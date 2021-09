Salud mantiene 2.057 pases de movilidad bloqueados por incumplimiento del plan Paso a Paso, cuarentenas o aislamientos

A poco más de tres meses de su implementación, el Pase de Movilidad se ha transformado en una herramienta que, literalmente, abre o cierra puertas de diversas actividades. Fútbol, restaurantes o eventos son solo algunos de los rubros que están exigiendo el documento que acredita contar con el esquema completo de vacunación en contra del Covid-19. Por consiguiente, bloquear dicho pase se ha convertido en una forma de castigo para quienes han sido sorprendidos incurriendo en faltas sanitarias.

Es así como, según información de la autoridad de Salud, son 2.057 pases de movilidad los que en la actualidad se encuentran con un bloqueo activo, es decir, con el documento suspendido.

El detalle señala que de los poco más de dos millares de pases bloqueados, 1.146 se deben a incumplimientos graves del plan Paso a Paso, es decir, por asistir a fiestas clandestinas o faltas reiteradas al plan; 554 por no cumplir con la cuarentena del viajero y 339 por incumplir aislamiento por ser un caso confirmado, probable o estrecho de Covid.

La región que más concentra pases bloqueados es la Metropolitana, con el 20%, seguida por La Araucanía (16%) y Biobío (13%).

¿Es la única forma de ver suspendido el pase? La respuesta es no, puesto que también se da de forma temporal para los viajeros, así como también para los casos confirmados o sospechosos de coronavirus y contactos estrechos. Ahí, el bloqueo es temporal, mientras duren los días de aislamiento.

“Necesitamos que las personas entiendan el riesgo de no hacer un aislamiento seguro o de no cumplir con las medidas sanitarias. Todas ellas están pensadas para cuidarnos entre todos”, dice al respecto Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Agrega que el incumplimiento de dichas medidas “no solo trae consecuencias individuales, como los sumarios y bloqueos de Pase de Movilidad. Trae, sobre todo, consecuencias a la salud de toda la ciudadanía”.

Las consecuencias, dicho está, no solo se refieren a la salud pública, sino a las puertas que se les cierran a esas 2.057 personas que tienen el Pase de Movilidad bloqueado. Y es que hoy hay un largo listado de actividades a las cuales no podrán acceder hasta que desbloqueen su pase, lo que se logra al pagar la multa, que va de 0,1 a 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción y la reincidencia.

¿Qué se pierden los infractores?

En los restaurantes se exige para ciertas zonas, en los cines para ingresar, en los estadios para asistir como público e incluso en algunas ligas de fútbol amateur se pide para poder jugar. El listado sigue con centros de eventos, conciertos y ahora próximo a las fondas, con aforo reducido, de varias comunas.

“Con el propósito de resguardar la salud de la población, dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias y muy especialmente para incentivar el proceso de vacunación, hemos resuelto como municipio solicitar el Pase de Movilidad para todos aquellos recintos cerrados que así lo requieran, como nuestros gimnasios o la piscina municipal”, señala Gonzalo Durán (ind.), alcalde de Independencia, quien cuenta que en su municipio han fiscalizado especialmente a los restaurantes.

Adicionalmente, dice el edil, “para efectos de autorizar fondas o microeventos en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, tratándose de un lugar cerrado, hemos solicitado se exija dicho Pase de Movilidad”.

Pero no son los únicos. Desde la Asociación Chilena de Gastronomía son claros al respecto: “Como gremio hemos validado el Pase de Movilidad, creemos que es una herramienta que permite que los restaurantes puedan atender de forma más segura, da seguridad a trabajadores y también a clientes”, señala Máximo Picallo, presidente de la entidad, quien asegura que desde la asociación han llamado a todos sus afiliados a solicitar el pase. “Los restaurantes somos fiscalizados por las municipalidades, Carabineros, Seremi, incluso PDI, entonces es algo que sí se está solicitando”, dice.

Y así como ellos, también hay otras asociaciones con clara tendencia al uso del pase, como por ejemplo, los centros de eventos, donde incluso algunos han llegado a avisar en sus invitaciones que sin el documento no está permitido el ingreso a la celebración del momento.

Contar o no con el Pase de Movilidad modifica de inmediato la capacidad máxima de los aforos de determinados lugares a la mitad, incluso en casas particulares, si es que uno de los asistentes no lo tiene. Estos últimos, además, no pueden desplazarse entre regiones sin el documento, así como tampoco pueden ingresar a hacer deporte en espacios cerrados, como gimnasios.

El fútbol tampoco se queda al margen. Quienes quieren ir como público a un partido de los torneos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no solo deben firmar una declaración jurada, sino que a la hora de entrar al recinto deportivo deben exhibir de manera indiscutible el Pase de Movilidad, lo que, según cuentan desde algunos clubes, ha resultado ser un problema por las aglomeraciones que se generan en los accesos, debido a la ralentización del ingreso.

“Se exigirá siempre Pase de Movilidad para asistir”, dijo el gobernador de la RM, Claudio Orrego, el día que se anunció la vuelta del público, antes de añadir que solo quienes cuenten con el documento podrán ingresar a los recintos deportivos. “Con esto queremos lograr que el rango etario que menos se ha vacunado vaya a los centros de inoculación y complete su esquema lo antes posible”, cerró.

¿Más? No tener el pase priva a un residente de Sename o Eleam a salir del lugar, así como recibir visitas de quienes no cuenten con él, mientras que las actividades para adultos mayores en centros diurnos están permitidas solo con Pase de Movilidad.

“Sobre todo ahora que tenemos la gran mayoría de las comunas en Apertura y previo a las Fiestas Patrias, es clave que respetemos el aislamiento domiciliario y las medidas sanitarias del plan Paso a Paso, para así evitar que otros se contagien y lleven consigo un aumento de casos que nos perjudica a todos”, cierra la subsecretaria Daza.