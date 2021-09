Estados Unidos dejó Afganistán plagado de fábricas, escuelas y oficinas deterioradas

El campo afgano está plagado de abandonadas y decadentes plantas de energía, prisiones, escuelas, fábricas, edificios de oficinas y bases militares, según una agencia de vigilancia, el legado del esfuerzo de 20 años de Estados Unidos para financiar el establecimiento de un Estado afgano moderno que pueda brindar seguridad y servicios básicos a sus ciudadanos.

Varias agencias del gobierno de Estados Unidos invirtieron aproximadamente US$ 145 mil millones en proyectos de construcción e infraestructura, equipos para las fuerzas de seguridad afganas, ayuda humanitaria, programas antinarcóticos y otros gastos, según el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, o Sigar.

En todo el país, los socios locales afganos a menudo carecían de la experiencia y los recursos para mantener los edificios y el equipo después de su entrega. En muchos casos, el gobierno de Estados Unidos construyó cosas que los afganos no querían ni necesitaban, según Sigar.

Algunas instalaciones y equipos resultaron dañados en los combates. En otros casos, ya sea por fraude o incompetencia, los contratistas estadounidenses, afganos e internacionales nunca entregaron lo que se les pagó, muestran los informes de Sigar.

Sigar, un organismo de control independiente del Departamento de Defensa, realizó auditorías periódicas del gasto de EE.UU. y descubrió que el gobierno norteamericano desperdició al menos US$ 2.400 millones en activos de capital que “no se usaron o abandonaron, que no se usaron para los fines previstos, se deterioraron o fueron destruidos”.

Sin duda, señala Sigar, que la inversión estadounidense en la reconstrucción de Afganistán “ha tenido algunos éxitos notables”. Una auditoría reciente, realizada antes de que los talibanes tomaran el control del país, apunta a un centro de educación agrícola de US$ 7,3 millones y un dormitorio para mujeres de US$ 5,9 millones en la Universidad de Herat, una planta procesadora de pasas de US$ 2 millones en Kandahar e instalaciones en el aeropuerto de Kandahar.

Aquí hay una muestra de algunos proyectos fallidos.

Aviones G222

Aeropuerto de Kabul

US$ 549 millones

Los aviones G222 en Afganistán sufrían problemas crónicos de mantenimiento relacionados con la falta de repuestos y una mala restauración. Foto: SIGAR

A partir de 2008, la Fuerza Aérea de EE.UU. gastó US$ 549 millones para comprar y mantener 20 aviones de transporte de altura media G222 reacondicionados para la Fuerza Aérea afgana. Estados Unidos planeaba llevar los aviones al aeropuerto internacional de Kabul, capacitar a los posibles pilotos afganos y entregar el avión al Ejército afgano.

Dieciséis de los aviones volaron a Afganistán y cuatro se entregaron más tarde a la Base Aérea de Ramstein en Alemania. En Afganistán, los aviones sufrieron problemas crónicos de mantenimiento relacionados con la falta de repuestos, mano de obra deficiente y reacondicionamientos deficientes antes de que los aviones fueran entregados. Además, los investigadores de la Fuerza Aérea notaron que los aviones no volaban bien en el clima y la gran altitud de Afganistán. Los oficiales militares de EE.UU. comenzaron a recibir informes alarmantes de accidentes en vuelo casi fatales.

Para 2012, solo nueve de los 16 aviones estaban autorizados a volar y seis habían sido canibalizados por piezas. Mientras tanto, se descubrió que los cuatro aviones que quedaban en Ramstein estaban mal reacondicionados. La Fuerza Aérea decidió cancelar el programa, pero no pudo encontrar a nadie interesado en comprar los aviones. En 2014, el ejército estadounidense vendió los aviones a una empresa afgana para chatarra, por US$ 40.000.

