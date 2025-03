Karla Grunewaldt y el pop etéreo: “Cada artista escoge qué o a quiénes quiere representar”

Karla Grunewaldt se presentará el sábado 22 de marzo en uno de los escenarios principales de Lollapalooza 2025. Con seis años de trayectoria musical y dos álbumes de estudio, la artista nacional piensa esta experiencia como un espacio para mostrar su arte más allá de la sola voz; con visuales y sonidos que han aportado a su denominación popular como “el hada del pop etéreo chileno”. Entre sus presentaciones destaca la reciente en la Feria Pulsar y también una sesión del programa Global Sound Concert, creado y producido por Josh Rogosin (ex sonidista de Tiny Desk).

En conversación con Culto, Grunewaldt se refirió a su próximo paso por el escenario en Parque Cerrillos, los desafíos para permanecer y surgir en la industria musical nacional, la internacionalización y a las polémicas que tuvieron a Dani Ride y Mon Laferte como protagonistas.

“Estar en Lollapalooza es una oportunidad muy grande para un artista independiente, para poder mostrar su arte. Comencé mi carrera más profesional en 2019, antes subía covers, entonces estar en el festival es la instancia perfecta para mostrar estos seis años de crecimiento y de evolución musical”, comenta Grunewaldt a Culto.

En 2021 lanzó Para existir, un álbum de quince canciones que muestra a profundidad la propuesta musical de la artista. Los sonidos místicos y profundos acompañan la tierna y fuerte calidad vocal; desde la difusión, la estética también juega un papel fundamental, teniendo a la naturaleza y lo mágico como protagonistas. Dos años después lanza Casa 8, pt.1, nueve sencillos más una versión extendida que amplía lo ya presentado. Acá los sonidos pop dramáticos comienzan a mezclarse con otros estilos; según sus palabras, el pop siempre ha sido la base, pero el rock y el funk también son fuertes influencias que le gusta agregar a sus propias composiciones.

Grunewaldt celebra esa diversidad, no solo en su propia música, si no que en la industria en general. “En Chile hacen falta voces que se escapen un poco de lo tradicional. No está mal mezclar géneros, explorar sonidos y crear una propia esencia”, asegura.

En ese sentido, considera que el festival estadounidense ha logrado diversificar sus repertorios; en los primeros años del certamen la gran mayoría de bandas y artistas sobre los escenarios se acercaban principalmente al rock, pero hoy, en la edición chilena, el pop también toma fuerza. Los headliners son variados: Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Tool y Rüfüs Du Sol fluyen entre distintos géneros musicales para todos los gustos.

“En lo que respecta a la música chilena, es super importante visibilizar diferentes estilos y creo que aporta muchísimo cuando los line up de festivales internacionales se diversifican, porque eso también da espacios. Pasa mucho que en Chile consumimos música de afuera, pero no a nuestros propios cantantes, pero cuando se incentiva de buena manera la música nacional, somos buenos oyentes”, concluye.

Global Sound Concert y los Tiny Desk

A finales de enero se publicó la sesión chilena de Global Sound Concert, un programa digital creado por el estadounidense Josh Rogosin. El ex sonidista de Tiny Desk —prestigiosas sesiones acústicas que han contado con la presencia de los máximos exponentes de la música actual—, busca con este nuevo proyecto difundir a artistas emergentes de distintos países, utilizando atractivos espacios físicos para generar atmósferas “únicas y especiales”, según comparte en sus redes sociales.

Para esta sesión se utilizó como locación un palacio abandonado del siglo XIX y, según Grunewaldt, la experiencia fue enriquecedora tanto en lo musical como en lo visual, coincidiendo en la idea de utilizar espacios poco convencionales, buscando la belleza incluso en aquellos lugares poco protagonistas. En Chile, también se realizaron sesiones con los artistas Trío Esmeralda, Metalengua (ganadores de la Gaviota de Plata en la Competencia Internacional del Festival de Viña) y Chacha Jila.

Esta instancia entrega vistazos de lo que podría ser el proceso de internacionalización para los artistas nacionales. “El Global Sound Concert ayuda a que nuestros proyectos lleguen a más países, a personas que pueden incluso no hablar nuestro idioma. Sin duda es muy valioso”, comenta Grunewaldt.

En ese sentido, la artista comparte que una de sus mayores aspiraciones es viajar expandiendo su proyecto. En 2024 viajó a Escocia, lugar que asegura, aportó en su visión artística, logrando conectar de cerca con el misticismo de las brujas, hadas y magia al que alude en su música. “Es muy valioso nutrirse de otras culturas. Hace un año grabé una colaboración con Nobuhle, una artista de Sudáfrica. Fue una experiencia preciosa, conocí de su cultura, de su lengua: cantamos en Zulú y en español”, comparte.

