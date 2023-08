Las revelaciones del informe de KPMG en el caso Primus: 213 cheques falsos, 55 clientes cuestionados y 396 giros a terceros

La trama de los cheques falsos del caso Primus no acaba y hoy el conflicto entre el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza y dos de sus ex ejecutivos, Francisco Coeymans, exgerente general, e Ignacio Amenábar, exdirector comercial, tuvo un hito relevante en tribunales. Esta mañana, en el Primer Juzgado Laboral de Santiago se llevó a cabo la audiencia de preparación de juicio por la denuncia de tutela laboral que interpuso Coyemans en contra de la compañía controlada por el empresario financiero y vitivinícola Raimundo Valenzuela.

Ayer por la tarde las partes presentaron una serie de documentos para hacer valer su posición en la contienda. Se trata de una de las tres demandas que han presentado ex ejecutivos a raíz del caso, que según la compañía ha generando millonarios perjuicios. Bajo ese marco, la defensa de Primus, encabezada Domingo Eyzaguirre, socio de Dmey Abogados, adjuntó a la causa el informe forense que encomendó la empresa a la auditora KPMG. El documento, al que tuvo acceso Pulso, realiza un pormenorizado análisis del caso y aborda no sólo la trama del origen de los cheques cuestionados, sino que también los millonarios traspasos a empresas creadas en un día.

La auditora obtuvo información sobre la incorporación en la cartera vigente de la compañía de clientes sin inicio de actividades económicas y de las autorizaciones de excepciones de manera anómala, junto con los vínculos societarios y personales entre los beneficiarios finales de los fondos y los altos ejecutivos de la compañía, causando un perjuicio económico a la cartera de Primus Capital al respaldar sus operaciones con la entrega de 213 cheques cuestionados que, según el informe pericial, suman un total de $9.408.261.251.

A través del Servicio de Impuestos Internos, KPMG pudo corroborar que 42 de los 55 clientes cuestionados comenzaron a operar con Primus Capital sin tener registrado el inicio de actividades económicas, es decir, estas empresas no estaban formalizadas con todos los permisos necesarios para operar. Incluso cuatro clientes operaron con una diferencia de más de 300 días transcurridos entre la fecha de su primera operación con Primus y la fecha de inicio de actividades económicas.

Asimismo, la sociedad Constructora Ingeniería y Montaje G y R Chile SpA, cuyo socio es el abogado Antonio Guzmán, y la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Angol SpA, cuyos dueños eran Rodrigo Mardones, director médico de Clínica Las Condes, Hugo Villagrán y Marcelo Rivadeneira, técnico en cocina e ingeniero, nunca obtuvieron la aprobación del SII para iniciar sus actividades económicas. Asimismo 18 clientes fueron creados en la plataforma “Empresas en un Día” y cuyos socios son de nacionalidad extranjera (venezolana).

Según la información entregada por el SII, 36 clientes se concentran en cinco direcciones que realizaron operaciones con Primus Capital. Además, 19 clientes tienen la misma dirección comercial pública registrada con la sociedad de Need Solutions, empresa relacionada a los Hugo Villagrán Sepúlveda, Marcelo Rivadeneira Rivadeneira y Claudia Gonzalez Pizarro, cónyuge de este último.

Giros a terceros y un nexo con Pinilla

El informe de KPMG también detectó 396 giros a terceros autorizados principalmente por Francisco Coeymans, exgerente general (125) e Ignacio Amenábar, ex gerente comercial (204), los cuales suman en total $27.547.882.364.

El informe de la auditora añadió que 18 de los 55 clientes que respaldan las 213 transacciones de cheques cuestionados fueron creados en la plataforma “Empresa en Un Día” y cuyos socios actuales son de nacionalidad venezolana, sin historial financiero en nuestro país.

“Uno de los aspectos relevantes que llama la atención es que varias de las personas identificadas figuraban como socio controladores de los clientes cuestionados entre el año 2019 y 2022, antes de que estas sociedades fueran traspasadas a una persona natural extranjera”, acotó el informe.

Las revelaciones del informe de KPMG en el caso Primus: 213 cheques falsos, 55 clientes cuestionados y 396 giros a terceros. En la imagen, Mauricio Pinilla.

A modo de ejemplo, la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria La Hacienda SpA y la Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Los Bosques SpA fueron constituidas por Matías Valdés Orleans y hoy el actual dueño de la sociedad es Henry Mackhoward Madrid Romero, de nacionalidad venezolana.

Según la información recopilada por KPMG en su reporte, Valdés se describe su cargo actual como ejecutivo comercial de la Sociedad Eco Investment, cuyos socios son: West Capital SpA, con un 97% de participación, (cuyos socios finales son Hugo Villagrán y Marcelo Rivadeneira) e Inversiones Doña Agustina SpA, con un 3% de participación (cuyo socio es Mauricio Pinilla Ferrera, ex jugador de la Universidad de Chile con un 100% de participación).

De la misma manera, el informe señala que Paola Valentina Aceval Gallardo constituyó Sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Cuatro Esquinas SpA. Hoy dicha sociedad es también propiedad de Henry Madrid. El mismo documento describe a Paola Aceval como ex pareja de Matias Valdés Orleans, hija de Fabiola Ginette Gallardo Velo (ex cónyuge de Rodrigo Mardones Petermann), y sobrina de Gissella Gallardo Velo y Mauricio Pinilla Ferrera.

El análisis de la auditora, que ha servido de base para las acciones legales que ha emprendido Primus, “identificó un conflicto de interés entre los señores Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar y los principales beneficiarios de los 55 clientes cuestionados y sus operaciones mediante su cuenta corriente operacional”. En su reporte, KPMG presentó una serie de organigramas y gráficos que conectan a los dos ex ejecutivos cuestionados con Primus con las sociedades analizadas en lo que Primus ha calificado como un esquema de defraudación que involucró a numerosos integrantes.