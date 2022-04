Aumento de contagios de Covid-19 lleva a algunos países y ciudades a mantener o reimponer el uso de mascarillas

Mientras los chilenos podrán andar sin mascarilla en la calle en todo el país a partir de hoy, otros países y ciudades en el mundo han decido mantener o reimponer el uso de estos elementos de protección por temor a una nueva ola de Covid-19.

Es el caso del gobierno del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que extenderá dos semanas la orden nacional que obliga a usar mascarilla en el transporte público, mientras monitorea un aumento de casos de Covid-19, informó ayer a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se disponen a extender la orden, que vence el 18 de abril, en dos semanas, para monitorear cualquier aumento observable de casos graves en diversas partes del país. La fuente habló bajo la condición de anonimato, al anticiparse al anuncio de los CDC.

En Estados Unidos se ha producido un leve aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, impulsado por una subvariante altamente contagiosa de la cepa ómicron, y la cifra nacional ha aumentado de 25.000 a más de 30.000 casos diarios. Según las últimas estimaciones de los CDC, BA.2 causó el 86% de los nuevos casos de Covid-19 en todo el país la semana pasada. Pero hay algunas razones para el optimismo. Las hospitalizaciones en EE.UU. están en niveles bajos récord y continúan cayendo. Las muertes también siguen cayendo.

Un residente con una mascarilla pasea a sus perros en medio de un confinamiento por Covid-19 en el distrito de Pudong, en Shanghai. Foto: AFP

Pese a ello, algunas universidades de EE.UU. están restableciendo parcialmente los mandatos de uso de mascarillas en los campus luego de un aumento en los casos, informó CNN. Las últimas escuelas en reimponer su uso en interiores son tres universidades en la región de Washington DC: American, Georgetown y Johns Hopkins.

Este lunes, la ciudad de Filadelfia se convirtió en la primera gran urbe de Estados Unidos que vuelve a imponer el uso de mascarillas en interiores ante el aumento de contagios, una medida que entrará en vigor en una semana. El Departamento de Salud de la ciudad informó en redes sociales de esta medida, que afecta a colegios y guarderías, negocios, restaurantes y edificios públicos.

En una comparecencia ante los medios, la responsable del Departamento de Salud de la ciudad, Cheryl Bettigole, defendió tomar esta medida, pese a reconocer que la ola actual de contagios con la subvariante BA.2 puede ser “más pequeña” que la producida por ómicron en enero, según consignó The New York Times.

A comienzos de esta semana, el ministro de Salud de Perú, Jorge López, descartó que por el momento se vaya a eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos en todo el país. Pese a la baja cifra de contagios y muertes por Covid-19, la medida continuará.

Un hombre con una mascarilla camina frente al TD Bank en el distrito financiero en Toronto, Canadá. Foto: Reuters

“Según los estudios que tenemos del Instituto Nacional de Salud (INS), la mascarilla todavía no se va a retirar, no podemos hacerlo”, señaló López.

El INS del Ministerio de Salud explicó por qué aún no se puede eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos. “Hay que tomar en cuenta varias consideraciones. Es cierto que en espacios abiertos la transmisión es menor, no es que no exista, pero es mucho menor. Segundo, es cierto que las transmisiones han bajado bastante, estamos en un poco menos de 300 casos por día, que es mucho menos de lo que teníamos antes de la tercera ola, que era prácticamente 1.000 casos por día, eso está a favor, pero, sin embargo, hay algunas condiciones, otras variables que nos alertan todavía”, precisó el jefe del INS, Víctor Suárez, en diálogo a RPP.

Indicó que, por ejemplo, la variante BA.2, descendiente de la variante ómicron, “está presente aquí en el país desde la segunda mitad del mes de febrero”. “De unos casos aislados que inicialmente había, actualmente es el 5% de los casos que estamos estudiando. Lo que se dice en otros países es que cuando supera el 40% o 50% de frecuencia desencadena nuevos brotes epidémicos. En este momento no todavía, porque la naturaleza es baja, pero el número está aumentando poco a poco”, advirtió.

Clientes usan mascarillas mientras compran en el Reading Terminal Market en Filadelfia. Foto: AP

Casi dos semanas después de que se levantaran numerosas medidas contra el coronavirus, Austria volvió a apretar las riendas a mediados de marzo. El ministro de Salud del país, Johannes Rauch, anunció la reintroducción de la obligatoriedad de usar mascarillas FFP2 en interiores. La razón: el rápido aumento del número de nuevos casos de coronavirus.

Rauch admitió que la flexibilización de las medidas de restricción había llegado demasiado pronto. Austria es el primer país de la UE en volver a introducir restricciones más estrictas durante la ola actual, destacó el portal Politico.

Una mujer usa una mascarilla, un protector facial y una chaqueta protectora mientras camina junto a una fila de personas que esperan pruebas de PCR en Lima, Perú. Foto: AP

En Canadá, en tanto, la decisión de las autoridades de Ontario de poner fin al uso obligatorio de mascarillas en la mayoría de los lugares públicos en marzo fue, al menos en parte, responsable de la sexta ola de rápido crecimiento de la provincia, según una investigación publicada por Public Health Ontario.

Según el documento, el Covid-19 severo podría aumentar en los niños y sugirió que la eliminación de los mandatos de uso de mascarillas puede vincularse a un mayor número de casos y hospitalizaciones en la provincia.

Al respecto, Quebec decidió exigir el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados durante todo abril, lo que retrasará un plan para relajar la medida a mediados de mes, ya que esta y otras provincias canadienses enfrentan una nueva ola de Covid-19.

La provincia, la segunda más poblada de Canadá, se convertirá en una de las últimas partes de América del Norte en continuar con el mandato de mascarillas en lugares públicos cerrados, como tiendas, y los funcionarios de salud proyectan un aumento de casos y hospitalizaciones.

“No esperamos que se necesite la mascarilla después del mes de abril”, dijo el Dr. Luc Boileau, director interino de salud pública de la provincia. “Pero tenemos que esperar y ver cómo será la progresión de esta ola”.