China sigue aumentando su peso en las exportaciones chilenas: ya captura el 39,4%

Asia es el continente que más compra productos chilenos. Aquello lo resaltó el Banco Central en su último informe sobre indicadores del comercio exterior, para el ejercicio 2022, liberado este jueves. “Respecto a los principales destinos de las exportaciones, Asia destaca con el 58,7% del total”, resalta la entidad monetaria chilena.

El año pasado, Asia recibió envíos chilenos por el equivalente a US$ 57.273 millones. La cifra es 5,8% más alta que en 2021. En el total, Chile materializó exportaciones por US$ 97.491 millones en 2022, un 3% más que el año previo. En 2021 habían saltado 27%, tras el pobre 2020 de la pandemia, que dañó el comercio global. El país se acerca a los US$ 100 mil millones. En 2021, Asia había capturado el 57,1%. Así, el continente sigue aumentando su peso en el comercio exterior chileno, pero quien más impulsa la cifra es la mayor economía de la región: China.

El año pasado, el gigante asiático fue el destino del 39,4% de las exportaciones chilenas, medidas en valor, totalizando US$ 38.447 millones. Con ello, sigue elevando su participación: en 2021 era 38,5%. Y hace diez años, en 2013, capturaba el 24,8%. El salto mayor se produjo del 2019 al 2020, cuando saltó de 32,3% a 38,8%. Bajó levemente en 2021, cuando el comercio global tras el Covid se recuperó con fuerza. Y volvió a subir en 2022, para rozar ahora el 40%.

A China, por países, le siguen Estados Unidos, que fue el destino de productos por US$ 13.587 millones. Del total, capturó el 13,9% de los envíos chilenos, menos que el 15,7% del año previo. Las exportaciones chilenas a la mayor economía del mundo cayeron 9%. Detrás le siguen otros dos países asiáticos, Japón y Corea del Sur, y en quinto lugar, Brasil. Las posiciones fueron las mismas que en 2021, pero el país más dinámico para Chile fue Corea del Sur, con un incremento de 25%.

Sí hubo cambios en el resto del top 10: en el puesto seis como destino en 2022 se ubicó Países Bajos, con US$ 1.916 millones. Esa ubicación la tuvo el año anterior Taiwán, que cayó al noveno. Perú ocupó el séptimo lugar, igual que en 2021, seguido por México, que en 2021 estaba en el lugar 11. La décima posición como mercado de destino la ocupó ahora Canadá (ver infografía).

Europa, como bloque, presentó una caída de 10,1% como destino de las exportaciones chilenas.

El peso chino por productos

China lidera en diversos productos. Por de pronto, cobre y litio, las mayores exportaciones mineras locales, cuyo detalle no está especificado por destino en el reporte del BC. Pero también en muchos otros productos. Por ejemplo, en las exportaciones agropecuarias chilenas, que en el total ascendieron a US$13.312 millones en 2022, 3,5% más que el año previo y representando un 13,7% del total.

El 89,6% de las exportaciones de cerezas fueron a China, con envíos por US$1.819 millones. La cifra saltó 22,3% en un año.

China también lideró en vinos, con el 15,3% de los envíos, seguido por Brasil (12,2%) y Reino Unido (8,9%).

La uva tuvo como primer mercado de consumo Estados Unidos, con US$ 544 millones y más de la mitad del total: 52,2%. China fue el segundo, con 11,5% del total de los envíos.

También fue segundo en carne de pollo, con una participación de 15,4%, menos que el 49,6% de Estados Unidos; y en carne de porcino, con 27,1%, pero ahí superado por Corea del Sur.

Las importaciones

China también dominó en las importaciones chilenas, pero esta vez redujo su peso. Con internaciones por US$ 26.413 millones, el gigante asiático capturó el 25,3% de las compras locales. Pero como el flujo comercial desde China a Chile se redujo 4% en el último año, bajó también su participación en el global: en 2021 China protagonizó el 29,8% de las internaciones chilenas.

Dos productos superaron los US$ 1.000 millones. El primero fueron automóviles de turismo, con US$ 1.348 millones. El segundo fueron teléfonos celulares, con US$ 1.086 millones. También destacan las camionetas diesel, con US$ 622 millones, y generadores fotovoltaicos, que en dos categorías suman más de US$ 800 millones.

Un registro inverso tuvo en 2022 Estados Unidos, que siguió en segundo lugar, pero con un crecimiento robusto de 35,9%. Sumó US$ 21.789 millones. Si hacia ese mercado Chile envió en 2022 sobre todo cátodos de cobre por más de US$ 3.500 millones y salmones, por más de US$ 2.000 millones, desde ese país Chile internó sobre todo petróleo y bencinas. Su alza de precio en 2022, un fenómeno global que empujó la guerra de Ucrania y Rusia, fue la que explicó el alza. La principal categoría de importación a Chile desde EE.UU., según el reporte del BC, fueron aceites combustibles destilados (incluyendo gas oil y diesel oil) por US$ 7.444 millones; una categoría en la que en 2021 había sumado solo US$ 3.142 millones.

“Por el lado de las importaciones destacan los aumentos de gas oil y diesel oil (petróleo diesel) y hulla bituminosa”, dice el reporte del Central sobre la evolución global de las internaciones chilenas.

La importación de gas oil y diesel oil en el cuarto trimestre creció 101% en valor, pese a que en cantidad creció 6%. En el año, la cifra sumó US$ 8.437 millones. En 2021 gastó US$ 3.903 millones.

El peso del litio

El litio fue otro factor extraordinario del comercio chileno. Si en todo 2021 las exportaciones de carbonato de litio sumaron US$ 885 millones, en 2021 ascendieron a US$ 7.761 millones, un monumental salto de 777% en un año. Dos ecuaciones se mezclaron en ello, según se desprende del reporte del BC. Un aumento de 48% en cantidad, pero sobre todo de 492% en precio.

Las empresas chilenas, básicamente SQM y Albemarle, exportaron 198 mil toneladas de toneladas métricas en 2022 versus las 134 mil del año previo. Así, Chile exportó, en valor, US$ 6.877 millones más en carbonato de litio de un año a otro. Aquello, dice el BC, contrastó con el descenso del principal producto chileno: los concentrados de cobre se redujeron en US$ 7.073 millones y los cátodos de cobre refinado bajaron en US$2.691, debido a bajas de precio promedio. Los precios de los primeros bajaron 16% y los del cobre refinado, 9%.