Las dificultades de la internacionalización

Grunewaldt considera que es un objetivo difícil de alcanzar desde Chile. “Aún no tenemos una industria tan desarrollada que permita, por ejemplo, financiar artistas y ayudarles con la internacionalización. A fin de cuentas, todos somos como mini empresas. Hay que buscar la manera de trabajar para poder ahorrar, buscando apoyo para financiar cada show, incluso los más pequeños, porque tienden a ser los más autogestionados”, analiza.

Muchos artistas nacionales buscan emigrar a otros países en busca de mayores oportunidades que les permitan expandir su música. Dentro de los mercados cercanos, el de México es uno de los más llamativos, caracterizado por ser amplio y provechoso. “La industria musical mexicana está mucho más desarrollada porque ahí sí se consume mucha música. Las personas allá tienden a estar buscando nueva música, no se cierran a asistir a un concierto porque no conocen toda la discografía del artista, les gusta estar buscando nuevas voces”, agrega.

Aunque la cantante no quita todo el mérito a los oyentes chilenos, asegurando que en los últimos años ha visto más intención de dar oportunidades: “Ya no hay tanto odio al artista nuevo, ahora se ve real interés por conocer y compartir a quienes intentamos crecer”.

En la misma línea, Grunewaldt toma como referencia a varios artistas locales que llevan en el mundo de la música desde hace años, algunos incluso décadas, y asocia que la temporalidad tiene que ver con las dificultades de la internacionalización. “Tenemos que ahorrar para poder comprar el pasaje a México, asegurar una estabilidad por algunos meses e ir a probar suerte. Por eso cuesta tanto llegar a lo mínimo, que sería intentarlo”, suma.

A la vez, identifica que realizar su proyecto de manera independiente la ha ayudado a conseguir ciertos objetivos, pero que también ha hecho el camino un poco más tardado: “Decidí ser artista independiente porque me gusta la libertad. En las discográficas tienden a controlar mucho cómo te vistes, la música que quieres publicar, cuál es la imagen con la que te muestras. En cambio, de esta manera soy yo y mi equipo de confianza quienes tomamos las decisiones. A veces pienso en el aporte que debe ser tener recursos para más publicidad o producción, pero priorizo mi bienestar”.

Dani Ride y los cuestionamientos a Infernodaga

Luego del anuncio de los artistas encargados de representar a Chile en la reciente edición del Festival de Viña del Mar, hubo varias discordancias. En la Competencia Internacional, la canción elegida fue Infernodaga, perteneciente al disco Drama Pop (2023) de Dani Ride. Las críticas, sin embargo, no tardaron en llegar.

El cardenal arzobispo de Santiago Fernando Chomalí, publicó a través de X que la canción “es una blasfemia”. También desde la Iglesia Católica, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, anunció que buscará recolectar firmas para evitar la presentación en el Festival y acusó que Infernodaga “denigra la religión católica”.

Según ha comentado el artista previamente, el sencillo pop busca representar las murallas emocionales con las que se encontró cuando contó a su familia –muy conservadora– que es homosexual. El videoclip, dirigido por Camila Grandi y protagonizado por Ride y los actores Alejandra Fosalba y César Caillet, apoya esta idea, utilizando metafóricamente algunos símbolos religiosos que tienen coherencia con su historia familiar.

Grunewaldt es parte del círculo cercano de Ride. En noviembre de 2022 estrenaron en conjunto el sencillo Duchita –también incluído en Drama Pop–, y han realizado múltiples colaboraciones en vivo. Al ser consultada por su postura sobre la polémica, aseguró que opina “desde el arte, considerando a la música como una forma de expresión y de ser libre”.

“El arte permite conocer realidades, en este caso, cómo ha sido un vínculo con la religión, cómo fue vivir en una familia conservadora. Yo veo el arte de Dani y entiendo lo que está comunicando. Me parece que las cosas que se han dicho de él tienen que ver con no tener empatía por una persona y por su expresión a través del arte”, comenta.

La cantante agrega que conoce a Ride desde hace muchos años y asegura que él nunca querría, de manera intencional, faltar el respeto a ninguna persona. “Pero lamentablemente pasó, hay quienes se sintieron atacados, pero creo que todo ha sido muy injusto. Se enfocaron en eso y no en la tremenda voz que tiene, muy privilegiada y muy trabajada a nivel técnico. Su composición también es muy interesante, es pop pero tiene coros y variaciones, hay mucha riqueza sonora en su canción”.

Grunewaldt dice que a pesar de los malos comentarios, ha notado que hay quienes apoyan a Ride e intenta descifrar lo que ella denomina una incoherencia: “Es triste que gente de tu propio país no te apoye en algo que debiera ser colectivo. No se trata de que una canción represente a todas las personas, porque eso es imposible. Cada artista escoge qué o a quiénes quiere representar con cada álbum o canción. El propósito debería ser mostrar y apoyar a Dani, que es un artista profesional y muy completo, que es valiente al crear música con cosas personales y que apoyan a la representación de personas de la comunidad LGBTQ+”, cierra.

