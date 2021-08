Oposición apoya cuarto retiro y se distancia de sus presidenciables, y oficialismo busca ordenar filas

Hasta ahora en el cuarto retiro están primando los cálculos electorales individuales en las bancadas opositoras. La mayoría estaría por apoyar este proyecto, a pesar de las voces en contra y de aquellas que alertan sobre sus perjuicios, como la del presidente del Banco Central, Mario Marcel, que pintó un escenario de mayor inflación .

Hace una semana, la mayor parte de los candidatos de ese frente, Gabriel Boric (FA y PC), Paula Narváez (PS) y Yasna Provoste (DC)- era contraria a esta política, pero no han logrado convencer a sus bancadas. A diferencia de lo que estaría ocurriendo en el oficialismo, donde el candidato Sebastián Sichel está desplegando todos sus esfuerzos y movilizando actores para lograr una postura única de Chile Vamos en contra de esta iniciativa.

En la oposición, Boric fue el primero en cambiar de postura al señalar que aprobaría el proyecto, aunque propone que en esta oportunidad se paguen los impuestos correspondientes. Es que los diputados que están tras su postulación están firmes con esta iniciativa y se lo hicieron saber. “Es verdad que hemos escuchado bastante campaña del terror, (aún así) apoyamos y creemos que se debe aprobar este retiro del 10%”, señala el subjefe de la bancada PC, Boris Barrera.

Igual que la diputada de CS Gael Yeomans, que defendió el vuelco de su candidato: “Gabriel siempre ha tenido una disposición de mucha apertura al diálogo y reconocer que hay más de un millón de chilenos que no tiene empleo, es razonable abrirse a este cuarto retiro”. Tampoco hay dudas en los FRVS, como asegura la diputada Alejandra Sepúlveda: “La bancada regionalista va a votar a favor del cuarto retiro, lo vemos como absolutamente complementario al IFE”.

La candidata presidencial del PS, Paula Narváez, criticó duramente este cambio, señalando que a Boric “le cuesta sostener sus palabras”, no obstante ella misma no ha logrado convencer a nadie de su bancada de rechazar el proyecto. “En el conjunto de la oposición y también en el PS hay una mayoría amplia por votar a favor el cuarto retiro”, admite el diputado Manuel Monsalve. Así lo corroboran sus pares Juan Santana y Leonardo Soto: “No nos vamos a dejar intimidar por los avisos (del Banco Central, de las AFP); esperamos tener un debate ponderado, sin chantaje ni presiones, y vamos a legislar en favor de la gente”.

Entre los diputados socialistas admiten que hasta el momento Narváez no ha realizado ninguna gestión para influir con su postura, porque sus esfuerzos están concentrados en la consulta del fin de semana. Aún así, reconocen que sería muy complejo rechazar el proyecto, porque cada uno está cuidando su reelección, porque las pensiones que tendría la gente que puede retirar igualmente serían bajas y que como el dinero es de las personas, es difícil negarse. “En el PS hay un ambiente favorable para aprobar el proyecto. No somos un regimiento, y no hay acción para ordenar y someter. La bancada debiera votar en consecuencia con las demandas de la población”, acota el diputado Gastón Saavedra.

En todo caso, dicen que habrá que volver a conversar antes del 1 de septiembre, fecha fijada para la votación en la Cámara.

La mano de Aldo Cornejo

“Técnicamente y económicamente el cuarto retiro no es una buena medida y yo estoy en desacuerdo. Pero como este proyecto se lanza justo antes de las elecciones, hay una presión política bastante importante”, indica el jefe de la bancada de la DC, Daniel Verdessi, reconociendo que en su bancada hay distintas visiones.

De hecho, hay parlamentarios que aún no toman una decisión, como Joanna Pérez -”voy a escuchar”- y Matías Walker, quien ha llamado a hacer un debate con altura de miras. Otros, en tanto, ya han expresado su voto a favor, como Iván Flores: “El club de los alarmistas tiene un nuevo miembro con Mario Marcel. No creo en estos augurios, y voy a aprobar el cuarto retiro”; y el subjefe de bancada Gabriel Silber: “Acá se espera que las platas de los trabajadores amortigüen las pérdidas, mientras los privados han remesado sus recursos. Nos rebelamos ante esta ley del embudo”.

Si bien hasta ahora la candidata presidencial de la DC, senadora Yasna Provoste, se ha mostrado escéptica a seguir sacando los dineros de las AFP, no ha conversado con los diputados sobre el punto. Aunque sí ha enviado un emisario: “No nos hemos reunido con ella, sino que hablamos a través de Aldo Cornejo, que es nuestro enlace, él nos da llegada a la candidata, que no se comunica mucho con nosotros. Lo más seguro es que vamos a estar alineados en la postura de la candidata al final”, recalca Verdessi.

