Encuesta Cadem: 66% cree que el Estado debe ayudar a enfrentar la crisis económica a futuro versus un 30% que opta por un cuarto retiro de las AFP

Al consultar cuál es la mejor medida para enfrentar la crisis económica, ha venido al alza la cantidad de personas que cree que el Estado es el que debe ayudar a financiar la caída de los ingresos a través de bonos, mientras que han disminuido quienes apuntan a que se apruebe por cuarta vez el retiro de otro 10% de los fondos de pensiones.

Eso es lo que revela una encuesta realizada por Cadem por encargo de la Asociación de AFP. Allí se muestra que en mayo de 2021, cuando se hizo un estudio postercer retiro del 10%, al consultar a las personas qué preferían para enfrentar la crisis económica en el futuro: un 57% contestaba que prefería que el Estado financie con bonos la caída de ingresos, mientras que en julio ese porcentaje subió a un 66%.

En tanto, quienes optaron en su respuesta de mayo por un cuarto retiro de fondos previsionales fueron el 38%, mientras que en julio esa cifra bajó a 30%. Quienes no saben o no responden se han mantenido más bien planos, con un 5%. en mayo y 4% en julio.

Respecto a un sondeo realizado en abril, la diferencia es menor, pero sigue existiendo, puesto que un 61% optó por el Estado y un 33% por un nuevo retiro de las AFP.

También se les consultó a las personas si después de los retiros de fondos aún les queda dinero para su jubilación, ante lo cual un 67% dijo que sí le quedan recursos, un 32% afirmó que no le quedan fondos y un 1% no sabe o no responde.

Al desagregar estas cifras por nivel socioeconómico, la diferencia es evidente: el segmento de menores recursos es donde se concentra la mayor parte de quienes aseguran no tener fondos, ya que un 51% afirmó que no le quedan. En tanto, en el nivel medio un 19% dijo que no tiene recursos, mientras que en el nivel alto esa tasa de respuesta baja a 13%.

En lo que hay todavía una más elevada mayoría es cuando los encuestados responden sobre la propiedad de los fondos de pensiones: un 84% sabe que les pertenecen, es decir, que son de las personas que cotizan en AFP. Por su parte, un 10% responde que son de las AFP, un 3% cree que son del Estado, un 2% responde “otro” y un 1% no sabe o no responde.

Reforma de pensiones

El sondeo que encargó el gremio también abarcó temas respecto a cambios al actual sistema de pensiones. Y al preguntar sobre cuál sería la mejor solución para aumentar los montos de las jubilaciones en el futuro, un 69% optó por un sistema mixto, con ahorro individual más ayuda estatal a las pensiones más bajas. Un 14% escogió la opción “de ahorro individual, donde tus cotizaciones financian tu propia jubilación”.

Asimismo, un 11% dijo que prefiere un sistema “de reparto, donde parte de tus cotizaciones financia las pensiones de todos los jubilados”. Y un 6% no sabe o no responde.

Eso sí, aquí no se dio como opción un sistema mixto como el que busca la oposición, o el que propuso el gobierno en la reforma que ya no verá la luz, donde una parte es ahorro individual de las cotizaciones del propio trabajador, otra parte es cotización del empleador que va a un fondo común, y otra es aporte estatal.

Pero cuando se le consulta a las personas dónde debe ir la cotización adicional de cargo del empleador, el 54% quiere que vaya la totalidad a la cuenta de cada trabajador, un 8% opta porque vaya en su totalidad a un fondo común solidario, y un 32% quiere que vaya una parte a cada uno. El restante 6% no sabe o no responde.

Sobre el futuro de las pensiones, un 78% cree que los trabajadores deberían tener la libertad para elegir si quieren que las pensiones sean administradas por una AFP o un organismo público. El 17% opta por un organismo estatal, un 3% por las AFP, y un 2% no sabe o no responde.