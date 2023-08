Primus responde a Juan Eduardo Coeymans: “Podemos entender que un padre esté disponible para defender a un hijo, pero no a costa de declaraciones maliciosas”

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves se reunieron los accionistas de Primus para abordar un nuevo aumento de capital. El segundo factoring no bancario de la plaza, que acusa a su ex gerente general Francisco Coeymans y su ex gerente comercial, Ignacio Aménabar, de fraguar el “fraude de cuello y corbata más grande al menos los últimos 20 años”, en un esquema en el que emplearon cheques falsos y una red de sociedades y personas que colaboraron.

En la sesión presencial se aprobó con el 97,27% de las acciones con derecho a voto, solo con el sufragio en contra de ACM -la sociedad ligada a Coeymans y Amenabar-, la realización de un tercer aumento de capital. El primero fue por $5.600 millones, luego vino otro por $20.000 millones y este jueves, un tercero por $50.000 millones. A ello se suma la compra de cartera por parte de los accionistas principales por $25.000 millones.

En representación de la sociedades Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, de Raimundo Valenzuela, concurrió el abogado Pedro Pablo Gutiérrez. En el caso de Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Ltda asistió Eduardo Guerrero, hoy gerente general, y Matías Franke por Inversiones Los Cactus S.A. Asimismo, por Inversiones Casib SpA estuvo presente el director de asuntos legales, Patricio Cárdenas. Por Inversiones ABM SpA e Inversiones ACM acudieron José Luis Honorato y Franco Acchiardo, respectivamente. Mientras que por Inversiones U.D.A. SpA, Ian Ukrow, director de riesgo y estudios corporativo.

En la reunión, el actual gerente general, Eduardo Guerrero, leyó una carta en representación de la compañía en la que contestó a las acusaciones que efectuó el padre del ex gerente general, Juan Eduardo Coeymans en entrevista con DF Más.

En el escrito, el ejecutivo sostuvo que “como empresa podemos entender que un padre esté disponible para defender a un hijo, pero jamás que sea a costa de declaraciones abiertamente maliciosas”.

En el escrito, Guerrero sostuvo que Juan Eduardo Coeymans se mantuvo como director de la compañía hasta el 27 de abril, fecha en que decidió renunciar previo a la sesión en que se abordarían “los hallazgos que involucraban directamente la responsabilidad de su hijo, el exgerente general Francisco Coeymans Ossandón y el ex director comercial Ignacio Amenábar Figueroa en los ilícitos conocidos en marzo, y puestos en conocimiento de la justicia”.

“En muchas de las aprobaciones de las operaciones fraudulentas aparece el visto bueno del exdirector Coeymans, quien asegura en la misma entrevista ´no fui suplantado’, afirmación que será revisada con todas las consecuencias asociadas. En la mencionada intervención en prensa señala algunos elementos que ‘le llaman la atención’. Sin embargo, resulta curioso que entre dichos elementos no considere los correos electrónicos de su hijo cotizando la compra de chequeras falsas, la coordinación para la creación de empresas en un día que operaron fraudulentamente en Primus o que no haya hablado con él – después de todo el tiempo transcurrido - sobre los equipos de espionaje dispuestos para desarrollar los ilícitos”, añadió Guerrero.

“Al referirse al directorio extraordinario de fecha 29 de marzo de 2023, el exdirector Coeymans afirma que en relación con los cheques falsos tanto su hijo como Amenábar ‘trataron de explicar lo ocurrido’, pero lo cierto es que negaron conocer el origen de esos cheques y las operaciones cuestionadas. Cabe hacer presente que a esta fecha la investigación tiene evidencia irrefutable no solo de su rol en la coordinación de dichas actuaciones sino además cómo los exejecutivos se beneficiaron económicamente, y no solo ellos, sino que también sus amigos partícipes del esquema defraudatorio”, sostuvo el ejecutivo.

“Seremos capaces de demostrar en tribunales los múltiples delitos cometidos y que podremos obtener las máximas sanciones que corresponden para los autores del que probablemente sea uno de los fraudes más grandes de nuestra historia reciente tanto por los montos involucrados como por el modus operandi desarrollado”, agregó Guerrero.

A DF Mas, Coeymans afirmó que “se tendrá que determinar qué cantidad de estos documentos presuntamente falsos fueron aceptados por la compañía desde que asumió el señor Eduardo Guerrero como vicepresidente ejecutivo”, quien asumió el mando de la firma en agosto.

Guerrero respondió así ayer: “La respuesta es ninguno. Todos se recibieron mientras su hijo era gerente general, lo que muestra la total mala fe en sus declaraciones”.

