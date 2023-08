La cumbre socialista en medio de las tensiones por el manejo del gobierno en el lío de platas

Este martes, cuando cesen las actividades parlamentarias, la bancada de diputados del Partido Socialista tiene contemplada una cita: una comida con ministros y senadores de la colectividad. El encuentro se dará a las 20:00 horas y uno de los principales temas de conversación será resolver las diferencias que han dejado expuestas los parlamentarios de la tienda que dirige Paulina Vodanovic.

El quiebre se enmarcó luego de que se destapara el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. Por un lado, senadores como Fidel Espinoza, Juan Luis Castro (quien dijo que le daba vergüenza defender al gobierno), Gastón Saavedra y Alfonso de Urresti han endurecido el tono por la gestión del Presidente Gabriel Boric en su mayor crisis desde que asumió el gobierno.

A ellos se han sumado voces históricas del partido como el extimonel Osvaldo Andrade, quien llegó a decir que “este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”. Desde los diputados, en tanto, han acusado “deslealtad” con el Ejecutivo por el tenor de los cuestionamientos.

Hasta el Congreso en Valparaíso se espera que lleguen los ministros socialistas Álvaro Elizalde (Segpres), Maya Fernández (Defensa) y Carlos Montes (Vivienda). Este último ha sido un flanco de críticas por el lío de platas, pues a casi dos meses del escándalo -originado en su ministerio- de su cartera ya han salido Tatiana Rojas (RD) de la subsecretaría, así como los seremis de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD), y del Maule, Rodrigo Hernández (RD).

Al encuentro también se sumarán los secretarios de Estado independientes, pero cercanos la tienda: Mario Marcel (Hacienda) y Jessica López (Obras Públicas). También asistirá el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Aunque no es militante, de igual forma se están haciendo esfuerzos para que asista el titular de Justicia, Luis Cordero, quien ha tenido acercamientos con el PS estas semanas, como una participación en el conversatorio sobre “Memoria, Democracia y Futuro”.

Se trata de un cara a cara importante en el socialismo, pues también existe molestia en la bancada de senadores por la intromisión en la interna partidista de Elizalde, quien también integra el comité político del Presidente Gabriel Boric.

El martes pasado, el titular de la Segpres participó del almuerzo de la bancada de diputados PS -también estuvieron el ministro Cordero, y la subsecretaria de la Segegob, Nicole Cardoch-, en donde según los presentes transmitió que para lograr sacar adelante los objetivos se necesitaba de la máxima unidad, así como también habló sobre lealtad.

Tras ello, los diputados salieron alineados a hablar sobre lealtad al gobierno. El jefe de la bancada, Daniel Manouchehri (cercano a Elizalde), emplazó incluso a que “hay que actuar con seriedad y lealtad con el gobierno. El llamado es a no ser tontos útiles de la ultraderecha”, mensaje que molestó a los senadores.

Por esto, desde el equipo que tiene el PS en el Senado no hay muchas expectativas sobre el encuentro. Incluso algunos plantean que no existe seguridad de que vayan a asistir todos los representantes de la Cámara Alta.

En el partido además no pasó desapercibido que el encuentro no esté siendo organizado por la timonel Paulina Vodanovic. De hecho, algunos dirigentes deslizan que la legisladora está incómoda con las últimas gestiones realizadas por Elizalde.

Quienes organizaron la cita añaden que otras materias a tratar será generar una hoja de ruta dentro del socialismo, así como también la discusión de otras materias coyunturales y cómo se comportará el partido frente a los próximos desafíos del gobierno como la reforma previsional y el pacto fiscal.

“El gobierno está viviendo momentos críticos. Nuestras diferencias internas han debilitado aún más al gobierno frente a esta contingencia (lío de platas). Mañana nos vamos a poner de acuerdo. No es la primera vez que se producen encuentros entre diputados y senadores. El año pasado lo hacíamos una vez al mes”, planteó a La Tercera el diputado e integrante de la directiva, Leonardo Soto.

El malestar PS instalado en la Cámara Alta

La frase de los “tontos útiles” marcó el tono de la discusión. Al día siguiente el jefe de bancada del PS en el Senado, Alfonso de Urresti, se juntó en la cafetería del Congreso con Manouchehri y expresó el malestar. Este lunes el senador por Los Ríos se encontró nuevamente con su par de la Cámara, esta vez en La Moneda y con la promulgación de la ley de delitos económicos de fondo.

El tono de la conversación, sin embargo, no cambió y De Urresti nuevamente expresó su molestia por los dardos que lanzaron los diputados. El episodio llamó la atención de los presentes en el acto.

Otros senadores, como Gastón Saavedra, en tanto, coincidieron en que los dichos de Manouchehri fueron impetuosos. Además, en la interna manejan la tesis de que el diputado no solo habla en representación de la bancada, sino que también representa a Elizalde, de quien fue asesor y que es considerado como su padrino político.

Si los diputados del PS tomaron el guante de lo que les conversó el ministro de la Segpres en el comedor de la bancada mientras comían garbanzos, distinto fue el resultado del almuerzo que sostuvo Elizalde con los senadores al día siguiente. Allí, el expresidente socialista habría transmitido la molestia del Ejecutivo con las destempladas críticas de algunas autoridades de la colectividad. En este caso, los representantes de la Cámara Alta no salieron en bloque a marcar su defensa al gobierno de Boric.

“Una cosa es la obsecuencia y la otra es la lealtad. Nosotros somos leales al Presidente Boric y tenemos nuestras diferencias respecto de todo lo que tiene que ver con la escala de valores que se nos propuso. Creo que hay que tener un poquito más de concordancia y coherencia entre nosotros. El adversario de los diputados no son los senadores del PS. Fue un poquito impetuoso (el diputado)”, planteó Saavedra.

Entre los senadores también advierten incomodidad por el gesto que realizó la vicepresidenta de la Cámara, y diputada PS, Daniella Cicardini, quien el pasado miércoles pidió disculpas a nombre de la colectividad en el cónclave que encabezó el Presidente Boric en Cerro Castillo, por las polémicas declaraciones de sus correligionarios.

Frente a la posibilidad de que algunos senadores del PS, como Espinoza, Castro y Saavedra, no asistan al cónclave socialista de este miércoles preocupa a La Moneda y a los diputados. “Sería una señal bastante confusa que no fueran. Me parecería extraño que se ausentaran de este encuentro y del debate fraterno que siempre hemos tenido”, agregó Leonardo Soto.