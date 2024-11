A estadio lleno: la U y Ñublense buscan el último premio del año

Este miércoles las miradas del fútbol nacional estarán puestas en la definición de la Copa Chile. La U y Ñublense buscarán quedarse con el trofeo que los distinguirá como los mejores de la competencia que arrancó en la isla de Juan Fernández, reuniendo a escuadras del fútbol profesional y amateur.

Los azules llegaron a esta instancia como representantes de la Zona Centro Norte del país, dejando en el camino a San Antonio Unido, Everton, Palestino y Coquimbo Unido.

Por el otro lado, los chillanejos doblegaron a Rangers, Deportes Linares, Deportes Puerto Montt y Magallanes antes de llegar a la instancia definitiva que se disputará en el Estadio Nacional, aunque la designación de esta sede desató una de las primeras polémicas. El cotejo se realizará desde las 19 horas.

El técnico de Ñublense, Mario Salas, disparó contra la ANFP por la designación del coliseo deportivo de Ñuñoa por ser uno de los recintos que acoge con frecuencia a la U.

Tras lograr el paso a la final, el Comandante acusó que “la U será local en cualquier otro estadio de Chile, pero sí me parece raro (que la final sea en el Nacional). Si lo hubiesen puesto al principio de año y la U tiene la suerte de llegar a la final, como River Plate en Buenos Aires en la Copa Libertadores, que estuvo cerca de hacerlo, son situaciones que se pueden dar. Pero con la sede puesta con antelación. Acá no pasó eso. Es una situación que no es equitativa. La U conoce los camarines, la cancha, el estadio. La mayor parte será hincha de la U, que es lo lógico. Las cosas se podrían pensar y reflexionar un poco más, hacer las cosas con la seriedad y el profesionalismo que corresponde”.

El DT además acusó desorganización en el torneo. “Imagínate. A lo mejor hay otra opinión respecto a esto y la ANFP me imagino que tendrá sus argumentos. El año pasado me pasó lo mismo jugando la final contra Colo Colo, yo estando en Magallanes. Se juega rápido como sacándose un problema de encima, sacándose un cacho”, lanzó.

“Hagan la Copa Chile como un espectáculo, háganla como corresponde. Háganla un fin de semana, en un estadio lleno, con los dos equipos descansados. Piensa en la gente, piensa en los jugadores. Pero es como todo al lote, todo rápido, sin pensarlo”, remató Mario Salas.

La U se reencuentra con un mal recuerdo

Del lado de Universidad de Chile también hay una situación que incomoda y tiene que ver con el encargado de dirigir el compromiso. Para la definición de la Copa Chile el árbitro designado es José Cabero. El réferi le trae malos recuerdos a los azules, pues este fue el encargado de guiar las acciones en la última fecha del Torneo Nacional en el que la U pudo extender la definición del título del Torneo Nacional a una final con Colo Colo.

Tras la anotación de Leandro Fernández en los 88′, que le daba el triunfo a los universitarios, Cabero fue llamado para analizar el origen de la jugada que terminó en el gol. Así, tras revisar el VAR, Cabero decidió anular la conquista por una falta desatando la furia de los azules que veían como se les escapaba el campeonato.

En conferencia de prensa, Gustavo Álvarez destacó la importancia de quedarse con el título para “coronar el buen año que se hizo”. “La hinchada de la U genera respeto, admiración y emoción. Si bien uno está centrado en lo profesional y para tomar decisiones debe estar frío, el hincha de la U emociona de local, de visita, en la calle, en las concentraciones”, manifestó el estratega argentino.

“Me parece que logramos que el club, el plantel, los funcionarios, el cuerpo técnico y los hinchas sintonicen futbolísticamente y emocionalmente de la misma forma, y necesitamos coronarlo con un título, necesitamos ganar esta final para coronar lo bueno que se hizo”, complementó el DT. “Sé que jugamos por mucho más que tres puntos, sé que jugamos por la gloria”, subrayó.

Por el honor

Debido a que la U terminó en el segundo lugar, clasificó de forma directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, dejándole a Ñublense el cupo de Chile 4 que es el único estímulo que entrega la Copa Chile.

Según explican las bases, un premio económico solo será entregado en el caso de que “el campeón de Copa Chile esté imposibilitado de participar de la CONMEBOL Libertadores 2025, por no cumplir el criterio de admisión de CONMEBOL”.

En ese caso, “el campeón recibirá un premio económico correspondiente a la utilidad del partido de la Final Nacional, entregando un 50% de las mismas para el equipo ganador”.

El partido entre Universidad de Chile y Ñublense está programado para este miércoles 20 de noviembre a partir de las 19.00 horas.