupo son tan espaciadas. Básicamente generan el interés por verlos. “Lo curioso es que el valor de la banda, en términos de giras, creció exponencialmente cuanto menos giramos -apuntó en el mismo medio-. Hay bandas que giran como locos y no son cabezas de cartel y tocan como 200 recitales al año. Tal vez deberían parar un poco”.

Aún así, hay algunas claves: en el tramo sudamericano tocan no menos de 10 canciones de Toxicity (2001), su segundo álbum, que les dio el salto a la masividad. De allí administran entre el material de sus restantes discos, sumando o restando más canciones. Pero más menos, hay 5 o 6 de Mesmerize (2005) y Steal this album! (2002). También han sumado las últimas dos canciones que lanzaron en 2020, Protect the Land y Genocidal Humanoidz.

Sinergia, el número de apertura

El show de System of a Down en Chile, tendrá como número de apertura a los nacionales Sinergia. Contemporáneos a los californianos, el grupo liderado por Rodrigo “Don Rorro” Osorio, reconoce la influencia de estos en su material.

“Hay mucha influencia del sonido de los 2000 y de los 90 en Sinergia -dice a Culto-. Y yo recuerdo que el maestro [Andrés] Godoy nos hacía escuchar System of a Down. Nos decía escuchen esta banda, es increíble. Y vean cómo ellos tienen ascendencia armenia y meten elementos súper identitarios en la música que ellos hacen, y lo mismo tienen que hacer ustedes".

De hecho, Osorio, apunta a una característica de la banda, el compromiso social de sus letras. “Con todo el respeto que me merecen los cultores del género urbano, pero yo extraño mucho el rock. Extraño mucho esa irreverencia, ese discurso transformador”.

Y sigue con un ejemplo. “Las letras de Los Prisioneros han impulsado reflexiones y cambios sociales. Lo mismo en System of a Down, que son letras esencialmente pacifistas. Letras que hablan de los horrores de la guerra, que hablan del control de masas, de la hegemonía de las grandes potencias. Creo que todo eso aporta la discusión. Y el día de hoy, eso suena mucho menos de lo que a mí me gustaría”.

A Don Rorro hay un disco de la banda que le llamaba la atención. “Yo creo, sin duda, que el Toxicity fue como una piedra angular de lo que sonaba en esa época”.

El show de System of a Down en Chile está agendado para este miércoles 30 de abril, a las 21.00 horas, en el Parque Estadio Nacional. Ya tiene sus entradas agotadas y para los asistentes, se ha dispuesto la extensión del horario del metro de Santiago, hasta las 00.30.