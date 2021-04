Gobierno británico pone en duda modelo que predice inmunidad de rebaño para Reino Unido a partir del lunes

Según informó The Telegraph, los expertos del University College London (UCL) estiman que para el próximo lunes, el 73,4% de la población británica tendrá protección contra el coronavirus, lo que significa que Reino Unido lograría la ansiada inmunidad de rebaño.

De acuerdo con el diario británico, este modelo se diferencia de otros porque reacciona rápidamente a las muertes en tiempo real, infecciones, vacunaciones, datos de eficacia de las dosis, ingresos hospitalarios y los datos de movilidad de Google.

Personas pintan corazones rojos en un muro conmemorativo por los fallecidos de Covid-19, frente a las Casas del Parlamento en Londres, el lunes pasado. Foto: AP

Sin embargo, el secretario de Salud británico, Matt Hancock, puso en duda estas afirmaciones en una entrevista en la estación de radio LBC este jueves, asegurando que “algunos científicos me dijeron que íbamos a tener inmunidad colectiva en mayo, y luego en junio, y luego después de eso”.

“Lo que prefiero hacer es ver los datos. Así que hemos establecido la hoja de ruta, la hoja de ruta es realmente clara, es nuestro camino de regreso a la normalidad (...). Ese es nuestro objetivo”, dijo Hancock.

Una trabajadora de la salud del hospital de St Thomas junto a una pared pintada con corazones en recuerdo de los fallecidos por Covid-19 en Reino Unido. Foto: Reuters

Al preguntarle por qué rechazaba las estimaciones del UCL, el secretario de Salud defendió su estrategia asegurando que el gobierno ha “tomado el camino correcto al trazar nuestro camino hacia la libertad y hacerlo con cuidado, porque queremos que sea irreversible”.

De hecho, modelos del Imperial College de Londres sugieren que sólo el 34% de la población británica tenía alguna forma de inmunidad a fines del mes pasado. Las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), basadas en pruebas de anticuerpos, muestran que alrededor del 54% de los ingleses tenía anticuerpos para el 14 de marzo, ya sea porque habían sido contagiados o porque estaban vacunados.

Una enfermera administra una dosis de la vacuna de AztraZeneca/Oxford en un centro ubicado en una mezquita en Nottingham, Inglaterra. Foto: AFP

Desde entonces, 7,1 millones de personas más han recibido una primera dosis de la vacuna, mientras que casi 100 mil personas han dado positivo al coronavirus. Las últimas cifras oficiales muestran que 31,7 millones de personas han sido vacunadas, y casi 5,7 millones ya recibieron una segunda dosis.

Reino Unido está administrando las vacunas de Pfizer/BioNTech y Oxford-AstraZeneca, mientras que en Gales empezaron a inocular esta semana a la población con dosis de Moderna.

“Las estimaciones de inmunidad colectiva me sorprendieron. Sin embargo, no son notables cuando se considera que más del 50% de los adultos han sido vacunados, alrededor del 42% de las personas ahora han estado expuestas al virus, y cerca del 10% tiene inmunidad preexistente”, dijo a The Telegraph el profesor Karl Friston, de UCL.

Una mujer recibe una dosis de Oxford-AstraZeneca en la Catedral de Lichfield, que se ha convertido en un centro de vacunación temporal. Foto: AFP

Pese a la preocupación de algunos expertos por una eventual tercera ola, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo esta semana que su hoja de ruta para salir del confinamiento en Inglaterra está “en curso”, con restricciones que se eliminarán por completo el 21 de junio.

De hecho, el lunes empieza la segunda fase de la desescalada con la reapertura de tiendas no esenciales, salones de belleza y gimnasios. La primera fase empezó el 29 de marzo, cuando terminó la recomendación de no salir de casa para asuntos que no fueran esenciales, y la tercera fase iniciaría el 17 de mayo, con la reanudación de los vuelos internacionales.

El primer ministro británico, Boris Johnson, visita una tienda el jueves en Cornwall. Foto: Reuters

El gobierno también está considerando los controvertidos “pasaportes Covid”, que obligarían a las personas a revelar su estado de salud antes de ir a grandes eventos o visitar pubs y comercios no esenciales.