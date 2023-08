El round entre consejeros del oficialismo y republicanos por enmiendas en educación

Esta semana arrancó el debate de las enmiendas presentadas al anteproyecto de nueva Constitución. En ese contexto, las indicaciones que se han puesto en el ojo del huracán han sido las que presentó la bancada republicana, la más numerosa del órgano, que controla 22 de los 50 escaños.

En la comisión de Derechos, una de las instancias que se aprecia como las más relevantes del órgano redactor, se produjo un áspero debate entre consejeros oficialistas y representantes de republicanos, quienes se encargaron de blindar sus indicaciones ante las recriminaciones que le hacían los consejeros de izquierda.

Este miércoles, la comisión se abocó a tratar las enmiendas sobre el sistema de salud y materia educacional. Fue en este segundo debate que los representantes del oficialismo endurecieron el tono para arremeter contra las indicaciones que presentaron los representantes del partido fundado por José Antonio Kast.

La indicación que encendió el debate señala: “la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida”, eliminando la expresión “en el contexto de una sociedad democrática”.

A las críticas contra las enmiendas republicanas se sumó, incluso, el propio vicepresidente del Consejo, Aldo Valle (Ind.-PS).

En su intervención, Valle señaló que “la ciudadanía democrática se forma también en el proceso educativo, si sólo dejamos eso a la decisión de la familia, si sólo dejamos la formación de virtudes y de valores en manos de las oportunidades que las personas tengan individualmente, a mí me parece que arriesgamos la no comprensión y la no valoración de las tradiciones que identifican nuestra cultura”.

Inmediatamente, el consejero Sebastián Figueroa (republicano) salió en respuesta a los afirmado por el vicepresidente del órgano redactor, indicando en primer lugar que “no puedo estar mas de acuerdo con lo que él postula”.

“Ahora, hago una pregunta y con mucha honestidad intelectual, pero yo no veo en eliminar el contexto una sociedad democrática, el que alguien pretenda omitir, restar, vulnerar ese camino, ese recorrido al cual estamos de acuerdo”, continuó Figueroa.

“Me cuesta entender por qué se cree, se supone o se sospecha, eliminar esta frase pudiera poner en riesgo lo que se ha comentado”, cerró el consejero republicano.

Desde el oficialismo se argumentó, entre otras cosas, que este tipo de enmiendas “constitucionaliza” una ideología, pues una sociedad democrática es libre, según argumentó el comisionado experto Flavio Quezada (PS).

La preocupación de la izquierda es, además, el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 26.2, respecto al “desarrollo de las actividades de la Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”, según argumentó la consejera Karen Araya (PC). La representante oficialista, afirmó que en la enmienda no existe “una mención expresa sobre los derechos humanos y la paz”.

En ese sentido Araya afirmó que “me gustaría entender la intención de suprimir el contexto de una sociedad democrática. El sentido profundo de esta enmienda, creo que está en el valor de la democracia y creo que es importante que la educación forme a los chilenos y chilenas y valoren y participen de la democracia”.

Seguidamente, fue la consejera Ninoska Payauna (republicana) quien se encargó de defender las indicaciones de la bancada. “En el punto 5 de los doce bordes constitucionales establecidos dice expresamente que Chile es un Estado social y democrático de derecho, por lo tanto el artículo 1 y 4 ya recogen ese valor, por ende, nadie se opone a una sociedad democrática”.

Payauna, quien ya había tenido un cruce en la sesión de ayer con la consejera comunista, agregó que “la modificación que se realiza es solamente de técnica legislativa, en atención de que la Constitución tiene por objeto asegurar los derechos fundamentales de las personas y el concepto de democrático se predica en la base constitucional”.

El llamado de atención de Littin

Fue tal el nivel de discusión que el presidente de la instancia -en ese momento de forma interina, pues Germán Becker (RN) había ido a la comisión de Sistema político a defender una enmienda- Miguel Littin (PS), puso paños fríos al intercambio entre consejeros.

“Prácticamente nos damos vuelta alrededor del mismo tema por una palabra o por la otra y en el contexto la verdad es que no tiene mayor importancia”, sostuvo.

“Si es libre es democrática, si es democrática es libre. Se va a reiterar y repetir a través de todo el contexto y vendrá después la comisión redactora, que va a podar -no a censurar- determinados acuerdos”, continuó el presidente.

Además, les lanzó una dura crítica a los consejeros involucrados en ese debate, afirmando que “yo escucho como si fueran niños, me suena exactamente igual, están consagrando dos derechos que todo ser humano quiere, necesita y por la cual nosotros también luchamos. ¿Si hay realmente condiciones para un consenso, por qué no lo buscamos?