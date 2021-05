Las definiciones de los candidatos a presidir el Comercio por los próximos dos años

Cristóbal Valdés: “Queremos que no sea un Estado planificador el que diga dónde hay que comprar los remedios o la ropa”

Cristóbal Valdés es consejero de la CNC y presidente ejecutivo de la OTIC del comercio, Dice que tiene una vasta trayectoria gremial que lo posiciona como la mejor carta para presidir el gremio. Es abogado, fue embajador de Chile en Australia y participó de varios acuerdos de libre comercio.

¿Cuáles serán los ejes de su gestión en caso de ser electo?

-Un eje principal será recuperar la importancia que tiene el sector comercio en la economía, ya que es el principal empleador del país. Queremos recuperar la normalidad no sólo del estallido social que le afectó muy fuertemente y de manera injusta, sino que también ante los efectos de la pandemia. Y en eso estamos contentos por la reducción del horario de toque de queda que permite a los locales funcionar.

¿Cuál diría usted que es la principal diferencia con su contendor Ricardo Mewes?

-Estamos convencidos que es fundamental fortalecer a nuestro gremio. Queremos integrar a muchas cámaras regionales y de las distintas comunas de la Región Metropolitana. Queremos incorporar a las cámaras de San Fernando, Santa Cruz, Providencia, Vitacura o Estación Central. Además, somos mucho más abiertos para estrechar y desarrollar acciones en conjunto con las demás ramas de la CPC, con la Asociación de Emprendedores y la Multigremial.

Richard von Appen, presidente de la Sofofa, hizo un llamado a las grandes empresas a hacer un mayor esfuerzo para mejorarle la calidad de vidad de sus trabajadores, refiriéndose al salario mínimo. ¿Cuál es su postura?

-En las grandes empresas, el porcentaje de trabajadores que reciben el mínimo es bajísimo. Y son generalmente contratos a plazo fijo. No es un problema que afecte a las grandes empresas, sino que a las pymes y a los emprendimientos. El capital humano de las empresas es un bien preciado y se preocupan de que lo puedan seguir desarrollando.

Dentro de poco comenzará el trabajo de la Convención Constitucional, ¿qué rol espera que juegue en esa materia la CNC bajo su mandato?

-Esperamos ser invitados a exponer nuestros puntos de vista. Lo queremos hacer con altura de miras y con claridad, porque queremos que se reconozca la libertad de trabajo, de emprendimiento, de pensamiento, de opinión. Esta libertad no la queremos sólo para los comerciantes, sino que para todos. Queremos que haya libertad de elección y que no sea un Estado planificador que les diga dónde tienen que comprar los remedios o ropa. No queremos que un organismo estatal decida por nosotros. Queremos que se mantengan los espacios de libertad que ha logrado el pueblo de Chile.

Ricardo Mewes: “Nos hemos propuesto tener un rol relevante de participación en la convención”

Fue presidente de la CNC en dos períodos: 2012 - 2015 y de 2015 al 2017, y ahora va por un tercer tiempo. Dice que sus fortalezas se encuentran precisamente en aquello, su experiencia gremial. Además, resalta que es empresario y que por ello conoce en terreno las principales preocupaciones de su sector.

¿Cuáles serán los ejes de su gestión en la CNC en caso de ser electo?

-Hemos definido tres áreas de gestión. Una a nivel país donde queremos concentrar toda la opinión de las Cámaras regionales e incorporarla en el proceso de la elaboración de la nueva Constitución. Nos parece fundamental la participación de la CNC en dicha instancia, porque tenemos que ir dando a conocer nuestra visión. El segundo eje es iniciar un diálogo a nivel país entre los empresarios y trabajadores, con el objetivo de mejor la calidad de los empleos. Y la tercera área es sectorial y tiene que ver con cómo efectuamos la reactivación de nuestro sector que ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y por el estallido social Otro tema importante tiene que ver con la ilegalidad y la delincuencia que ha afectado al comercio. A nivel gremial también queremos institucionalizar las macrozonas para que las regiones puedan participar y plantear sus inquietudes a nivel central.

¿Cuál diría usted que es la principal diferencia con su contendor Ricardo Mewes?

-Tengo experiencia gremial. Fui presidente de la Cámara Aduanera y también de la Nacional. Soy empresario y conozco muy bien lo que ha sido el estallido social, el impacto de la delincuencia en nuestro sector, y también lo que ha sido la pandemia. Tengo experiencia como empresario.

Richard von Appen, presidente de la Sofofa, hizo un llamado a las grandes empresas a hacer un esfuerzo más grande para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores refiriéndose al salario mínimo, ¿qué opina?

-Lo primero que tenemos que hacer es poder volver a trabajar bajo medidas de seguridad sanitaria, porque si el comercio no genera ingresos, mal podrá mejorar los salarios a sus trabajadores. Tenemos que acelerar la máquina para que el comercio vuelva a trabajar y así mejorar los ingresos de los trabajadores. Es un objetivo generar lugares de trabajo dignos y con buena remuneración, pero para eso tenemos que volver a trabajar.

Pronto comenzará el trabajo de la Convención Constitucional, ¿qué rol espera que juegue la CNC bajo su mandato?

-La CNC ha hecho un planteamiento para la convención. Lo que a nosotros nos interesa y donde podemos aportar es en escuchar cuáles son los planteamientos de los convencionales y a partir de ahí comenzar un diálogo sobre los elementos que para nosotros son importantes: valores como la libertad de emprendimiento, de hacer negocios, entre otros. Nos hemos propuesto tener un rol relevante de participación en la convención.