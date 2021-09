Superintendencia inicia proceso sancionatorio contra colegios que no han reabierto las aulas

Ad portas de la votación de hoy en sala de la Cámara de Diputados del proyecto del cuarto retiro, el abanderado oficialista ayer se negó a decir si ha sacado dinero de su fondo previsional, argumentando que "no voy a caer en ese debate moral". En el oficialismo el tema generó inquietud y dos diputados y un senador salieron a cuestionar su silencio en la materia. "Si no contesta, deja una duda de inconsecuencia en su actuar y eso no le hace bien a su campaña”, dijo el diputado Miguel Mellado (RN).