Irina Karamanos y la ultraderecha en Chile: “La amenaza de que te van a quitar lo que tienes es lo que generó el éxito del Rechazo en el plebiscito”

Hasta Madrid, España, llegó por estos días la excoordinadora sociocultural de La Moneda y pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, para exponer en el Encuentro Internacional Feminista, organizado por la ministra de Igualdad del gobierno de España, la militante de Podemos Irene Montero.

Karamanos -quien en octubre del año pasado anunció su salida de Palacio- acudió para exponer respecto de los espacios de poder que ocupa el feminismo y su decisión de haber renunciado al rol de primera dama de La Moneda. En ese foro -al que acudió además la escritora argentina Rita Segato- fue consultada respecto de si el surgimiento de la ultraderecha atacaba directamente al feminismo.

Karamanos partió respondiendo que se necesitaba pensar en una estrategia de parte del feminismo para combatir los ataques de la ultraderecha y no quedarse en silencio. “(La ultraderecha) te ataca en todas las redes sociales y lo mejor que puedes hacer es quedarte callada. ¿Qué significa eso? Es una estrategia o una táctica muy simple aquella que dice que referirse a aquello es subirle el volumen y darle plataforma cuando en realidad ya la tienen. Poseen una plataforma importante, además de tener el dinero, luego va aumentando, llegando a un trending topic importante en Chile y luego aquello llega a la televisión abierta, por ende, se transforma en noticia, sea cierto o no”, dijo.

Y en esa línea, sostuvo que “es justamente a través de los feminismos que podemos responder de una manera más organizada (...). El riesgo de la ultraderecha y de sus características antidemocráticas nos lleva a activarnos como feministas, pero ya no solamente como reacción, sino que organización y acuerpamiento. Porque no es solamente la violencia política la que afecta, sino que afecta a la población. Las campañas de miedo, de odio, de fomento a la discriminación de ciertos grupos. La no propuesta, el permanente levantamiento de barreras para seguir avanzando en derechos, pero también la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es algo que en Chile generó el éxito del Rechazo en el plebiscito. Es decir, una campaña del terror”.

Por ello es que Karamanos afirmó que la ultraderecha “nos va a seguir proponiendo una forma cada vez más violenta de restringir los territorios y nuestros cuerpos (...). Debiéramos poder desenmascarar aquellas estrategias de una manera colectiva sin miedos, y sin miedo a darles más visibilidad, porque los temas merecen más visibilidad. Porque normalizar discursos de odio en un Parlamento merece frenar aquello, merece que levantemos la voz ante ese tipo de naturalizaciones de discursos de odio que finalmente amenazan nuestra democracia”.

“Ingresar a un lugar conservador es necesario”

La segunda parte del foro trató sobre la decisión de Karamanos de abandonar su rol de primera dama. “Me parece muy potente la idea de no delegar a los espacios de poder las mismas lógicas. La toma de decisiones podemos cambiarla con lógicas diferentes, las herramientas que son finalmente para el pueblo. Y ahí creo que el feminismo presenta una alternativa de democracia. Un cuestionamiento sobre la libertad que se contrapone directamente con las libertades que propone el neoliberalismo”, partió diciendo sobre este punto.

Luego, sobre su propia decisión, añadió que “los espacios en política hay que revisarlos (...). Uno de los espacios que nos parecía necesario de revisar era el espacio ocupado por primeras damas, un espacio donde la reiteración inerte de una tradición, que es la única que le otorga la investidura a dicha figura, es cuestionable, a propósito de que lo que se reitera es el estereotipo”.

Y concluyó: “Por considerar que las primeras damas no cuentan con un cargo de legitimidad democrática es que consideraba que había que ingresar al sistema, por incómodo que sea, a un circuito de efectos que ha generado esta reiteración en la que nadie se fijaba, revisarlo arqueológicamente, modificarlo desde dentro y luego pues salir de allí. Ingresar en un lugar de tradición, un lugar conservador, convencional, también a veces es necesario, aunque suene contradictorio, para generar un efecto no convencional. Para despojarse una vez cumplida la misión del poder del que te invistieron, pero también despojarle al Estado de un espacio que lo hace menos democrático, que le quita legitimidad, y para eso sí merece la pena incluso un ejercicio que para el cuerpo es muy complejo”.

Al final del discurso, también entregó una reflexión final sobre el rol de primera dama. “Sobre las mujeres en el poder, creo que las primeras damas son la expresión de las expectativas y los imaginarios más conservadores que existen en las respectivas sociedades de lo que debiera ser una mujer en política. Es impresionante”, dijo.

En un momento de su intervención, Karamanos fue encarada por un asistente al foro que acusó que “el gobierno de Chile viola los derechos humanos del pueblo mapuche”, a lo que la exdirectora sociocultural respondió. “Está actualmente haciéndose una apuesta reconocida por dirigentes importantes del pueblo nación mapuche para realizar cambios y compromisos que en otros gobiernos se habían pactado, sin embargo no se han realizado aún. Además, se está realizando un trabajo profundo respecto de las tierras en territorio mapuche catastrándose para hacer un trabajo de devolución de tierras”, indicó.

Luego, agregó que “es una preocupación profundísima de nuestro gobierno el que esto se esté abordando y puedo decir con mucho orgullo, luego de tener mucho escepticismo respecto de la capacidad que tenga cualquier gobierno de solucionar este conflicto, de que estamos avanzando, y puedo decir con mucho orgullo y alivio que veo que hay una reacción de dirigentes mapuches que sí se está manifestando de manera colaborativa y positiva de algunos avances. Sin tener la pretensión de que el conflicto se vaya a resolver en nuestro gobierno, porque somos nosotros los que estamos ahí ahora”.