Cuestionamientos

Según expuso Guerrero en la carta, el fraude descubierto en Primus no tiene como causa una falla sistémica de control “como pretende establecer el exdirector en su entrevista, sino el actuar doloso del otrora exgerente general Francisco Coeymans con la colaboración del exdirector comercial Ignacio Amenábar, quienes a través de múltiples acciones concretas y acreditadas por la empresa auditora KPMG, articularon el desfalco de la compañía, violaron sistemáticamente los controles internos y las alertas levantadas precisamente por las áreas de control de las gerencias de la Compañía lideradas por don Patricio Cárdenas, don Brian Moore y don Ian Ukrow, a quienes injusta y maliciosamente se pretende inculpar”.

“Dicho equipo tomó varias medidas para evitar las operaciones con empresas que ni siquiera tenían inicio de actividades, pero la presión y abuso de posición por parte de los exejecutivos lograron acallar tales alarmas, como consta en comunicaciones con ejecutivos comerciales mediante instrucciones expresas del Francisco Coeymans para no considerar las objeciones levantadas por riesgos y para que en el futuro a través de Amenábar se pudieran sortear dichos reparos. Señala un mensaje de WhatsApp enviado por Coeymans: ‘Nunca más mandes a desbloquear a riesgo, pide desbloquear en operaciones con copia a Ignacio o a mi para evitar cuestionamientos weones’”, describió el ejecutivo.

Juan Eduardo Coeymans fue director de Primus desde 2014 hasta marzo de este año.

“El exdirector desconoce que se haya discutido sobre la necesidad de inyectar más de $30.000 millones a la sociedad ante los sucesos revelados. Lo anterior también es falso y no se condice con el acta de directorio y con lo informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Adicionalmente, y siguiendo en su intento por exculpar a su hijo, descontextualiza y tergiversa absolutamente las afirmaciones del director Raimundo Valenzuela en dicha sesión”, destacó.

Fin a Deloitte

En la junta de accionistas también se dio cuenta del término, de manera unánime, de la relación con la auditora Deloitte. Esto pese a que la compañía “había avanzado en los plazos y de la forma requerida, pese a que la administración de la sociedad colaboró activamente y puso a disposición de la referida auditora toda la información solicitada y necesaria para que elaboraran su informe”.

“Esta dilación ocasionó serios problemas a Primus Capital S.A. quien, al no tener estados financieros auditados, vio -entre otros efectos dañosos-disminuida seriamente su calificación de riesgo por parte de la empresa Feller Rate, lo que se tradujo en restricciones crediticias y dificultades de diversa índole para el debido funcionamiento de la sociedad”, consignó él acta.

“Producto de ello y habiéndose constatado claros indicios de incumplimientos reiterados de los deberes y estándares de actuación de la auditora en su condición de auditor independiente de la Sociedad, esta última decidió -con la autorización unánime de los presentes en la Junta de Accionistas, celebrada el día 9 de agosto de 2023- prescindir de los servicios de Deloitte y, además, contratar a RSM Chile Auditores Limitada para que fuera dicha firma quien auditara los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 así como los correspondientes al 31 de diciembre de 2023″, agregó.

La carta de los exejecutivos

El representante de Inversiones ACM SpA, la sociedad en la que participan los ex ejecutivos acusados por los socios mayoritarios de Primus, también leyó una carta cuestionando el rol del controlador y acusando una falta de transparencia.

“Respecto a la propuesta de un nuevo aumento de capital por $50.000.000.000 que se somete a la consideración de esta junta extraordinaria de accionistas, y así como lo hicimos con la propuesta de aumento de capital por $20.000.000.000 aprobada en la junta extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de mayo recién pasado, vengo en expresar nuestro firme desacuerdo y objeción a esta nueva propuesta de aumento de capital promovida por el controlador de la sociedad, que se considera es de carácter abusiva”, señaló en la misma reunión.

Franco Acchiardo, según el acta de la reunión, acusó que la “falta de transparencia al revelar el propósito de estas inyecciones nos hace dudar de su verdadero objetivo. ¿Se vincula esta necesidad de aumento de capital a los compromisos financieros del controlador?”, consignó el mismo documento.

“Nuestras preocupaciones se extienden también a la falta de información completa sobre los acreedores que han estado dirigiendo sus reclamos contra la sociedad. Es imperativo que entendamos las relaciones y los motivos que subyacen a estos aumentos de capital, y a que, sin tal transparencia, quedamos a merced de especulaciones sobre la dirección que está tomando la sociedad”, agregó.

“Este patrón de acciones plantea preguntas significativas sobre si la administración de la sociedad busca beneficiar el interés social, o solamente el interés del controlador, a expensas de la salud financiera de Primus Capital S.A”, concluyó Franco Acchiardo en representación de Inversiones ACM SpA.