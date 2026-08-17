MBA Tour llega a Chile con algunas de las principales escuelas de negocios del mundo

Profesionales interesados en cursar un MBA en el extranjero podrán conocer directamente la oferta académica y los procesos de admisión de destacadas escuelas de negocios de Europa y Estados Unidos en una nueva edición de MBA Tour Chile, que se realizará este jueves 20 de agosto en Santiago.

El encuentro, de participación gratuita previa inscripción, reunirá a representantes de instituciones como Babson College; Escuela de Negocios Judge de la Universidad de Cambridge; Escuela de Negocios de Columbia; Escuela de Negocios Esade; IE University; IESE Business School; INSEAD; Escuela de Negocios Jones de Rice University; y la Universidad de Texas en Austin, entre otras.

La actividad forma parte de una gira latinoamericana que previamente pasó por ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Bogotá, Lima y Sao Paulo. En Santiago, los asistentes podrán recorrer una feria de universidades, participar en charlas y presentaciones y sostener reuniones grupales con representantes de admisión.

Durante la jornada también podrán resolver dudas sobre requisitos de postulación, becas, alternativas de financiamiento y oportunidades de desarrollo profesional asociadas a los distintos programas.

“Los eventos de MBA Tour representan una oportunidad única para conversar con los equipos de admisión de distintas universidades, conocer en profundidad sus programas, resolver dudas sobre el proceso de postulación y descubrir cuál alternativa se ajusta mejor a los objetivos profesionales de cada persona”, señala Cristina Ruiz-Benson, Tour Leader de GMAC Tours para Latinoamérica.

Según la organización, el 80% de los asistentes a sus eventos considera un nuevo programa luego de participar en ellos. Ruiz-Benson agrega que la elección de un MBA no debiera limitarse únicamente a la posición de una institución en los rankings, sino considerar también las metas profesionales y el perfil de cada candidato.

El encuentro también busca generar espacios de networking entre profesionales, ejecutivos y futuros estudiantes interesados en fortalecer competencias vinculadas con liderazgo, innovación y negocios, en un escenario laboral marcado por la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial.

MBA Tour Chile se realizará el jueves 20 de agosto, entre las 17.00 y las 21.00 horas, en el Hotel Ritz-Carlton de Las Condes. La entrada es gratuita, previa inscripción.