Asimismo, atendiendo que quedan dos semanas para la votación, y que en ese momento Unidad Constituyente ya tendrá candidato presidencial, expresa que todas las bancadas de este conglomerado deberían coincidir con la posición del abanderado. “Naturalmente, si yo fuera candidato, estaría en contra del cuarto retiro. Los partidos debemos privilegiar la unidad de la oposición por sobre las posturas individuales”, remarca.

Pero en el el PPD, el jefe de bancada, Raúl Soto, está por seguir retirando los ahorros: “Esperamos que salga un texto con viabilidad legislativa y política, y se busque una figura en que se permita el retiro del 100% a algunos con montos más bajos”, secundado por la diputada Patricia Rubio: “Voy votar a favor y espero que este proyecto tenga luz verde lo antes posible”.

Chile Vamos: crece el rechazo

La exposición de Marcel ante la Comisión de Constitución de la Cámara generó en una parte del oficialismo un “ambiente propicio” para un eventual rechazo al proyecto del cuarto retiro, advierten entre sus filas.

En esa instancia -en donde se discuten los proyectos sobre la materia-, Marcel detalló una serie de efectos “extremadamente negativos” que tendría la aprobación de la iniciativa, cuestión que haría cambiar de opinión -o, al menos, reflexionar- a algunos de los parlamentarios de Chile Vamos que habían aprobado el tercer retiro y que se habían abierto a un nuevo 10%.

En esa oportunidad, fueron 42 los diputados de la coalición oficialista que aprobaron la iniciativa, mientras que otros cuatro se abstuvieron. Pero ya con el anuncio que hizo el Presidente Piñera en torno a extender el IFE hasta diciembre y crear un IFE laboral .idea que había sido promovida desde la UDI y a la que se sumaron las bancadas de RN y Evópoli-, varios de esos parlamentarios expresaron su decisión de no volver a respaldar un retiro de fondos previsionales, mientras que otros tantos se declararon en reflexión.

A los intentos del gobierno por ordenar a sus filas en torno al rechazo se suma el llamado al orden que, previo al anuncio del gobierno, había hecho el abanderado presidencial del sector, Sebastián Sichel, quien había amenazado con no respaldar una próxima candidatura a quienes aprobaran el proyecto.

Por ahora, según comentan en las bancadas oficialistas, no han tenido una conversación formal sobre el tema, cuestión que esperan concretar en un par de semanas, pues la iniciativa debiera votarse los primeros días de septiembre. La idea, dicen, sería tratar de coordinar una postura común no solo en cada partido, sino como coalición.

Según explicó el diputado Guillermo Ramírez (UDI), “en los tres retiros anteriores, (el presidente del BC) hizo algunas advertencias y todas se cumplieron al pie de la letra, y para este cuarto retiro, Marcel fue muy catastrófico respecto del impacto terriblemente negativo que va a tener en la economía si se aprueba este cuarto retiro. Por lo mismo, creo que vamos a tener que conversar en la UDI para tener una postura común y que toda la bancada rechace este cuarto retiro, en vista de los malos efectos que va a traer en la economía y en vista también de que el gobierno accedió a nuestra petición de alargar el IFE”.

Desde RN, el secretario general del partido, Diego Schalper, sostuvo que “la justicia social se hace con los fondos del Estado y no pidiéndoles a los pensionados pobres que se rasquen con sus propias uñas”, por lo que calificó el proyecto como “individualista y neoliberal”. Y añadió: “Chile Vamos para el futuro tiene que ser un proyecto político que congrega en torno a un ideario común y no una montonera que va funcionando a la libre. La tarea que nos hemos impuesto es esa, pero yo soy más del camino de la persuasión que de la imposición”.

Y en esa tarea de persuadir a algunos de sus excolegas de bancada está el excandidato presidencial de RN Mario Desbordes. De acuerdo a cercanos al exministro, desde el gobierno le habrían pedido ayuda para convencer a los 24 diputados del partido que habían aprobado el tercer 10%, por lo que Desbordes ha tomado contacto con varios de ellos, logrando que algunos confirmen que, esta vez, no darán su voto a la iniciativa. Sin embargo, según fuentes de la bancada, unos cinco parlamentarios aún están más reticentes a cambiar de parecer.

El diputado Jorge Durán, autor de una de las mociones para el retiro, se cuenta entre los parlamentarios del oficialismo que hoy estaría por el rechazo. “Tenemos que legislar con mucho cuidado; en caso de que sea extremadamente necesario lo votaremos a favor, pero hoy en día no están las condiciones, y si somete a votación esta semana, yo lo rechazo”, dijo en entrevista a CNN.