Elecciones: Kast superó a Boric en 23 de las 25 comunas con más pobreza multidimensional

Tras las elecciones presidenciales del fin de semana pasado, siguen los análisis de los resultados que pusieron en segundo vuelta a los candidatos José Antonio Kast (Republicanos) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Al revisar el resultado de los comicios comuna por comuna y cruzarlo con los datos sobre pobreza multidimensional de la Casen 2017 (en 2020 no se midió este indicador, producto de la pandemia), se evidencia que en las comunas con un mayor porcentaje de personas bajo esa condición, los resultados fueron mucho más favorables a Kast que a Boric.

De las 25 comunas con mayor porcentaje de pobreza multidimensional, en 23 el candidato republicano obtuvo una mayor votación que el abanderado de Apruebo Dignidad y solo en 2 ocurre lo contrario. De hecho, la primera comuna en la que Boric obtiene más votación que Kast es en Canela (en la Región de Coquimbo), que es la número 21 de la lista.

La pobreza multidimensional mide las carencias que tienen las personas en áreas como la educación, salud, escolaridad, malnutrición, vivienda y otras, para capturar de mejor forma la situación de la población, más allá de solo el nivel de ingresos.

En la comuna de General Lagos en la Región de Arica y Parinacota está el mayor porcentaje de personas bajo esta medición de pobreza, con 67,2%. Ahí Kast obtuvo 28,1% de los sufragios y Boric 4,8%. Sin embargo, la primera posición en esa comuna no se la llevó ninguno de los dos, sino que el candidato Franco Parisi (PDG) con un 47,9% de los votos. Lo mismo ocurrió en la segunda comuna con más pobreza multidimensional: Colchane, la que ha tenido que lidiar en primera línea con la crisis migratoria, donde Parisi obtuvo el 47,8% de los sufragios, seguido de Kast, con 46,2%, y Provoste, con 2%. Boric logró 1,9%.

En total, Kast obtuvo el primer lugar en 17 de las 25 comunas con mayor pobreza multidimensional del país, seguido por Parisi con 4 comunas y luego Provoste y Boric, con dos cada uno.

“Los recientes resultados electorales muestran que Boric obtuvo mejores resultados en los sectores más acomodados y que, a medida que la pobreza multidimensional aumenta, este resultado va decreciendo. Un factor relevante responde a la situación de La Araucanía -región mas vulnerable del país-, donde la postura de condenar la violencia sin matices de Kast fue altamente valorada por los votantes de aquella zona. Estimo que para consolidar dichos resultados, José Antonio Kast deberá mejorar significativamente su programa para ser capaz de llevar acabo reformas sociales ambiciosas y sustentables”, sostiene Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP.

De hecho, 11 de las 25 comunas con mayor pobreza multidimensional son de La Araucania, donde la ventaja de Kast fue mayor.

“En general, quienes viven en situación de pobreza tienden a mirar con escepticismo y distancia el discurso de los políticos. Esta situación puede haberse dado con particular intensidad frente a la propuesta de Boric. Probablemente, a muchas personas en esta situación no les hizo sentido o no escucharon lo que el candidato dijo sobre calidad de la salud pública, acceso a educación, pensiones, calidad de las viviendas sociales, hacinamiento, informalidad del empleo, etc. Es decir, todos los temas que definen la precariedad económica desde la experiencia cotidiana. También puede haber ocurrido, simplemente, que estos temas no ocuparon un lugar protagónico en el discurso de Boric, o que no fueron expresados de un modo que conectara con la subjetividad de las personas en situación de pobreza”, señala Matías Chaparro, gerente general de Criteria.

Otra mirada da el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, quien señala que “a pesar de que Kast ganó en esas 23 comunas, parecen estar más asociadas a temas específicos como el conflicto en La Araucanía o la inmigración, que a temas ligados a dificultades económicas/pobreza. Es más, un contrapunto a esto es que Gabriel Boric se impuso en todas las comunas populares de la Región Metropolitana, contrarrestando con el triunfo de Kast en las comunas del barrio alto”.

Respecto a lo anterior, si se toman en cuenta las 25 comunas de la Región Metropolitana con mayor pobreza multidimensional, el candidato de Apruebo Dignidad venció a Kast en 20 de estas, con el abanderado de Republicanos ganando en 5, mientras el resto de los candidatos no ganó en ninguna. Es más, eso muestra también el mejor resultado que tuvo en general Boric en la RM, donde ganó en 40 de las 52 comunas de la región. Por el contrario, Kast ganó en todas las comunas de La Araucanía.

Salario y escolaridad

Al revisar las 25 comunas con menor salario promedio de sus habitantes - donde se repiten solo 11 de las de mayor pobreza multidimensional-, Boric logró el primer lugar solo en una (Quinchao, en la Región de Los Lagos), siendo superado en las otras 24 por Kast, aunque en dos de estas Provoste fue la que tuvo la primera posición (San Juan de la Costa y Río Hurtado).

Una situación similar se repite al revisar las comunas dependiendo de los años promedio de escolaridad de sus habitantes. Las 25 que tienen mayor porcentaje de personas con 8 años de escolaridad o menos que, en general, son de sectores rurales, se inclinaron mayoritariamente por Kast, salvo en 3 donde ganó Boric.

Si se consideran, por el contrario, las 25 comunas con mayor porcentaje de personas con 12 años de escolaridad o más (el nivel más alto), la situación es más pareja. Ahí Kast obtuvo el primer lugar en 15, seguido por Boric con 9 y Parisi con 1. Las cuatro primeras comunas de ese ranking pertenecen al sector oriente de la capital: Providencia, Las Condes, Vitacura y Ñuñoa. En las tres primeras venció el representante de Republicanos y en la última el de Apruebo Dignidad.