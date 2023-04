Expresidentes, autoridades y alcaldes acudieron a emotivo responso de carabinero, en medio de manifestaciones

Mientras un coro entonaba Alma misionera, el Presidente Gabriel Boric, con pasos lentos, se acercó hasta Iris Yáñez, la mamá del cabo primero de Carabineros Daniel Palma (33), quien fue asesinado -con dos balazos en la cabeza- la madrugada del jueves, cuando se aprestaba a realizar un control policial en el centro de Santiago. Boric se arrodilló ante ella y la abrazó. “Me lo mataron, me lo mataron, me mataron a mi hijo”, lamentaba, en llanto, Yáñez, mientras el Presidente sostenía sus manos.

El responso del carabinero, que estaba agendado a las 13 horas del jueves, tuvo lugar en la iglesia institucional de la policía uniformada, la parroquia San Ramón, en Providencia. Unos cinco minutos después, el Mandatario bajó de un auto con ventanas polarizadas junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). Poco antes de eso, y durante toda la mañana, el Presidente encabezó una serie de reuniones en el Palacio de La Moneda, donde se convocó a las “máximas autoridades de la República” para enfrentar en conjunto la crisis de seguridad pública.

Antes de entrar a la iglesia, tanto Boric como Tohá se dieron el tiempo de abrazar a algunos de los carabineros apostados en la entrada de la parroquia, quienes -evidentemente afectados- esperaban la llegada de otras autoridades a la ceremonia.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Desde las afueras del perímetro cerrado con vallas papales que protegían el recinto se concentraron decenas de manifestantes que, al ver a Boric, gritaron en su contra. Algo que el Mandatario ya había vivido recientemente: en tan solo 23 días, su administración ha debido enfrentar tres asesinatos de carabineros, tras los que ha sido criticado públicamente.

Primero, el 14 de marzo, tuvo que despedir al cabo primero Álex Salazar (37), quien fue arrollado en medio de una fiscalización a un local que vendía alcoholes en Concepción. Luego, el 26 de marzo, dio el pésame a la familia de la sargento Rita Olivares (43), a quien le dispararon en la cabeza en un procedimiento policial de robo en una casa en El Belloto, en Quilpué.

A diferencia de la familia de Salazar -que no quiso recibir al Mandatario-, la familia de Palma sí se mostró abierta a compartir su difícil momento con autoridades de gobierno. Luego de que Boric se acercara a la madre del fallecido cabo, Tohá hizo lo mismo con la carabinera Darline Vergara, viuda de Palma. La secretaria de Estado se apoyó en las rodillas de la mujer -embarazada de cinco meses, de una niña-, para posteriormente abrazarla con fuerza mientras lloraba.

Media hora antes de ello, a las 12.33, había hecho ingreso al lugar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Si bien en esa ocasión no habló, la noche de los hechos ya había sido sincero en sus descargos. “Hay un hijo, una esposa sufriendo y una institución que está sufriendo. Pero no vamos a descansar y los vamos a encontrar. No vamos a descansar hasta que los encontremos. No nos podemos permitir que (...) un delincuente, de la forma que lo hace, le dispare en la cabeza a un carabinero”, dijo, entre sollozos, a la salida de la Posta Central.

Boric abraza a la madre del fallecido cabo Palma, mientras Tohá hace lo propio con su viuda. Atrás, observan los expresidentes Bachelet y Lagos.

Expresidentes y alcaldes

Antes de la llegada del Presidente Boric lo precedieron quienes ocuparon su cargo antes que él: Ricardo Lagos (PPD), Michelle Bachelet (PS) y Sebastián Piñera (Chile Vamos). La excepción fue el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC), quien no asistió. Ninguno de los exmandatarios habló con la prensa apostada en el lugar al hacer ingreso al reciento.

El primero en llegar fue el expresidente Piñera, a las 12.53 horas. Desde su entorno comentan que fue invitado por la escolta de Carabineros, sin una coordinación previa con los demás exmandatarios para asistir en conjunto. Tampoco, dicen, se quedó hablando con Boric u otro de los expresidentes tras la ceremonia.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Cuatro minutos después arribó Lagos, quien saludó con el brazo levantado a quienes gritaban su apellido. Cercanos a él comentan que durante la mañana él llegó a trabajar a su fundación, Democracia y Desarrollo. A eso del mediodía, según recuerdan algunos, se paró y dijo: “Nos vemos el lunes, porque me tengo que ir. Voy al responso”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La última de los expresidentes en marcar presencia fue Bachelet. Cercanos a ella comentan que la exmandataria estaba en una actividad en Cerro Navia cuando se enteró del responso y decidió ir.

Así como la llegada de Boric, la presencia de los demás expresidentes también generó reacciones entre los manifestantes que estuvieron presentes en el lugar: desde aplausos hasta peticiones para que se retiraran del lugar.

Una vez que ingresaron a la iglesia, la imagen fue curiosa. Por primera vez durante su administración, se veía juntos al Presidente Boric con Lagos, Bachelet y Piñera.

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

A la salida de la misa, Piñera hizo un llamado a “apoyar a Carabineros y devolverles a las familias su derecho a vivir con mayor paz y seguridad”.

“Es un clima que tenemos que cambiar. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad tenemos que unirnos para condenar y combatir la violencia, para apoyar a Carabineros y devolverles a las familias su derecho a vivir con mayor paz y seguridad”, agregó el exmandatario.

Por su parte, Lagos se limitó a decir “es un tema de la unidad de Chile en torno a un elemento común”.

A diferencia del recibimiento que tuvo Boric, algunos ediles que llegaron hasta la parroquia fueron bien recibidos. Ese fue el caso del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente, ex UDI), a quien esperaron con aplausos e incluso con algunos gritos que exclamaban “mi presidente”. Y es que el edil ha dejado abierta la puerta a asumir una candidatura presidencial y ha construido un discurso en torno a la crisis de seguridad.

Algo similar ocurrió con la llegada de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien fue bien recibida por funcionarios y civiles. Así como ella, también asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal); el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI); la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez (Convergencia Social); el fiscal nacional, Ángel Valencia; el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN); el senador Rojo Edwards (Partido Republicano), entre otros.

Con los expresidentes y Gabriel Boric dentro de la iglesia llegó el cotejo fúnebre a las 14.08 horas, con un cajón cubierto por la bandera chilena. Lo precedió un grupo de motoristas de Carabineros, con las luces rojas tintineantes, todos con sus uniformes. Los funerales del cabo Palma se realizarán este viernes en Rancagua.