Los talibanes toman medidas enérgicas contra las libertades sociales con una vigilancia aún más estricta

Desde una camioneta blanca que se arrastraba por una concurrida calle en el oeste de Kabul, miembros de la policía religiosa de los talibanes, vestidos con túnicas blancas y turbantes negros, advertían a sus compañeros afganos a través de un altavoz montado en el techo del automóvil.

“Queridos hermanos y hermanas musulmanes, el hiyab y la implementación de la ley Shariah es el deber de todo musulmán”, gritaron, refiriéndose a la vestimenta musulmana para las mujeres.

“Tú, niña, arregla tu pañuelo en la cabeza. Se te ve el pelo”, regañó otro policía religioso a una mujer durante otro patrullaje. “¿A quién le estás mostrando?”.

Los talibanes han introducido en las últimas semanas restricciones sociales draconianas, que en particular limitan las libertades de las mujeres, incluso cuando el grupo busca el reconocimiento internacional después de derrocar a la república respaldada por Occidente en agosto.

En particular, los talibanes decidieron la semana pasada mantener la prohibición de secundarias y escuelas para niñas. También prohibieron la música en vivo en las bodas y prohibieron a los medios de comunicación internacionales, como British Broadcasting Corp. y Voice of America, transmitir en los idiomas locales.

Una mujer vestida con burka esperando recibir una firma en su comprobante de residencia en la oficina del alcalde de Maymana, capital de la provincia noroccidental de Faryab. Foto: AFP

Las mujeres deben estar acompañadas por un pariente masculino cuando viajen más de 77 km. En algunas partes de Afganistán, las mujeres deben estar acompañadas por un tutor masculino para recibir tratamiento médico.

Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto, buscaron proyectar una imagen más suave que durante su primera vez en el poder, por ejemplo, prometiendo respetar los derechos de las mujeres dentro del marco del islam. Desde entonces, los talibanes han endurecido su posición en una variedad de temas, un reflejo de que los miembros ultraconservadores del grupo están prevaleciendo sobre los moderados, al menos en las políticas sociales. Si bien los talibanes se adhieren colectivamente a una interpretación de línea dura del islam sunita, existen desacuerdos dentro del grupo sobre la dureza con la que se deben hacer cumplir reglas como la segregación de género.

Los miembros más pragmáticos de los talibanes están preocupados de que permitir que los policías religiosos hagan cumplir agresivamente las reglas sociales podría alienar a la población y prolongar su aislamiento internacional. Los ideólogos dentro de los talibanes, incluido Haibatullah Akhundzada, el líder supremo del movimiento, parecen menos preocupados por una posible reacción violenta.

En las últimas semanas, los miembros uniformados de la policía de moralidad religiosa de los talibanes desplegados por el Ministerio para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud, una institución muy temida durante el gobierno del grupo en la década de 1990, se han hecho más visibles en las calles de la capital.

Una mujer afgana escribe pancartas antes de una marcha de protesta por los derechos de las mujeres en Kabul. Foto: AFP

Los esfuerzos para vigilar a la población se intensificaron antes del Ramadán, que comenzó el sábado. En un día reciente en Kabul, la policía religiosa instruyó a los taxistas que no pusieran música dentro del vehículo ni que recogieran pasajeros ebrios o mujeres que consideraran que no estaban bien cubiertas.

El viernes, miembros talibanes colgaron pancartas en el centro de Kabul que decían: “¡Mi hermana! Tu hiyab habla más fuerte que mi sangre”.

“Las mujeres deberían tener un mejor hiyab para el Ramadán”, dijo Abdullah Omari, un jefe de policía de moralidad que supervisa siete provincias centrales.

“Hijab” es un término general que para muchos musulmanes se refiere a un pañuelo en la cabeza, que todas las mujeres afganas ya usan en público. Pero la palabra también puede referirse más ampliamente a la ropa femenina que cubre partes o todo el cuerpo de acuerdo con la ley Shariah. Los talibanes, dijo Omari, harán cumplir esta visión más amplia, diciendo que el hiyab es un código religioso que exige que las mujeres cubran todo su cuerpo con una prenda holgada que idealmente oscurezca también la cara, como lo hacen los burkas.

Para algunas mujeres que todavía tienen roles activos en la sociedad, la presión de tener que cumplir con las reglas restrictivas de los talibanes es insoportable. En el Hospital de Niños Indira Gandhi en Kabul, una carta del gobierno clavada en el tablón de anuncios instruía al personal femenino a usar ropa islámica, sin dar más detalles. Algunas trabajadoras de la salud dijeron que la orden les parecía humillante.

“Si no usamos un hiyab adecuado, nos pueden despedir”, dijo una doctora que es el único sostén de su familia extendida. Llevaba un pañuelo bien envuelto en la cabeza, un vestido largo sobre un par de pantalones y una bata de laboratorio. “Pero no sé qué significa eso. ¿Qué tipo de hiyab quieren? No podemos trabajar con burka”, agregó, mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Una mujer se pelea con un miembro de los talibanes durante una manifestación frente a una escuela en Kabul, el 30 de septiembre de 2021. Foto: AFP

La semana pasada, los talibanes dijeron que hombres y mujeres deben usar los parques de Kabul, sitios populares para picnics familiares, en días alternos. Desde el primer día del Ramadán, los talibanes impusieron una segregación similar en los parques de atracciones, convirtiendo este pasado viernes en el último día en que los padres podían llevar a sus hijos de forma conjunta a montar en carruseles.

