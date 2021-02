El conteo de daños del sector minero ante el frente de mal tiempo que azota a la zona central

Fue el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien alertó hoy en la mañana que no solo la agricultura podría verse afectada por las lluvias del fin de semana. “Nos preocupa todo lo que tenga que ver con el sector agrícola, y también algo con el sector minero, porque eventualmente algún impacto puede tener, sobre todo porque las lluvias fueron principalmente en el sector precordillerano y puede ahí afectar en algo”, aseguró en relación con los efectos del frente de mal tiempo que azota por estos días a la zona central.

La preocupación es grande sobre todo en relación con cuatro faenas de la gran minería ubicadas en la alta cordillera de la zona central: Los Pelambres, de Antofagasta Minerals; Andina y El Teniente, de Codelco, y Los Bronces, de Anglo American y donde la estatal es dueña del 20,1%. De hecho, en años anteriores las inusuales lluvias del verano han generado más de una complicación, obligándolos a detener algunos turnos y golpeando los niveles de producción.

Se trata de faenas que, dada su ubicación, están habituadas a operar en condiciones climáticas duras, aunque no en estas fechas en que normalmente no sufren precipitaciones. Además, el hecho de que estos eventos ocurran en verano provoca que, en vez de nieve, pudiese caer agua, afectando algunas instalaciones aguas abajo.

En Los Pelambres, que se ubica en la alta cordillera de la región de Coquimbo, por ahora la situación ha sido tranquila y no se reportan contratiempos. Pero no es la la realidad de todas las faenas mineras.

En Codelco, por ejemplo, están en pleno conteo balance de los efectos del frente de mal tiempo, pero aseguran que todavía no se puede cerrar un balance tanto en El Teniente como en Andina porque la situación climática todavía no queda totalmente superada. Pero la estatal implementó un plan de contingencia y anticipan que deberían tener un impacto dado lo fuerte del frente de mal tiempo en ambas divisiones.

En Andina, por ejemplo, hubo detenciones parciales y hubo retrasos en algunos turnos. Eso sí, anticipan que el impacto final no debiera ser tan duro como en otros episodios climáticos como, por ejemplo, el invierno altiplánico, que en algunos años ha obligado a detener las faenas del norte del país.

Otro foco de preocupación es la minería mediana y pequeña, que está siendo monitoreada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). Según explicó su Director Nacional, Alejandro Cecioni, no hay registro de daños o afectaciones a las personas o instalaciones mineras producto del temporal que afectó al país el pasado fin de semana.

“Es importante señalar que los equipos de nuestras direcciones regionales estuvieron atentos a las condiciones de este sistema, y en constante comunicación con las empresas mineras, de manera que estuvieran preparadas y reportaran cualquier afectación a través de nuestra Oficina de Emergencias, la que estuvo operativa 24/7 con turnos reforzados durante el evento climático”, indicó el personero de gobierno.

Anglo American, en tanto, explican que han tomado medidas para reducir los riesgos, con el foco puesto en la seguridad de las personas.

“Entre las acciones realizadas, inspeccionamos y monitoreamos cada una de nuestras instalaciones. Además, dispusimos de todos los recursos necesarios para hacer frente a esta emergencia con equipos de alto tonelaje para remover tierras distribuidos estratégicamente; se reforzaron los turnos con personal de monitoreo y en terreno; y se activó un comité multidisciplinario al interior de la compañía para ir evaluando la situación minuto a minuto, e ir tomando decisiones en los distintos frentes”, destacan en esa empresa.