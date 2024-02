¿En qué consiste el “caso Koldo”?: La trama de corrupción que complica al PSOE

Una trama de corrupción salpica al PSOE, el partido que lleva más de 6 años gobernando a España, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía está investigando a Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La acusación de la Fiscalía incluye una “asociación criminal”, en la que Koldo García habría concertado contratos públicos con particulares, llegando a cobrar dinero por “mediar y conseguir” adjudicaciones. El fraude habría quitado al Estado español unos 54 millones de euros, de los cuales casi 17 se habrían quedado en la trama como ganancia.

La reacción más rápida del PSOE fue la de suspender la militancia del exministro Ábalos, y pedirle que renunciase al cargo de diputado que ostenta desde las últimas elecciones legislativas en julio. En tanto, el Partido Popular, la colectividad que lidera la oposición, busca en las memorias de Pedro Sánchez para asociarlo a Koldo García.

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, durante una conferencia de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de febrero de 2024, en Madrid. Foto: Europa Press

Koldo García habría sido el gran cerebro tras la trama criminal. Había sido chófer de Ábalos cuando fue ministro de Transportes, y este último lo puso en puestos de consejero en Puertos del Estado y Renfe, la red de ferrocarriles del país europeo, entre 2018 y 2021.

En esas administraciones, se suscribieron contratos de emergencia para la compra de mascarillas durante la pandemia, así como en los gobiernos balear y canario, y en el Ministerio del Interior. En total, más de 54 millones de euros de fondos públicos generaron unas ganancias de casi 17 millones de euros para la trama, según la investigación preliminar de Anticorrupción.

El juez Ismael Moreno está investigando delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Un grupo de personas se unieron para obtener contratos públicos, y Koldo García recibió pagos por “mediar y conseguir” adjudicaciones. Posteriormente, trató de “ocultar estos pagos” y evitar su rastreo, según se establece en la querella presentada en 2022 contra siete individuos, la cual está siendo investigada en la actualidad. En este caso, conocido como Koldo o Delorme, ya hay 20 personas bajo investigación.

La Fiscalía asegura que García habría facilitado a la compañía “Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas” información especial sobre la adjudicación de material sanitario, en el contexto de la pandemia. Además, Koldo habría intervenido a favor de esta empresa en varios contratos. Además, los investigadores sospechan del importante aumento patrimonial que ha vivido García en particular, al haber ganado 1 millón y medio de euros en dos años. También se cree que ha escondido más dinero en cuentas de familiares, como su mujer, hija y hermano.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en el acto del partido 'Ruta por la igualdad' en Barcelona, el lunes: Foto: Europa Press

Desde la oposición, el Partido Popular está apostando a hacer ruido con este caso. El portavoz del partido en el Parlamento, Miguel Tellado, ha llegado a apuntar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se refirió a la existencia de una “banda del Peugeot”, conformada por Koldo, Sánchez, el exministro Ábalos y Santos Cerdán, “el número 3″ del PSOE.

Esto, porque Pedro Sánchez indicó hace meses, en una entrevista, que había sido Koldo García el chófer que lo llevó por la zona norte de España, en un Peugeot 407, durante la campaña de primarias. “España está en manos de la banda del Peugeot. Sánchez lo relata en su libro. Koldo al volante, Ábalos de copiloto y atrás Cerdán y Sánchez”, indicó Tellado en una conferencia de prensa, refiriéndose a las memorias del actual presidente español, llamadas “Manual de Resistencia”: “Por el momento han caído dos, pero Cerdán y Sánchez les deben a los españoles muchísimas explicaciones”.

El portavoz de los populares llegó a atacar con aún más ahínco al líder del PSOE: “Es el caso Sánchez: nadie se cree que un asesor que hacía labores de chófer cerrara contratos millonarios en varios ministerios y comunidades autónomas sin la supervisión de su jefe. Y nadie se cree que Pedro Sánchez no conociera lo que hacía uno de sus colaboradores más cercanos. Si Sánchez no lo sabía, fue una negligencia. Y si lo sabía y no hizo nada”.

El exiministro de Transportes y diputado del PSOE José Luis Ábalos, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de febrero de 2024, en Madrid. Foto: Europa Press

En tanto, desde la Unión Europea revisan la caja para ver si el “caso Koldo” también se llevó algo de Bruselas. Esto, porque podría haber habido desvío de fondos europeos. Desde la Comisión Europea han contactado a las autoridades españolas para que determinen si la trama se metió o no en las arcas del bloque.

En medio de todo este huracán, el PSOE empezó por suspender “cautelarmente de militancia” al exministro José Luis Ábalos, que fue quien puso a Koldo en la posición de poder que le permitió defraudar al Fisco. La resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del partido indica que le han abierto un expediente disciplinario, además de solicitar su salida “para salvaguardar la imagen del partido”.

También el comunicado indica que se le solicitó a Ábalos renunciar a su acta de diputado, en al menos 24 horas desde que recibiera la notificación. Ábalos, en tanto, ha rechazado esto último y aseguró que no entregará su acta de diputado. “He decidido hacer caso a los que me quieren y me piden seguir adelante con la defensa de mi reputación hasta las últimas consecuencias”, aseguró en el Congreso de los Diputados.