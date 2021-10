BC alerta a senadores sobre impacto de cuarto retiro en fuga de capitales, alza de inflación y costo del crédito para hogares

El cuarto retiro sigue tramitándose en la Comisión de Constitución del Senado, y este martes acudió el Banco Central (BC) a presentar por cuarta vez en dicha instancia, las implicancias de un nuevo giro de fondos.

Las advertencias de su presidente, Mario Marcel, fueron esta vez mayores en comparación a los tres giros anteriores, pues mostró que ya se han concretado efectos económicos. “Los retiros masivos de fondos han tenido impactos significativos en el mercado de capitales local”, sostuvo.

Y dijo que de producirse este nuevo giro del 10%, puede haber una fuga de capitales más importante, una mayor alza de la inflación, aumento del costo del crédito para hogares y alza en el costo del financiamiento del Fisco.

“El costo económico de los retiros ha dejado de ser una hipótesis o una advertencia. Tengamos claro que esto ya ha ocurrido, ha tenido un efecto concreto que ya se puede observar en variables como el IPC, las tasas de interés y el tipo de cambio”, dijo Marcel.

Agregó que “un retiro adicional significa un empeoramiento por encima de lo que ya hemos observado, y es algo que se puede producir mucho más rápido porque (los inversionistas) empiezan a anticipar sus decisiones”.

Allí Marcel detalló que “los retiros anteriores, sumados a la perspectiva de repeticiones de la medida, ya han generado un costo económico relevante, un cambio en la inflación esperada a diciembre desde 4,4% a 5,7%, un aumento de la tasa de interés de largo plazo desde 2,5% a 6,6%, la depreciación de la moneda hasta $820 por dólar”.

Créditos más caros para los hogares

En esa línea, comentó que el impacto directo sobre el bienestar de las personas se verá reflejado a través del costo de la vida y del costo del crédito, y puso un ejemplo sobre cómo varía el costo de un crédito hipotecario a 20 años de UF2.000, producto de un alza de 200 puntos base en las tasas de interés de largo plazo y un alza de 200 puntos base en la inflación por sobre la meta del BC. A inicios de año, ese crédito habría generado un dividendo de unos $380.000, pero con estos incrementos el dividendo a pagar sería de $470.000 al cabo de tres años.

Esto se traduce en casi $100.000 de diferencia, un alza de 24% del valor del dividendo. Entonces, a lo largo de todo el crédito, los mayores intereses equivalen a cerca de $12 millones. Esto significa que habría que pagar un 19% más por el total del crédito, lo que está por encima de lo que la gente puede retirar de las AFP, explicó.

Financiamiento fiscal más caro

Lo mismo ocurre al ver el costo de financiamiento fiscal. Marcel detalló que “para el Fisco el aumento de tasas implica un aumento en el pago de intereses por parte del gobierno”. Y al ver cuánto sería el aumento por los mayores intereses que tendría que pagar el gobierno por refinanciar su deuda a un costo más alto, y porque va a emitir nueva deuda a un costo mayor, dijo que “eso tendría un costo de entre US$1.800 millones y US$2.800 millones anuales”.

Esta cifra es superior a lo que cuesta ampliar el Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población según lo anunciado en la ley corta por el gobierno (unos US$1.100 millones), y así lo hizo ver Marcel a los senadores. También puso un ejemplo con el Presupuesto: “Es muy similar a todo el Presupuesto anual para el 2022 dedicado a la gratuidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y becas”, puntualizó.

Factor local es clave

También fue enfático en señalar que una parte importante del alza que han registrado las tasas y la inflación “tiene que ver con factores locales ante el aumento de la incertidumbre relacionada con factores idiosincráticos propios de nuestro país, de los cuales los retiros son una parte importante”.

Para demostrar aquello, enseñó una tabla con casi treinta países desarrollados y emergentes, y de todos ellos, “Chile tiene la mayor depreciación de su moneda”, liderando el listado con un alza de 14,9% entre el 13 de abril y el 7 de octubre, donde le sigue Perú con 12,6%.

