SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    MBA Tour llega a Chile con algunas de las principales escuelas de negocios del mundo

    Cambridge Judge Business School, Columbia Business School, Esade, IE, IESE e INSEAD son algunas de las escuelas de negocios que participarán en MBA Tour Chile, encuentro gratuito dirigido a profesionales interesados en cursar un MBA en el extranjero.

    Por 
    Ceina Iberti

    Profesionales interesados en cursar un MBA en el extranjero podrán conocer directamente la oferta académica y los procesos de admisión de destacadas escuelas de negocios de Europa y Estados Unidos en una nueva edición de MBA Tour Chile, que se realizará este jueves 20 de agosto en Santiago.

    El encuentro, de participación gratuita previa inscripción, reunirá a representantes de instituciones como Babson College; Escuela de Negocios Judge de la Universidad de Cambridge; Escuela de Negocios de Columbia; Escuela de Negocios Esade; IE University; IESE Business School; INSEAD; Escuela de Negocios Jones de Rice University; y la Universidad de Texas en Austin, entre otras.

    La actividad forma parte de una gira latinoamericana que previamente pasó por ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Bogotá, Lima y Sao Paulo. En Santiago, los asistentes podrán recorrer una feria de universidades, participar en charlas y presentaciones y sostener reuniones grupales con representantes de admisión.

    Durante la jornada también podrán resolver dudas sobre requisitos de postulación, becas, alternativas de financiamiento y oportunidades de desarrollo profesional asociadas a los distintos programas.

    “Los eventos de MBA Tour representan una oportunidad única para conversar con los equipos de admisión de distintas universidades, conocer en profundidad sus programas, resolver dudas sobre el proceso de postulación y descubrir cuál alternativa se ajusta mejor a los objetivos profesionales de cada persona”, señala Cristina Ruiz-Benson, Tour Leader de GMAC Tours para Latinoamérica.

    Según la organización, el 80% de los asistentes a sus eventos considera un nuevo programa luego de participar en ellos. Ruiz-Benson agrega que la elección de un MBA no debiera limitarse únicamente a la posición de una institución en los rankings, sino considerar también las metas profesionales y el perfil de cada candidato.

    El encuentro también busca generar espacios de networking entre profesionales, ejecutivos y futuros estudiantes interesados en fortalecer competencias vinculadas con liderazgo, innovación y negocios, en un escenario laboral marcado por la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial.

    MBA Tour Chile se realizará el jueves 20 de agosto, entre las 17.00 y las 21.00 horas, en el Hotel Ritz-Carlton de Las Condes. La entrada es gratuita, previa inscripción.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónBabson CollegeColumbia Business SchoolUniversity of Texas at AustinEscuela de Negocios de ColumbiaLT EducaMBAEduación SuperiorPostgradoEducaLT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno ingresa proyecto “Antibarricadas 2.0” y Arrau defiende la iniciativa: “Cortar el tránsito no es una forma legítima de protesta”

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este martes 18 de agosto

    Canal 13 reubica a Gabriel Polgati de presidente a director ejecutivo

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Comisión de Familia lo aprobó en general: proyecto de responsabilidad parental pasa primera prueba en Cámara de Diputados

    Organismos públicos y representantes del sector privado constituyen mesa contra el fraude financiero transnacional

    Lo más leído

    1.
    El curso gratuito para cinco mil personas cuidadoras de adultos mayores

    El curso gratuito para cinco mil personas cuidadoras de adultos mayores

    2.
    “Existe una sensación muy transversal de desconcierto”: las dudas de cómo integrar la inteligencia artificial en las universidades

    “Existe una sensación muy transversal de desconcierto”: las dudas de cómo integrar la inteligencia artificial en las universidades

    3.
    Cuando bajan los niños y sube la IA: una oportunidad para la universidad chilena

    Cuando bajan los niños y sube la IA: una oportunidad para la universidad chilena

    4.
    Descentralizar también es formar talento

    Descentralizar también es formar talento

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este martes 18 de agosto
    Chile

    Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este martes 18 de agosto

    Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Canal 13 reubica a Gabriel Polgati de presidente a director ejecutivo
    Negocios

    Canal 13 reubica a Gabriel Polgati de presidente a director ejecutivo

    Chile lidera la región en trabajadores que vivieron o presenciaron daño laboral por publicaciones en redes sociales

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Tenis en vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati
    El Deportivo

    Tenis en vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas
    Tecnología

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños
    Mundo

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    La película sobre Charles de Gaulle que se volvió éxito de taquilla en Francia

    Trump amenaza con bombardear Omán si “se interpone en su camino”

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón