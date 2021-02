Sin registros oficiales y con asesores legislativos ya inoculados: cómo se lleva adelante la vacunación contra el Covid-19 en el Congreso

El video en redes sociales del senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre (42), dando a conocer su vacunación contra el Covid-19, abrió el debate sobre los grupos prioritarios del proceso, específicamente respecto de la inoculación de aquellos parlamentarios menores de 65 años. Ante esto, el sábado la subsecretaria de Salud, Paula Daza, respaldó el hecho, argumentando que tanto senadores como diputados “están dentro del grupo que realiza funciones críticas para el Estado”.

Frente al respaldo que manifestó la autoridad, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sostuvo en el programa Mesa Central, de Canal 13, que ellos se han opuesto a la priorización que definió el Ministerio de Salud. Y aunque se resignan a cumplirla, la representante de los facultativos sostuvo que le han pedido al Presidente Sebastián Piñera que la revalúe. Sobre la vacunación de Juan Ignacio Latorre, Siches aseguró que “quedó como el parlamentario símbolo que se saltó la fila, pero en realidad se cumplió el protocolo ministerial”.

Aunque la inoculación del senador Latorre fue criticada desde distintas veredas por no pertenecer al grupo etario que actualmente se está vacunando, no es el único legislador menor de 65 años que ya accedió a la primera dosis contra el Covid-19.

¿Cuántos legisladores ya han accedido a la vacuna? Para responder a esta interrogante La Tercera contactó a un grupo de senadores y diputados menores de 65 años, de los cuales 12 representantes de la Cámara Alta y seis de la Cámara Baja respondieron a las consultas de este medio. ¿El resultado? Cinco senadores y tres diputados aseguran ya estar inoculados.

Anticuerpos para legislar

El senador UDI Iván Moreira, quien a sus 64 años está en el límite de la edad de vacunación, reconoce que se vacunó en Chiloé el miércoles 17 de febrero. Y con 60 años, los senadores Guido Girardi (PPD) y José Durana (UDI) también dicen ya haberse inoculado. Girardi recibió la primera dosis el 10 de febrero, mientras que Durana, por su parte, dice que lo hizo el 12 del mismo mes, “apenas llegó el instructivo de parte del secretario de la sala del Senado”. También se encuentra en la lista la senadora gremialista Jacqueline van Rysselberghe, de 56 años.

Esta realidad no es distinta a lo que ocurre en la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí el legislador DC Gabriel Silver (44) y los RN Frank Sauerbaum (48) y José Miguel Castro (46) afirman que ya recibieron sus dosis contra el virus, que ha dejado casi 20 mil personas fallecidas en el país, según cifras del Minsal. Silver justifica su decisión y explica que trabajó de manera presencial durante todo el 2020. Sauerbaum, por su parte, dice que se vacunó el pasado jueves. “Entiendo que se nos pidió vacunarnos porque estamos expuestos a estar en terreno todo el día”, explica. Distinto es el caso del diputado RN José Miguel Castro, quien se vacunó antes de que comenzara el proceso masivo, pues se inscribió en un ensayo clínico para probar la eficacia de Sinovac.

Aunque el proceso de vacunación ya comenzó entre los diputados y diputadas, desde la mesa de la corporación aseguran que, hasta ahora, no tienen registros de los parlamentarios que se han inoculado. Sugieren que, de existir un listado, el Ministerio de Salud podría tenerlo, pero no dan certeza de ello. Además, desde esta entidad aseguran que no querían tener un calendario especial de vacunación, precisamente para evitar las críticas y polémicas, como ocurre actualmente.

Críticas que, incluso, provienen del propio Congreso. Para el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke (50), dado que las vacunas son escasas, se debería priorizar a la población de mayor edad: “Estamos en perfectas condiciones de poder esperar el turno que nos toque”, dice el legislador. Una postura similar a la de su par de RN Diego Schalper (35), quien señala que hasta que “no esté vacunada la población de riesgo y aquellos que están en el combate cotidiano del coronavirus, yo he preferido esperar”. El diputado independiente Pepe Auth (63) cree que el respaldo a la inoculación de los parlamentarios es “innecesaria”. A su juicio, “habría preferido un solo criterio doble: el de edad y el de enfermedades crónicas”, afirma.