Dani Ride y Mon Laferte

La falta de espacios culturales y las críticas a Mon Laferte

En otra área de las artes, durante el mes pasado, más de 500 artistas visuales publicaron una carta abierta denunciando que el Parque Cultural de Valparaíso habría “privilegiado” la muestra de Mon Laferte por sobre otras exposiciones de artistas con amplia trayectoria; esto luego de que se anunciara que Te Amo. Mon Laferte Visual tendría una extensión en su duración.

Si bien estas críticas no estaban dirigidas exclusivamente a la cantante, el debate en medios y redes sociales se dirigió a ella. En respuesta, la intérprete de Autopoiética compartió un video a través de Instagram en el que narra las dificultades que tuvo que superar a lo largo de su vida, incluyendo los sacrificios realizados para llegar a tener la fama de la que goza hoy. El video cierra con la frase “si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo”.

Grunewaldt dice estar completamente de acuerdo con la última afirmación. “En el video ella menciona algo muy importante: que no tiene que disculparse por su propio espacio. Creo que el éxito de un artista no implica que a los otros no les vaya a ir bien. De todas maneras entiendo de dónde surge el problema y la base es que en Chile hay pocas oportunidades para los artistas”, asegura.

“En la música, por ejemplo, el mercado no es muy grande y hay pocos conciertos internacionales al año, entonces son pocas las oportunidades de hacer opening shows. He tenido la fortuna de realizar varios, entonces podría entender que alguien se queje porque no hay nuevas voces, que son siempre los mismos. Pero también una ha trabajado tanto por su proyecto, que sabe que se lo merece”, agrega la cantante.

Grunewaldt es crítica a la hora de pensar esta problemática. Asegura que el debate estuvo mal enfocado y que la presencia de Mon Laferte en las exposiciones no debería ser blanco de críticas. “No se debería pensar por qué Mon está usando el espacio, si no en por qué no hay espacio asegurado para todos”, concluye.

Karla Grunewaldt en Lollapalooza

La artista es la encargada de encender los parlantes del segundo día de festival. A las 14.00 del sábado 22 de marzo se presentará en el escenario Banco de Chile, uno de los principales junto al Cenco Malls. “Estoy preparando un show que busca conectar con la gente de manera transversal, sin importar el tipo de música que les guste. La idea es que les llame la atención mi propuesta y por eso el show va a incluir sonidos urbanos, pop, un poco más de rock”, comenta.

Al respecto, Grunewaldt asume con responsabilidad las dificultades y desafíos que supone presentarse en el festival, que a diferencia de la costumbre, se trata de escenarios al aire libre, y en su caso, durante el día. “Es muy distinto hacer un show en el día que en la noche. Hay varias cosas que tuvimos que adaptar: las luces y las pantallas fueron lo principal. Para que haya más presencia se mostrará en las pantallas algunos clips de mis videos, así, quienes vayan a ver la presentación podrán tener no solo la música en vivo, sino también toda la experiencia estética con la que hemos trabajado durante varios años”, cierra.

La presentación de Karla Grunewaldt en Lollapalooza incluirá, además de la interacción desde el escenario, performance desde el público, en una estrategia que busca acercar al escenario a las personas que estén ingresando al parque.

Este concierto también marca un antes y un después en su trayectoria, ya que durante los próximos meses comenzarán los adelantos de lo que será el tercer álbum de estudio, que funciona como una segunda parte del ya conocido Casa 8, pt.1. “Durante dos años se publicaron videos de cada canción, con actores y los personajes de este mundo ficcional que envuelve mis canciones. Además, grabamos un cortometraje de esa primera entrega, aún no está disponible en las redes pero se estrenará este año”, adelanta.

Nuevo disco y estreno de single

Previo a la presentación en Parque Cerrillos, Grunewaldt lanzó Otro amor, la primera canción del tercer álbum. De acuerdo a sus palabras, este single muestra parte de la nueva faceta musical del proyecto, buscando expandir los límites del pop y lo místico, llegando también al rock: “Otro amor tiene el espíritu del rock de los 80. El sonido de Europe y Michael Jackson sin duda tiene gran influencia, son el tipo de rock que me encanta. Aunque, por supuesto, se mantiene la esencia mágica que le gusta a mis oyentes”, comenta.

En esta exploración de lo musical, Grunewaldt adelanta que los cambios más allá de los géneros, también incluyen diferencias desde la producción inicial: “En mis álbumes hay mucha música épica, ahora quiero explorar lo minimalista, donde solo haya voz y guitarra o un piano. Son cosas que me gustan mucho pero que no había mostrado de manera más constante en los lanzamientos anteriores”.