“Chile tiene también el mayor aumento de la tasa a 10 años, 287 puntos base. Nos sigue Brasil con 148, o sea, démonos cuenta de la magnitud de esta diferencia. Y en los mercados bursátiles también tenemos la mayor caída de la Bolsa en este conjunto de países”, dijo Marcel. Esto, porque en Chile la Bolsa baja -15,8% entre el 13 de abril y el 7 de octubre, versus el país que le sigue que es Perú, con -9,6%.

Fuga de capitales

Marcel manifestó que “las salidas de capitales han aumentado significativamente desde el comienzo de la crisis del Covid, pero especialmente desde comienzos de este año. Ese aumento se concentra especialmente en empresas y hogares”. También comentó que se ha registrado un aumento significativo de personas naturales que han abierto cuentas en moneda extranjera. “Todo eso es lo que presiona al dólar al alza”, explicó.

Asimismo, sostuvo que “frente a nuevos retiros, si estos nuevos retiros inducen salidas abruptas de capital, el impacto que eso puede tener sobre la economía ya no es proporcional a los retiros anteriores, va a ser mayor. Y en este caso que vemos hoy, es mayor no solo por el cuarto retiro en sí mismo, sino porque si el cuarto retiro se ve como antesala de un quinto, sexto o un retiro del 100%, ya los agentes económicos no van a esperar a que el retiro se produzca. Van a empezar a actuar en el mercado de capitales mucho antes”.

Es más, dijo que “eso ya está ocurriendo hoy día. Hoy, si ustedes preguntan, el mercado de bonos del Fisco, bonos del Tesoro, no tiene mercado en Chile, porque todos están tratando de vender, nadie tiene interés en comprar. Entonces, tengamos claro que estas cosas no son lineales, la economía no es lineal frente a este tipo de escenarios”.

Por qué es más difícil ahora

Marcel detalló que hay varias razones que explican por qué este cuarto retiro es más difícil que los anteriores. Primero, porque hay más riesgos, entre ellos, que se vea este cuarto giro como la antesala de nuevos giros o el retiro del 100%, y porque hoy hay un contexto macroeconómico distinto, “por lo que el ajuste de los mercados sería más amplio y acerca al sistema financiero a un desequilibrio de magnitud inédita”. Además, señaló que “esto generaría un desajuste inmediato sobre los mercados financieros, de graves consecuencias”.

Pero también hay más exposiciones. “Un retiro mayor de fondos de pensiones tiene dimensiones difíciles de procesar para el mercado local, provocaría no-linealidades, exponiendo a la economía a situaciones de disrupción masiva y genera perjuicios de largo plazo”, indicó.

Adicionalmente, reiteró que hoy las medidas que pueda tomar el BC serían menos efectivas. “Hay que considerar que están focalizadas en intervenciones puntuales, transitorias (...) pero si no hay otros compradores para los activos que se están liquidando, ese carácter transitorio ya no se va a dar, y por lo tanto, estamos en presencia de un cambio estructural que el BC no puede detener ni puede revertir. Además, tenemos que considerar que hay instrumentos relevantes no son susceptibles de intervenciones del BC”, explicó.

El retiro de Cerda y no de Marcel

El presidente del BC dijo que no ha hecho ninguno de los tres retiros, “y no tengo previsto hacer ninguno, porque creo que es de la esencia de la seguridad social”.

En tanto, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, consultado en la misma instancia, respondió que hizo su primer retiro porque “uno tenía el derecho a hacerlo en ese momento”, pero dijo que hoy las condiciones son muy distintas y por eso se opone al cuarto giro. Esto, porque argumentó que en el primer retiro la economía caía fuertemente, no había mucha inflación, las tasas eran bajas, y el IFE existía, pero no con la extensión que tiene hoy”.