“Siento que, a partir de mañana, estaré en prisión”, dijo Sedarah Afzali, una graduada de secundaria de 20 años que usa una gema dental y un arete en la nariz, esmalte de uñas y un pañuelo naranja brillante en la cabeza. Apenas ha visto a sus amigas desde que los talibanes tomaron el poder, porque su familia le impedía moverse sola por la ciudad por su seguridad.

“Hoy les rogué a mis hermanos que nos trajeran aquí”, dijo, señalando a sus dos hermanas, Neda, de 23 años, y Nazi, de 17, que estaban con ella en el parque. La toma del poder por parte de los talibanes puso fin a 20 años de guerra, dijo Afzali, pero ella prefería la vida bajo la antigua república: “En ese entonces, la seguridad no era buena, pero podíamos disfrutar de la vida. Teníamos libertad”.

Los talibanes dicen que simplemente están aconsejando a los afganos sobre cómo comportarse y aún tienen que restablecer el castigo corporal generalizado que usaron para gobernar el país en la década de 1990. Pero el miedo al pasado del grupo lleva a muchos afganos a la autocensura e impulsa a los padres a hacer todo lo posible para mantener a salvo a sus hijos.

En una cafetería en el centro de Kabul, donde ella y dos amigas bebían bebidas energéticas y fumaban cigarrillos, Fatima Hashemi, de 25 años, dijo que su familia trató de evitar que anduviera por la ciudad.

“Este es el único lugar donde podemos tener un poco de libertad”, dijo Hashemi, una experiodista, sobre la cafetería. Su amiga apagó un cigarrillo en el suelo, fuera de la vista. “Pero tenemos demasiado miedo de disfrutar este momento juntas”.

Una mujer afgana sostiene a su hijo mientras ella y otras personas esperan recibir un paquete que entrega un grupo de ayuda humanitaria turco en un centro de distribución en Kabul. Foto: Reuters

Hasta hace poco tiempo, a hombres y mujeres se les permitía mezclarse en el café. Ahora, las mujeres han sido relegadas a un rincón detrás de las pantallas de bambú. Se apagó la música, la única banda sonora es proporcionada por el iPhone de un cliente que reproduce una canción pop. Cuando los talibanes hacen cumplir la moralidad entran en la cafetería, el portero hace sonar una alarma en los pisos superiores para dar a las clientas la oportunidad de arreglarse los pañuelos o apagar los cigarrillos.

Los hombres también sienten las restricciones. Los trabajadores gubernamentales masculinos dicen que los talibanes les prohíben la entrada a la oficina si no se dejan crecer la barba, mientras que al personal femenino se le ha dicho que no use maquillaje.

Basset Zewari, un comerciante de bitcoins de 23 años que viste pantalones de mezclilla y una camiseta polo roja, dijo que los talibanes quieren que los hombres usen ropa tradicional afgana: una túnica larga y pantalones holgados.

“Mi padre me dijo hoy: ‘Ten cuidado cuando salgas con esos jeans’”, dijo Zewari.

Si bien las mujeres pueden estudiar en la universidad, los estudiantes masculinos y femeninos deben recibir clases en turnos separados o separados por particiones, según las pautas oficiales del Ministerio de Educación Superior vistas por The Wall Street Journal. Las alumnas deben tomar asiento en las aulas cinco minutos antes que los varones y marcharse cinco minutos después, para asegurarse de que no se crucen.

Una mujer que lleva niqab entra en un salón de belleza donde un comerciante ha desfigurado los anuncios de mujeres en Kabul. Foto: Reuters

Las restricciones también asestan un golpe a las empresas locales que ya sufren una crisis económica aplastante. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, los países extranjeros, incluido EE.UU., impusieron sanciones económicas, detuvieron el comercio exterior, suspendieron la ayuda al gobierno afgano y congelaron sus reservas de divisas.

“Estos parques dependen de las familias y los niños. Las nuevas restricciones impedirán que la mayoría de nuestros clientes vengan aquí”, dijo el gerente de un parque de diversiones en Kabul.

“Todos los demás países islámicos tienen parques de diversiones”, agregó. “El Islam te dice que te rías y te diviertas. Nunca hemos permitido que nadie se comporte de una manera no islámica aquí”.

Saeed Jelani, un miembro de la fuerza policial talibán que visitó el parque de diversiones en su día libre, dijo que en el islam no está prohibido divertirse, siempre y cuando las mujeres usen ropa que solo revele sus ojos.

“Estas son nuestras reglas y tradiciones islámicas: las mujeres deben permanecer dentro de la casa”, dijo Jelani, mientras las familias se arremolinaban a su alrededor comiendo helado, una hora antes de que el parque cerrara por última vez antes de que se segregara por género.

“Cuando los hombres y las mujeres están muy juntos, esto conduce al adulterio y la prostitución”, afirmó.