Hotel de lujo de Kabul

Kabul

US$ 85 Millones

Los edificios de Kabul, vistos por funcionarios de Sigar en agosto de 2016, se describieron como no aptos para la ocupación humana. Foto: SIGAR

Overseas Private Investment Corp., una agencia del gobierno de EE.UU. que financió y aseguró proyectos de desarrollo del sector privado, otorgó US$ 85 millones en préstamos para construir un hotel de lujo y un edificio de departamentos frente a la Embajada de EE.UU. en Kabul. El hotel, que se llamaría Marriott Kabul, debía atender a los inversionistas extranjeros y a los ciudadanos afganos repatriados.

La construcción comenzó en 2009 y se detuvo cuatro años después, con informes de noticias que citaban temores de seguridad. En 2016, los inspectores de Sigar acompañados por personal armado de seguridad de la embajada encontraron el sitio incompleto, abandonado y con importantes daños estructurales. Los auditores de Sigar ese año dijeron que el contratista había hecho declaraciones falsas sobre el ritmo de construcción para obtener los desembolsos finales del préstamo. La embajada se hizo cargo de la seguridad en el edificio abandonado y finalmente declaró el sitio no apto para su uso. Más tarde, un funcionario de la embajada le dijo a Sigar que el edificio no era sísmicamente sólido ni resistente a explosiones y que no podía ser rescatado.

En 2011, comenzó la construcción de un edificio de departamentos al lado del hotel, que se llamaría Kabul Grand Residences, destinado a albergar a trabajadores expatriados, diplomáticos, trabajadores humanitarios, personal del gobierno de EE.UU. y afganos locales. Tras el desembolso final del préstamo, el beneficiario le dijo a OPIC que la empresa había dejado de trabajar. En 2016, los inspectores encontraron que el proyecto estaba incompleto y abandonado, y determinaron que los reclamos del destinatario sobre el ritmo de construcción eran descaradamente falsas y poco realistas.

“Ningún espacio en ninguno de los edificios era adecuado para la ocupación humana”, escribieron los inspectores de Sigar en un memorando para el registro, señalando que los pisos superiores parecían estar habitados por aves.

Escáneres de vehículos

Cruces fronterizos de Sher Khan Bandar y Torkham

US$ 5,6 millones

Se instaló un Rapiscan Eagle G6000 en el cruce fronterizo de Sher Khan Bandar para ayudar a combatir el contrabando y cobrar aranceles. Foto: SIGAR

En 2006, el Departamento de Defensa compró dos máquinas de escaneo de vehículos Rapiscan Eagle G6000 por US$ 2,8 millones cada una y durante los próximos años las instaló en los puestos de control fronterizos para ayudar al gobierno afgano a contrarrestar el contrabando y cobrar aranceles aduaneros.

Los escáneres en Sher Khan Bandar, al otro lado del río Panj desde Tayikistán, y Torkham, en la frontera con Pakistán, fueron entregados al gobierno afgano en 2013 y utilizados durante unos dos años para inspeccionar vehículos en busca de contrabando. El de Sher Khan Bandar cayó en mal estado tan pronto como los asesores estadounidenses abandonaron las instalaciones. Los funcionarios afganos en el cruce fronterizo dijeron que se encontraron con problemas técnicos y de software y problemas de mantenimiento y que no tenían trabajadores capaces de operar la máquina. El otro, en Torkham, fue dañado por un cohete paquistaní, y los funcionarios afganos dijeron que no se les habían dado los recursos para repararlo.

