Jefe UCI de Posta Central sobre respiradores donados por CPC: “108 pacientes no habrían tenido opción sin esos ventiladores ‘chanchitos’, como les decíamos nosotros”

La condición, funcionamiento y el real alcance de los 515 ventiladores que donó el año pasado la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) a la red asistencial ha quedado en tela de juicio, tras los informes del Ministerio de Salud que revelaron que solo 32 de ellos están operativos.

Del total de equipos -que fueron adquiridos con la asistencia y guía del Ministerio de Salud y demandaron US$ 10 millones a la CPC-, un grupo de 172 fue entregado a los centros de salud, pero 140 de ellos debieron ser retirados por distintas fallas que se detectaron. Mientras, otros 343 ventiladores nunca fueron distribuidos, pues las revisiones técnicas establecieron “poca confiabilidad” y se recomendó no ponerlos en uso.

Pero en la ex Posta Central tienen otra opinión. El jefe de la UCI del recinto, Rodolfo Santander, cuenta que a contar del 8 de mayo del año pasado recibieron 20 ventiladores Chen Wei modelo CWH-3010, una de las partidas que fue retirada. Las usaron sin inconvenientes, dice, pero con recomendaciones específicas. Y con esa experiencia, en septiembre pasado enviaron un informe al Minsal, que conluye que las máquinas son de una categoría “básica” y de “baja gama”.

¿Qué informaron al Minsal sobre su experiencia con estos ventiladores?

Entre los días 8 y 25 de mayo de 2020 recibimos 20 ventiladores Chen Wei modelo CWH-3010. No nos llegaron todos juntos (...). Por supuesto, nosotros los evaluamos localmente en su ingreso. Los ventiladores mecánicos tienen distintas categorías de desempeño, lo que nosotros llamamos “gama”, haciendo una analogía con la categorización utilizada en la industria automotriz. Entonces, hay automóviles de alta gama, como la serie S de Mercedes Benz, A8 de Audi, así sucesivamente. Después tienes una gama intermedia (...) y después tienes un modelo más básico, Mercedes lo llama categoría C y Audi lo pone como A4. Bueno, nuestros queridos ‘chanchitos’, les decíamos así cariñosamente por el aspecto rechoncho de estos ventiladores, son de baja gama. Eso lo tiene saber el clínico que lo use, porque no le puede pedir a un auto de baja gama el desempeño de un Jaguar XFR, porque no lo va a tener.

Entonces, ¿qué uso se les dio a estos ventiladores de baja gama?

De acuerdo a esa categorización, decidimos usarlos en grupos de pacientes donde la utilización fuera congruente con sus necesidades. Por ejemplo, los pacientes que venían en fase de destete o retiro de ventilación mecánica, esas personas ya estaban mejor y no necesitaban un ventilador de alta gama. De esa manera, al sustituir el ventilador de alta gama por éste de gama baja, liberábamos un ventilador mejor para un paciente que venía ingresando y que requería uno de alta gama. También los usábamos en el posoperatorio de pacientes que salían de pabellón, y que a veces necesitan unas horas de ventilación mecánica, pero no un ventilador de alta gama. Y, por último, en pacientes que tenían requerimiento de ventilación mecánica que se encontraban en situación de final de vida, porque esos pacientes también existen y por supuesto que no los íbamos a dejar de asistir ventilatoriamente, entonces les dimos terapia ventilatoria con estos modelos, que son más básicos.

¿Durante qué periodo fueron utilizados estos modelos de ventiladores?

Nuestro uso de estos ventiladores partió el 18 de mayo del 2020 y concluyó el 10 de julio de 2020. En total, nosotros completamos 11.808 horas de ventilación mecánica, utilizados en un total de 108 pacientes. Cada uno recibió, en promedio, cuatro días y medio de ventilación mecánica a través de estos dispositivos. Uno, el más outlayer, el máximo funcionamiento que tuvo con un paciente fue de 18 días. Cada ventilador se usó, en promedio, 590 horas durante ese periodo. Ahora, 500 horas de uso es tiempo suficiente para saber cómo se comporta el dispositivo. Así detectamos algunas fallas que eran esperables en equipos que no son de última generación. Por ejemplo, éstos tenían como regulador de oxígeno una vulgar perilla (...). Sí tenían pantalla, pero el regulador era una perilla, lo cual hoy día todo eso está digitalizado. Pero igual era una perilla, como la que yo usaba antes en mi radio cuando no existían los sistemas digitales. Por supuesto que después de más de 500 horas de uso, algunas de esas perillas se rodaron y, en esos casos, remplazábamos el equipo.

¿Y la cantidad de oxígeno que entregaba el dispositivo?

Esa cantidad no era perfecta, pero lo arreglamos de manera fácil controlando la cantidad de oxígeno entregada al paciente, teníamos equipos para eso. Entonces, cualquier déficit que hubiera, se podía controlar. Finalmente, lo que importa en un ventilador no es si tiene o no pantalla, lo que interesa al final del día es cuánto oxígeno tiene el paciente en su sistema circulatorio. Y eso, nosotros lo monitorizamos en tiempo real todo el día, y más encima le hacemos doble check con toma de muestras de sangre. Entonces, detenerse en si el ventilador da más o menos corriente que lo programado, o si tenía o no pantalla, no es tan relevante como saber qué efecto produce en el paciente. En este sentido, a una Citronetra no le puedes pedir lo mismo que a un auto de alta gama.

¿Los técnicos de la Ex Posta Central estaban al tanto de la categoría de estos ventiladores?

Sí, todos sabían. Por eso solo tuvimos un evento relacionado a estos ventiladores, y tiene que ver con una falla humana. Uno de los dispositivos fue desenchufado por alguien, después del tiempo que dura la batería el ventilador se apagó, pero como nosotros monitorizamos como corresponde al paciente, nos dimos cuenta de que algo estaba funcionando mal porque su saturación de oxígeno estaba bajando. Entonces, le pusimos otro ventilador.

¿Por qué dejaron de ocupar estos ventiladores?

Porque nos trajeron Mercedes Benz, los ventiladores marca Aeonmed modelo VG70. Cambiamos de Citroneta al Jaguar. Estamos utilizando 25 de estos ventiladores de mejor gama.

¿Qué opina sobre la evaluación que realizó el Hospital Naval sobre los ventiladores Chen Wei y que concluyó el retiro inmediato?

Bueno, esa es la opinión del Hospital Naval. Yo no opino sobre las fragatas antimisiles o sobre los submarinos que tiene Chile, porque, a decir verdad, no tengo la menor idea (...). Quiero destacar que esos 108 pacientes que fueron ventilados, no habrían tenido opción sin esos ventiladores “chanchitos”, como les decíamos nosotros. Hoy día, probablemente esos 108 pacientes hubiesen fallecido.

¿Estos nuevos ventiladores de alta gama también son parte de los donados por la CPC a la red de salud?

No lo sabemos, porque a nosotros nos despacha los ventiladores el Minsal y no se nos refiere si los compraron, robaron o fueron abducidos de alienígenas malignos. A nosotros nos interesa que vengan con sus papeles para realizar el bodegaje e inventario. Tras ese proceso, se van a la evaluación de los equipos médicos, en quien yo delegue esa tarea y en el equipo de kinesiología intensiva y soporte ventilatorio. Tras esa evaluación, si la pasan, uno por uno, se ponen en uso clínico y su desempeño se vigila continuamente.