En el Senado la vacunación también es vista con distancia. Ocho senadores contactados por La Tercera aseguran que aún no se han vacunado. Entre sus razones, dicen, está dar prioridad a los grupos de mayor riesgo y esperar la fecha fijada por el gobierno para inocularse según su edad. La senadora DC Ximena Rincón (52) afirma que lo hará cuando “exista la posibilidad de vacunarse sin afectar a nadie que lo necesite más que yo”. Una situación similar a la del senador del PS Alfonso de Urresti (54), quien dice que espera “darle prioridad a quien le corresponda. No tengo ninguna afección y creo que tiene que tener prioridad la gente de mayor riesgo”.

La senadora de Renovación Nacional Marcela Sabat (39) coincide en que se debería seguir el calendario que la autoridad sanitaria dictó.

Asesores parlamentarios en la lista

La vacunación de integrantes del mundo político es un tema que miran con atención los timoneles de distintos partidos. Y aunque en las tiendas no existe una postura definida frente al proceso de vacunación de sus legisladores, el tema genera controversias internas. Es el caso de la Democracia Cristiana, partido del diputado Gabriel Silver -quien ya está vacunado- y que pese a ello su presidente, Fuad Chahin (44), hoy con Covid-19, sostiene que se debería esperar el turno por edad, “como todos los chilenos”. El timonel DC aseguró que su partido es “respetuoso del calendario de vacunación que ha establecido el gobierno. Desde ese punto de vista, por el rango etario hay senadores que evidentemente se han vacunado, pero estrictamente a partir del calendario que estableció el gobierno”.

En Evópoli y el Partido por la Democracia (PPD), sus presidentes reconocen que no existe una recomendación o lineamientos sobre si deben vacunarse o no sus legisladores. Mientras en Evópoli su presidente, Andrés Molina (57), asegura que la decisión es “un tema personal (de cada legislador), respetando las reglas del orden del ministerio. No hay instrucciones del partido”. Por el lado del PPD, su timonel, Heraldo Muñoz (72), destaca que “no hay recomendación alguna del partido respecto de la vacunación en el Senado. Creo se debe cumplir estrictamente con lo establecido por la autoridad sanitaria”.

En la UDI la situación es similar. A pesar de que los senadores Moreira y Van Rysselberghe ya están vacunados, el presidente gremialista, Javier Macaya (42), sostiene que hay que “respetar la condición por edad y morbilidad, el cargo parlamentario no tiene que ser una excusa para vacunarse anticipadamente”. Agrega que “si hay stock para considerar a los funcionarios públicos como grupos prioritarios, hay muchas personas que están siendo vacunadas”.

Y aunque el foco está puesto actualmente en la vacunación de senadores y diputados, por cumplir, según el gobierno, una función crítica para el Estado, lo cierto es que la vacunación, incluso, ha sido extensiva a asesores legislativos que trabajan en algunas de las oficinas del Congreso. Es el caso de los asesores parlamentarios de los senadores Iván Moreira y Jacqueline van Rysselberghe también fueron vacunados. Moreira explica que en su caso se vacunó a uno de sus asesores, de profesión abogado, quien lo acompaña al Congreso. Se trata del abogado Luis Araneda Solís (49), quien se inoculó la semana pasada, según dijo a este medio, “por un instructivo del Senado”.

La senadora Van Rysselberghe, en tanto, tiene a tres de sus asesores vacunados contra el virus. “Salimos mucho a terreno y si nos contagiamos podemos transmitir el virus a alguien más”, detalló la expresidenta de la UDI. La senadora DC Yasna Provoste (51), quien esperará su turno en el calendario para vacunarse, asegura que no conoce en detalle si sus asesores se han vacunado, porque están en receso legislativo. Sin embargo, señala que uno de ellos lo hizo “cumpliendo las indicaciones del secretario del Senado”.

Aunque a la fecha se conoce el caso de 10 senadores mayores de 65 años que ya fueron vacunados contra el virus, aún resta por conocer el listado oficial de legisladores -y sus asesores- que han accedido a una inoculación esperada por grupos prioritarios y por personas con enfermedades crónicas a fin de evitar nuevos decesos a causa del letal virus.