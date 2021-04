Tercer retiro: diputados de Chile Vamos optarían por aprobar articulado transitorio y rechazar propuesta de Walker-Ilabaca en la sala

Todas las miradas están puestas en la votación en sala de la Cámara de Diputados del tercer retiro del 10% de las AFP. Y si bien se esperaba obtener el resultado en la sesión de este jueves, no está del todo claro que eso ocurra, según estiman los mismos parlamentarios.

Lo anterior, considerando que la citación es entre las 10.00 y las 14.00 horas, y en primer lugar de la tabla está el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, el que no alcanzó a terminar de verse este miércoles en sala, por lo que habrá unas cuantas intervenciones de diputados que faltaron y luego concluirá esa votación.

Así, en el segundo y tercer lugar de la tabla están los dos proyectos del tercer retiro, pero para intervenir en este tema ya hay cerca de 60 diputados inscritos, y cada uno tendrá tres minutos para el debate, con lo que la proyección de los parlamentarios es que las iniciativas no alcanzarán a votarse en la jornada, salvo que se solicite el cierre del debate. Esto significaría que muy probablemente tendría que votarse el martes de la próxima semana.

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) comentó que “como oposición y como autores pedimos una sesión especial para el tercer retiro del 10%, y hacer la discusión hasta total despacho, pero no nos dieron la unanimidad, no quisieron, porque podríamos haber sesionado perfectamente el viernes, el fin de semana, o el mismo jueves hasta total despacho en la tarde, pero la derecha no nos dio los votos, fundamentalmente la UDI y RN”.

Pero en caso de que se alcancen a votar los proyectos, de todos modos se podría retrasar el despacho de algunas de estas iniciativas al Senado, ya que los diputados de Chile Vamos esperan poder aprobar el proyecto de tercer retiro que modifica el articulado transitorio de la Constitución y no el que plantea un cambio al articulado permanente de la Carta Magna.

Esto implicaría que podría terminar rechazado este último proyecto y se aprobaría el primero, según sus estimaciones. Y si eso ocurre, la iniciativa debería volver a la comisión de Constitución de la Cámara, ya que dicha moción fue aprobada en general y no en particular, por lo que faltaría que se incorpore el articulado. Una vez que regrese a la comisión, debe aprobarse el nuevo articulado, y después volver a la sala para ser despachado al Senado.

Así las cosas, según cálculos que hacían ayer desde el sector, no estarían los votos de Chile Vamos (salvo algunos diputados descolgados) para apoyar la moción en la cual se incorporó la indicación sustitutiva de los diputados Marcos Ilabaca (PS) y Matías Walker (DC), por lo que estiman que terminaría siendo rechazada esta iniciativa que modifica el articulado permanente.

El diputado Andrés Celis (RN) dijo este miércoles que va a votar a favor “de aquel proyecto de ley que autoriza a los trabajadores a poder retirar el 10% de sus ahorros (refiriéndose al proyecto que modifica el articulado transitorio), y no voy a apoyar aquel proyecto de ley que autoriza a los parlamentarios para que eventualmente puedan expropiar los ahorros de los trabajadores chilenos (refiriéndose al proyecto que modifica el articulado permanente)”.

Uno de los resquemores de los parlamentarios de Chile Vamos con la moción que modifica el articulado permanente, es que, según argumentan, “queda abierta la puerta completa” para que existan más retiros a futuro. Dicen que, por ejemplo, si hay un estado de catástrofe por un incendio forestal en alguna región, los parlamentarios podrían ingresar un proyecto para retirar otro 10% para toda la población.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró que “este proyecto quedó tan malo y tan amplio con esta indicación que le metió Matías Walker ,que permite al Parlamento legislar en materia de seguridad social en cualquier cosa, no sólo en el 10%. Es decir, cada vez que haya estado de excepción, que te prohíbe reponer los fondos eventualmente cuando se pudiera o algún Presidente quisiera. O sea, la indicación de Walker enredó mucho el proyecto y ahí resurge de nuevo (la extracción de dinero desde las Administradoras de Fondos de Cesantía)”.

Celis también llamó al gobierno a que no concurra al Tribunal Constitucional por este proyecto de reforma del articulado transitorio de la Constitución.

Pero de todos modos hay unos pocos parlamentarios de Chile Vamos que estarían por aprobar el proyecto que modifica el articulado permanente de la Constitución. En esta vereda está el diputado RN Jorge Durán, que ayer sostuvo que “hay una técnica mañosa, una conspiración, para impulsar el proyecto transitorio, a sabiendas que el TC determinó que esta vía iba a ser rechazada (...) Eso es mentirle a la ciudadanía, eso es jugar con la ilusión de las personas (...) La única alternativa para hacer viable el tercer retiro es apoyar mi proyecto de una reforma constitucional a través de una reforma permanente”.