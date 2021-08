Aprueban, rechazan, o condicionan al IFE: la postura de los candidatos presidenciales sobre un cuarto retiro del 10% de las AFP

Son siete proyectos de retiro de fondos previsionales los que se empezarán a discutir el próximo 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, según ha dicho el presidente de la instancia, Marcos Ilabaca (PS). Las iniciativas proponen desde un cuarto retiro del 10% de las AFP, hasta el retiro del 100%.

Y desde la semana pasada los candidatos presidenciales han empezado a fijar sus posturas de cara a este cuarto retiro de fondos previsionales. El primero fue el recientemente electo candidato presidencial único de Chile Vamos, Sebastián Sichel, quien se mostró contrario a su aprobación.

Este lunes por la mañana se sumaron los precandidatos de Unidad Constituyente en un debate de Radio Cooperativa. La más enfática fue Paula Narváez (PS), quien se mostró contraria a un cuarto retiro. Yasna Provoste (DC) condicionó su voto a la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Carlos Maldonado (PR) no fue muy claro en decir “sí” o “no”, pero señaló que es un debate que hay que dar.

Por su parte, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, si bien una semana antes de las primarias (el 11 de julio) señaló en un debate que no aprobaría nuevos retiros siempre que el IFE siga vigente; la semana pasada la diputada de Comunes, Claudia Mix, dijo en CNN que el candidato del Frente Amplio sí aprobaría el retiro. Pero este lunes en una declaración oficial del comando, el diputado Giorgio Jackson entregó nueva información.

Consultado el candidato republicano José Antonio Kast, señala que está en contra de un cuarto retiro, al igual que en todos los giros anteriores. Estas son las declaraciones que han hecho los candidatos sobre un cuarto retiro del 10%:

Sebastián Sichel

La semana pasada el exministro dijo en Radio Infinita que “en esta oportunidad, no tiene ninguna razón de ser este retiro. Particularmente, porque primero destruye aún más las pensiones futuras y, segundo, porque vuelve a poner en la discusión si esto es más bien populismo puro en épocas electorales o una discusión que tiene a las personas como prioridad”.

Gabriel Boric

“Mientras hoy día exista un IFE, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%”. Eso fue lo que respondió el candidato del Frente Amplio el 11 de julio, previo a las primarias, en un debate con Daniel Jadue (PC). En ese momento aún no se ponía en tabla un cuarto retiro.

El candidato allí también explicó que “fomentar el retiro del 100% de los fondos previsionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras y, por lo tanto, me parece que es un mal proyecto”.

Sin embargo, la semana pasada la diputada de Comunes, Claudia Mix, dijo en CNN que “lo hemos conversado y por eso lo planteo aquí desde el Frente Amplio: nuestro candidato presidencial va a votar a favor del cuarto retiro”.

Pero en una declaración oficial que hizo este lunes el comando del candidato, el diputado Giorgio Jackson dijo que “en esta materia es importante separar el debate. Por un lado, garantizar, y por eso emplazar al gobierno, a que mantenga los beneficios que hoy día muchas familias dependen de ese beneficio del IFE (...) Esa discusión para nosotros es fundamental, porque hemos peleado durante toda la pandemia para que no sean los ahorros de los trabajadores sino que el Estado el que se ponga en esta crisis”.

Pero también dijo que “por supuesto que el debate del retiro está cruzado por personas que necesitan esos recursos, para poder llegar a fin de mes, también con personas que legítimamente lo que quieren hacer es el retiro del 100% de sus fondos en el marco del debate sobre un nuevo sistema de pensiones. Y en eso por supuesto que estamos súper abiertos a tener el debate, de cuánto debiese mantenerse para el pago de las pensiones, y cuánto se podría adelantar, sobre todo en algunos casos específicos de gente que ya está empezando a jubilar con pensiones muy muy malas, y poder hacer uso de retiro, o enfermedades terminales, etcétera. Pero creemos que hay que separar esa discusión, porque sino se confunden los objetivos”.

Paula Narváez

La precandidata del PS ha sido la más enfática de su sector en señalar: “No estoy de acuerdo con el cuarto retiro del 10%, y yo sé que esto es sumamente impopular, y sé también que probablemente va en contra de algunos parlamentarios de mi sector que han señalado el inicio de la discusión. Por supuesto no me niego a que haya una discusión en el Congreso, tiene que haberla”.

Yasna Provoste

La precandidata DC afirmó: “Yo votaré por un cuarto retiro si el gobierno no extiende el IFE, que propusimos en los mínimos comunes para poder entregar recursos a los que más lo necesitan. Si este gobierno no es capaz de impulsar políticas reactivadoras que permitan recuperar los empleos, y permitan a grupos medios de nuestro país salir de la emergencia”.

Carlos Maldonado

El candidato del Partido Radical si bien no dijo ni “sí” ni “no” al cuarto retiro, cree que es un debate que hay que dar. Lo que sí afirmó es lo siguiente: “Yo creo que si se discute el cuarto retiro y avanza, el gobierno por un lado va a extender el IFE y va a establecer algún apoyo para las personas que ya no tienen fondos, por lo tanto, me parece que es una discusión absolutamente válida. En estado de catástrofe, todas las formas de llegar a las familias son válidas”.

José Antonio Kast

El candidato republicano dice lo siguiente: “Desde el primero hasta el último (de los retiros), hemos sido coherentes y consistentes: los trabajadores no pueden pagar la crisis con sus ahorros. El daño que le hicieron los retiros a las pensiones de millones de chilenos es casi irreparable”.

De esta manera, señaló que “no solo estamos en contra de los retiros, sino que vamos a proponer que los chilenos puedan recuperar sus fondos de pensiones, en la línea del proyecto que envió y luego retiró el gobierno en abril pasado”.