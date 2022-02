Qué tan transitorio será el conflicto es uno de los temas clave para los inversionistas, pues dependiendo de dicho factor será el impacto del incremento de los precios de la energía, y por tanto de la inflación en el mundo. Al menos así lo ve Cristobal Doberti, gerente Regional de Estrategias de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management, para quien la reacción de los mercados da cuenta de un enfrentamiento radicado sólo en Ucrania.

¿Qué están viendo ustedes con sus clientes?

Desde el miércoles la situación tomó un giro, pues se pasó desde un hostigamiento geopolítico a una confrontación directa. Inicialmente, esto generó una actividad importante, con activos de riesgo desvalorizándose, mientras que los de refugio financiero mostraron apreciación. Nosotros bajamos nuestra convicción en la recomendación y pasamos de una sobreponderación en renta variable hacia una neutralidad. Se produjo un cambio y el status quo actual, con países occidentales decretando sanciones y Rusia estando en Ucrania, se puede mantener un tiempo y generar volatilidad adicional.

¿Qué escenarios ven?

Que esto se termine encapsulando, siendo una situación focalizada en Europa emergente, y de alguna forma eso empezó a recoger el mercado, ya que el S&P500 terminó en niveles positivos, se tomaron las palabras del secretario general de la OTAN de proteger sus fronteras, con sanciones políticas y económicas a Rusia, pero no más allá. Esa fue la lectura que obtuvo el mercado: se mantiene la situación actual y pueden volver los tratados de Minsk.

Pero está el otro escenario, que haya alguna declaración más violenta que lleve a una tensión mayor entre la OTAN y Rusia, que eso nos puede llevar a un movimiento más agresivo hacia activos más seguros.

¿Los precios de los activos dicen entonces que las sanciones a Rusia no tienen un efecto?

El mercado no esperaba las noticias con las que despertó y la reacción da cuenta de eso. Los precios luego empezaron a concluir que la OTAN no está pensando en iniciar un conflicto en Ucrania, pero el status quo se puede mantener un tiempo. Aunque hay cosas importantes a tomar en cuenta: Rusia ha ido moderando su exposición a activos internacionales, es un productor de petróleo, cereales y commodities blandos importante y podríamos ver presión sobre estos y generar impacto en la inflación, sea temporal o no.

¿Persistirá el precio actual de la energía, porque el conflicto se produce llegando el invierno europeo?

El tema del alza de los precios de la energía se hace sentir a nivel mundial, y algunos mercados emergentes donde las monedas se deprecian es una inflación importada adicional. Las restricciones a la oferta generan además variaciones temporales, y cómo reaccionan estos efectos de segunda vuelta puede tener impactos adicionales sobre los bancos centrales, pero al menos debiera ser temporal ¿Por cuánto tiempo? Por cuanto dure la tensión geopolítica. Y no puede ser algo corto, la última vez hubo que generar los acuerdos de Minsk para aquietar las tensiones.

¿Podrían estas presiones adicionales generar un cambio en el retiro de estímulos de la Fed?

Creo que hasta ahora como está la situación, sigue igual. De forma previa, el mercado esperaba que se iniciara el alza de tasas en marzo, esto viene a contribuir en algo adicional, pero hasta el momento seguiremos viendo a una Fed que retirará su estímulo. Hay que ver cuánto persiste esta situación, cuánto adicional aumenta la inflación y cuánto estos efectos de segunda vuelta generan.

¿Qué efectos ven en Chile?

El más inmediato se vio reflejado hoy en los mercados. En general, la renta variable terminó a la baja a nivel internacional, las mondas de refugio fueron favorecidas y el tipo de cambio chileno volvió a aumentar. Un incremento del petróleo se verá reflejado en la inflación local, es una presión adicional, pero es un contexto global.