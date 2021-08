Gabriel Boric dice que los retiros del 10% “tienen que parar” y que está porque el cuarto proyecto de giro de fondos “constituya renta”

El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, aseguró este lunes que los retiros del 10% de los fondos de las AFP “tienen que parar” y que está porque el cuarto proyecto de giro de fondos “constituya renta”.

“Le he planteado a la bancada que tenemos que buscar cómo compatibilizar la extensión del IFE con un mecanismo donde se pueda permitir este retiro, pero que no sea de la manera regresiva que se han hecho los anteriores, en especial el primero y el tercero”, aseguró el diputado Magallánico en diálogo con Radio Infinita.

El parlamentario agregó, sobre la iniciativa que se debate actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que “si vamos a aprobar el retiro, que constituya renta y que, por lo tanto, entre en el cálculo del impuesto global complementario, con el objetivo de que quienes no lo necesitan de manera urgente y angustiosa, no tengan incentivos para sacarlo y que, por lo tanto, se limiten a quienes han sufrido pérdidas de ingresos y que sea una última ratio”.

En ese sentido, fue categórico en señalar que “los retiros tienen que parar. Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro no me cabe ninguna duda que van a haber quienes presenten al día siguiente un quinto retiro. Le he pedido a la bancada también que de aquí en adelante todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener”.

La postura de la carta presidencial de Apruebo Dignidad causó diversas reacciones en el mundo político, una de ellas fue de la candidata a La Moneda del PS, PPD, PL y NT, Paula Narváez. La también exministra arremetió contra Boric y señaló que esto demuestra que “le cuesta sostener sus palabras”.

Desde Temuco, zona en que se encuentra realizando actividades previo a la primaria no legal de este sábado -donde se medirá con Yasna Provoste (DC) y Carlos Maldonado (PR)-, aseguró que “yo creo que lo más difícil en la acción política es ser consistente, sostener las posiciones, poder defenderlas hasta el final. Lamentablemente, lo que ha hecho Gabriel, una vez más, es mostrar que le cuesta sostener sus palabras hasta el final”.

“Y eso evidentemente, desde mi punto de vista, resulta preocupante”, remató. No fue la única diferencia entre Narvaéz y Boric en las últimas horas.

El domingo, la exministra de Michelle Bachelet había asegurado sobre la decisión de la Comisión de DD.HH de la Convención Constitucional de negar la participación del convencional de Vamos por Chile y exalmirante, Jorge Arancibia, en las audiencias públicas de la instancia, que si éste “participara de audiencias públicas sería tremendamente doloroso para las víctimas, siendo el cómplice directo de violaciones a los derechos humanos”. Este lunes, Boric, marcó su postura afirmando que “el constituyente Arancibia tiene derecho a estar en la Convención Constitucional. Fue elegido por votos y representa a un sector de la población, con el yo no estoy de acuerdo, pero creo hay que defender el derecho a que quienes piensan distinto a uno puedan expresarse”.

La senadora y candidata de la DC, Yasna Provoste, en tanto, sobre la propuesta del candidato del FA expresó que tiene que ver “qué proyecto llega finalmente al Senado. Boric, como diputado, está viendo uno de los proyectos. Yo lo que espero es que la iniciativa llegue al Senado para pronunciarnos al respecto”.

Consultada por su eventual apoyo a un proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, recordó su respaldo a los tres primeros retiros. “Siempre hemos dicho que no es una buena política pública, pero en ese momento era la única posibilidad que tenían miles de familias para enfrentar una situación compleja. Este gobierno le negaba la ayuda a las familias. No fue hasta que sacamos adelante una agenda de mínimos comunes para dialogar con el gobierno que se apoyó a las familias”, dijo explicando su voto favorable en tales oportunidades.

“Hoy hay cerca de 4 millones de personas que no tienen nada que retirar, que son las familias más vulnerables. Se debe jugar la sociedad con otros valores. El IFE es una medida universal que ayuda a las familias que enfrenta mayores dificultades y el gobierno debe entender que la debe extender”, dijo sin precisar si apoyaría o no esta iniciativa en el Congreso.