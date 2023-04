Lista para promulgarse: Cámara de Diputados aprueba ley Nain-Retamal con rechazo de Apruebo Dignidad y Republicanos a controversial artículo

Luego de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular el proyecto Nain-Retamal, que fue despachado durante la madrugada por el Senado, con lo que la iniciativa ya está en condiciones de convertirse en ley de la república.

Durante la mañana, se citó a una sesión especial que inició a las 15.00 horas para debatir y votar en particular las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto. Esto, luego de que el Ejecutivo y la oposición arribaran a un acuerdo en la Cámara Alta para zanjar sus diferencias en torno a la iniciativa.

Con amplio apoyo en la mayoría de las votaciones, la Cámara Baja refrendó todas las modificaciones hechas por el Senado al proyecto y quedó ahora en manos del Presidente Gabriel Boric para ser promulgado.

“Para Chile es muy importante dejar atrás esta larga etapa en que las policías han sido materia de disputa, de discordia. Necesitamos que los policías sientan apoyo de la sociedad para desarrollar su función, reglas claras y también límites a su actuación. Como alianza de gobierno vamos a persistir en trabajar en esa dirección”, manifestó la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde el Congreso tras la aprobación del proyecto.

En la misma línea, apuntó que “se terminó de tramitar un arduo debate que ha sido intenso, que no ha sido fácil, pero que concluyó con un apoyo muy amplio, con el objeto de entregar a las policías un estatuto de mayor protección”. Informó, además, que como gobierno presentarán el lunes un proyecto de ley para regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

La única disposición que no contó con un respaldo transversal fue el artículo 7, que consagra en el Código Penal la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, gendarmes y Fuerzas Armadas que desempeñen labores de orden Público. Fue en esa votación que parlamentarios tanto de Apruebo Dignidad como Republicanos se manifestaron en contra.

Votación del artículo 7 en la Cámara de Diputados.

Durante la discusión en la Sala, el jefe de bancada de los diputados PC, Boris Barrera, anunció que se presentó reserva de constitucionalidad en contra del proyecto, para así impugnar ante el TC algunos artículos de la iniciativa, particularmente la disposición que consagra la presunción del uso justificado de armas de servicio.

“Vamos a acudir al TC en algunos puntos, tal como lo anunciaron nuestros senadores, para que sean las instituciones que se pronuncien y no cometamos un error que siembre una mancha en el Poder Legislativo de nuestro país”, expuso en el hemiciclo Barrera, quien comentó a La Tercera que como bancada buscarán el apoyo del resto de las fuerzas de Apruebo Dignidad.

Antesala de la votación

En un principio, pese a que el acuerdo del Senado fue apoyado ampliamente por la mayoría de las bancadas, el escenario en la Cámara Baja no parecía ser el más auspicioso: parlamentarios de Chile Vamos evaluaban rechazar las enmiendas consensuadas ayer y así enviar el proyecto a una comisión mixta; mientras que desde Apruebo Dignidad no descartaron la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar algunos de los articulados del proyecto, acción que finalmente concretaron.

“No está la voluntad de aprobar”, decían desde la oposición para ejemplificar el ambiente de las bancadas de la UDI, RN y Evópoli, que estaban reunidas para afinar la postura que defenderán en la Sala.

No obstante, tras la reunión de los comités de oposición, los parlamentarios de Chile Vamos acordaron finalmente apoyar las modificaciones para así poder despachar el proyecto a ley. Según conocedores de las tratativas, arribaron a ese consenso tras escuchar a funcionarios policiales, quienes respaldarían las modificaciones introducidas por el Senado y estarían satisfechos con el proyecto tal y como salió de la Cámara Alta.

“Las tres bancadas de Chile Vamos esperamos que hoy el proyecto Nain-Retamal se convierta en ley. Nosotros vamos a votar a favor de todas las modificaciones que hizo el Senado y que ayudaron a perfeccionar esta ley. El acuerdo del Senado es un buen acuerdo para Chile, pero por sobre todo es un buen acuerdo para Carabineros”, expresó el jefe de la bancada de diputados UDI, el legislador Guillermo Ramírez.

La iniciativa -que está en su tercer trámite constitucional- busca elevar penas a quienes atenten contra policías y establece un estatuto de protección en el Código Penal a funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas que cumplan labores de orden público, modificación que fue introducida y aprobada ayer por el Senado.

En la Cámara Alta, tras siete horas de negociación, que se dieron en forma paralela al funcionamiento de la Sala, finalmente el gobierno y la oposición lograron un acuerdo en el punto más controversial: el artículo que establecía una presunción del uso justificado de armas de servicio (legítima defensa privilegiada). Así, el Ejecutivo cedió en algunos puntos, pero logró acotar el uso de armas a situaciones que comprometan la vida de los funcionarios o de terceros.

“Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 en este artículo (legítima defensa), respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”, dice el primer inciso del texto acordado.

Por su parte, la oposición hizo otras concesiones para eliminar “excesos” que se aprobaron en la Comisión de Seguridad del Senado. Por ejemplo, un artículo que eximía de responsabilidad a los mandos policiales o militares de apremios ilegítimos protagonizados por subalternos. El punto fue alertado incluso por los propios diputados de RN que le pidieron a sus senadores no apoyar esa indicación.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, durante su intervención en la Cámara, calificó el artículo eliminado de “aberrante”: “Acordamos dejar fuera algunas ideas francamente aberrantes que se intentaron meter en este proyecto, por ejemplo que los mandos no tuvieran responsabilidad de sus subordinados salvo que les ordenaran explícitamente cometer delitos. Pudimos tener eso transformado en un artículo aprobado”.

En la misma línea, la jefa de gabinete reflexionó que “el apoyo que se está entregando con este proyecto de ley, que es necesario, que puede debatirse sobre su formulación, sobre la técnica legislativa, pero no cabe duda que las policías requieren protección (...), pero ese apoyo necesita para ser reflejo de una sociedad que las sienta como propias, también de un acuerdo respecto de qué se exige a esas policías, a los límites de su actuación. Si no encontramos una manera que el apoyo va acompañado de exigencias y límites, no vamos a tener policías modernas como las requerimos. En el proyecto de hoy podemos dar algunos pasos, pero son totalmente insuficientes”.