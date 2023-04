General Yáñez y carabinero baleado: “La violencia con la que están actuando estas personas nos va a obligar a tomar otras estrategias”

El director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al lamentable suceso que dejó a un carabinero en estado grave, luego de que fuera baleado en la cabeza tras realizar una fiscalización en la comuna de Santiago Centro.

“Estamos muy golpeados y dolidos. Que el delincuente que hoy día quiso a matar a este carabinero, ojalá que atreva a esconderse, porque lo vamos a buscar y lo estamos buscando con todos nuestros medios. Ya basta de que sigan matando a los que nos cuidan”, indicó la máxima autoridad policial visiblemente emocionado.

Además señaló que “hay un hijo, una esposa sufriendo y una institución que está sufriendo. Pero no vamos a descansar y los vamos a encontrar. No vamos a descansar hasta que los encontremos. No nos podemos permitir que gente que está luchando por la seguridad de nuestro país, que estamos haciendo todas las cosas para mejorarla, un delincuente, de la forma que lo hace, le dispare en la cabeza a un carabinero”.

Asimismo, Yáñez también se refirió a la aprobación que tuvo en esta jornada la Ley Nain-Retamal en la Cámara de Diputados, iniciativa que aumenta las sanciones contra quienes agreden a funcionarios policiales y de Gendarmería.

En esa línea, el general director afirmó que “yo creo que el esfuerzo que está haciendo el país y todas las autoridades es la decisión correcta, de entregarnos mayores facultades para hacer nuestro trabajo, pero obviamente estamos enfrentando una delincuencia que es terrible. Esto no lo habíamos visto nunca antes, personas que disparan sin ninguna causal”.

Yáñez indicó que producto de “la violencia con la que están actuando estas personas, nos van a obligar a tomar otras estrategias”.

“Condeno lo que está ocurriendo. Estamos desplegados como institución al máximo, apoyando a la familia y todos mis carabineros están desplegados buscando a los delincuentes que intentaron matar a un carabinero. Esto no puede seguir pasando y no lo vamos a permitir”, concluyó Ricardo Yáñez.