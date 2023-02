Pasajes a España: Irina Karamanos participa del Encuentro Internacional Feminista organizado por Irene Montero

“We call it feminism” (”lo llamamos feminismo”) es la consigna bajo la que se enmarcará el próximo Encuentro Internacional Feminista organizado por el Ministerio de Igualdad de España, encabezado por la militante de Podemos, Irene Montero.

El cartel de expositoras del evento contempla a no pocas invitadas chilenas (Lastesis, las diputadas Karol Cariola y Ericka Ñanco, entre otras), pero quizás la presencia más mediática es la de la excoordinadora sociocultural de La Moneda y pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos. A la antropóloga, de hecho, le corresponde hacerse cargo de la mesa de cierre del encuentro, denominada “Feminismo y mujeres en la disputa por el poder”, donde dialogará con Montero y la escritora argentina Rita Segato. La cita será transmitida vía YouTube.

En el gobierno confirman que Karamanos fue invitada por el Ministerio de Igualdad español en su calidad de militante feminista y para aportar reflexiones sobre la relación entre la institucionalidad política y las posibilidades de acción del feminismo “desde dentro”. Las ideas de la excoordinadora versarán sobre espacios “poco autorizados o poco probables para la transformación feminista y las reacciones ante este tipo de cambios.

El foro gubernamental -que le ha valido críticas a la ministra de Igualdad por su costo, según reportan medios de la península ibérica- se extenderá por tres días: entre el viernes 24 al domingo 26 de febrero. De todas formas, Karamanos viajó a Madrid este lunes y se vio al Mandatario -que ha retomado su descanso estival de forma “híbrida”- despedirse de su pareja en la puerta de la residencia presidencial que comparten en barrio Yungay.

Cabe recordar que a fines de septiembre pasado, La Tercera Domingo reveló que Karamanos alistaba su salida desde la coordinación sociocultural de La Moneda -cargo bajo el que oficiaba como presidenta de las fundaciones a cargo de Presidencia-, lo que ella misma confirmó días más tarde con el anuncio del traspaso de las fundaciones a otros ministerios. En entrevista con este diario, Karamanos señaló que “este es un espacio poco común para que una feminista decida entrar (...). La figura de la primera dama en su versión institucional no se va a echar tanto de menos”.

Hace un par de semanas, también reflexionó sobre su periplo en el cargo que reemplazó la figura de Primera Dama en una entrevista con el medio Pressenza.

“Yo decidí muy conscientemente no tener mucha presencia en medios, porque lo primero era el trabajo. Lo primero era la escucha, la conversación, el estudio, el profundo estudio de lo que había pasado antes en esa institución (Primera Dama). Y esa ausencia, como me lo señalaron muy temprano, como ocurre con cualquier espacio vacío, se llena en política. Se ocupa por otra persona o por otra interpretación (...). La decisión de estar o no estar es una decisión permanente para estas figuras, según fui descubriendo. ¿Cuánto estar y cuán cerca estar del Presidente? ¿Cuántas veces aparecer con el Presidente? Si es que no se aparece tantas veces, ¿es porque están separados? Los gestos son de una u otra manera ¿es para arreglar que ayer hubo otro problema el que hoy se dieran un beso al frente de las cámaras? Todo ese tipo de cosas son bien relevantes porque ya sea por mucha presencia o por mucha ausencia, hay una interpretación”, detalló.

Tras abandonar su oficina en La Moneda, Karamanos ha ido retomando su rol militante de base en el Frente Feminista de su partido, Convergencia Social (CS). Allegados a la dirigenta adelantan que en marzo podría tomar definiciones sobre una nueva ocupación y, en ese contexto, la antropóloga podría inclinarse por un puesto académico en alguna universidad.

Crisis en el oficialismo español: consentimiento sexual tensiona a Podemos y al PSOE

Al interior del gobierno español, la ministra de Igualdad Irene Montero no atraviesa su mejor momento: su partido, Podemos, se encuentra en abierta disputa con el PSOE a causa de la “Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, conocida como “ley del solo sí es sí”, o incluso “Ley Montero”. Esta normativa, que entró en vigor en octubre del año pasado, tenía como finalidad cambiar la forma en que se penan los delitos sexuales, poniendo al centro de los juicios el consentimiento de la víctima y no la violencia o amedrentamiento tras el crimen.

Para eso, la ley borraba distinción entre agresión y abuso sexual, lo que terminó en una consecuencia inesperada: el cambio de la normativa permitió a 500 agresores sexuales que estaban en la cárcel pedir que se acortaran sus penas, ya que los delitos tenían condenas posibles más cortas que los que había antes: un ejemplo claro es lo que pasó con las penas por el delito de violación, que de 6 a 12 años de cárcel, pasó de 4 a 12 años.

Esta “laguna legal” ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la oposición, y hoy el oficialismo español, formado por el PSOE y el Podemos, está peleado entre dos posiciones: los primeros quieren reformar la ley para “reparar” aquella laguna, mientras que los segundos, y sobre todo Irene Montero, opinan que sería un retroceso volver al código penal anterior.