Granja y laboratorio de cabras de cachemira

Herat

US$ 2,3 millones

En 2017, se abandonó una granja de cabras financiada por Estados Unidos que se estableció en Herat para producir cachemira blanca liviana. Foto: SIGAR

El Departamento de Defensa reservó US$ 2,3 millones para establecer una granja de cabras y un laboratorio en Herat, con el objetivo de criar un rebaño de 2.000 cabras que producirían una cachemira blanca y ligera que exigiría precios más altos en el mercado de la lana que los típicamente más pesados y oscuros de la cachemira de Afganistán. En 2014, la Universidad Estatal de Colorado, que recibió la subvención para establecer la instalación, informó que estaba en funcionamiento. Pero el brote de una enfermedad de las cabras y la falta de espacio para pastar el rebaño obstaculizaron las operaciones. La universidad tuvo problemas burocráticos para transferir la propiedad a la empresa afgana que había identificado para hacerse cargo de las operaciones. Para 2017, la instalación había sido abandonada y despojada de su equipo y se estaba deteriorando físicamente.

Complejo de la Policía Nacional Afgana

Kunduz

US$ 1,7 millones

La Policía Nacional afgana abandonó esta instalación cerca de Kunduz después de los ataques de los talibanes. Foto: SIGAR

En 2012, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército otorgó un contrato de US$ 1,7 millones a una empresa de construcción de propiedad afgana para construir un recinto para la Policía Nacional Afgana al norte de Kunduz. Un año después, la construcción apenas había comenzado y los inspectores encontraron los edificios en riesgo de fallas estructurales. La instalación fue diseñada para funcionar con un generador, sin conexión a la red eléctrica local, dejándola susceptible a frecuentes cortes de energía.

Para 2020, el complejo se había completado, pero la Policía Nacional Afgana lo había abandonado después de los ataques de los talibanes. Los saqueadores se habían llevado los accesorios del complejo, dijo un funcionario afgano a los inspectores estadounidenses.

Sistema de energía eléctrica de la Ciudad de Khost

Khost

US$ 1,6 millones

Para mayo de 2020, una planta de energía eléctrica de la Ciudad de Khost se había deteriorado sin posibilidad de reparación. Foto: SIGAR

En 2008, el Departamento de Defensa reservó 1,6 millones de dólares para reacondicionar y actualizar una planta de energía eléctrica en ruinas y poco fiable en Khost, una ciudad en el sureste de Afganistán. En julio de 2009, dos de los cinco generadores nuevos estaban fuera de servicio y el techo se estaba derrumbando. Solo uno de los 20 trabajadores de la planta había sido capacitado para operar y mantener los generadores, y los manuales de usuario de los generadores se imprimieron en inglés, un idioma que los funcionarios locales no podían leer. Para mayo de 2020, la planta de energía había sido abandonada y se había deteriorado sin posibilidad de reparación. Un funcionario afgano dijo que el gobierno carecía de fondos o conocimientos para mantenerlo y operarlo.

Instalación de almacenamiento agrícola comunitaria

Alingar

US$ 771.000

Se suponía que la instalación agrícola de Alingar almacenaría y procesaría granos. Foto: SIGAR

En 2008, el Departamento de Defensa aprobó un contrato de US$ 771.000 para construir una instalación en Alingar para almacenar y procesar granos. En 2011, los inspectores ya estaban preocupados de que el proyecto no funcionara, y para 2020, la instalación había sido abandonada. Varios edificios sufrieron daños estructurales y la mayor parte del equipo había sido despojado de sus partes, con artefactos de iluminación y cables arrancados de las paredes. Un funcionario local dijo a los investigadores del gobierno de EE.UU. que el gobierno afgano nunca había asignado a nadie para operar y mantener la instalación, y que la comunidad local no tenía los conocimientos ni los recursos para hacerlo.

Pasarela de Alisheng Oluswali

Laghman

US$ 89.000

En 2010, la pasarela de Alisheng Oluswali había sufrido daños. Diez años después, se había quitado. Foto: SIGAR

El Departamento de Defensa financió un puente peatonal de US$ 89.000 sobre el río Alisheng en la provincia de Laghman, que se completó en febrero de 2009. Al año siguiente, los inspectores dijeron que el puente parecía estar dañado por las inundaciones, probablemente porque había sido mal construido. Para mayo de 2020, el puente había sido arrasado, y solo quedaban los cimientos y los escombros de madera.